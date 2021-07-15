Гладкий - Древний мир - словарь BibleQuote

Август

Гай Октавий (с 44 до н.э. — Гай Юлий Цезарь Октавиан) (23.09.63 до н.э. — 19.08.14 н.э.) — рим. император (27 до н.э. — 14 н.э.). Внучатый племянник Юлия Цезаря, усыновл. им. После убийства Цезаря в 44 до н.э., опираясь на его ветеранов и пользуясь поддерж. сенатских кругов и их вождя Цицерона, начал борьбу с Марком Антонием. После пораж. Антония в Мутинской войне порвал с сенатом и под давлен. армии заключил союз с Антонием и Лепидом (2-й Триумвират, 43 до н.э.). Триумвиры в борьбе с политич. противником и для мобилизации средств на содерж. армии провели массовые проскрипции, жертвой к-рых пал и Цицерон. В 42 до н.э. при Филиппах (Македония) армия триумвиров разбила войска Брута и Кассия — убийц Цезаря и последн. защитников сенатской республики. После победы Антоний направился в вост. провинции, а Октавиан вернулся в Италию, где ему вскоре пришлось подавлять движение, вспыхнувшее среди жителей ряда итал. городов (41 — 40 до н.э.), чьи земли были конфиск. в пользу ветеранов.

Затем Октавиан в теч. ряда лет вел войну с Секстом Помпеем, к-рый обоснов. в Сицилии и принимал к себе опальных рим. аристократов и беглых италийских рабов. После победы над Помпеем (36 до н.э.) Октавиан лишил власти Лепида; отнош. между Октавианом и Антонием резко обострились. Антоний проводил на Востоке самодерж. политику, вступил в брак с егип. цари-цей Клеопатрой. Поведение Антония вызыв. серьез. недовольство в Риме. Сенат объявил войну Клеопатре, и в 31 до н.э. у берегов Греции (мыс Акций) егип. флот был разбит. В 30 до н.э. войско Октавиана вступ. в Египет. Антоний и Клеопатра поконч. жизнь самоубийством. Египет был превращен в рим. провинцию. Октавиан по возвращ. в Рим отпраздн. триумф и стал диктатором. А. был основателем политич. режима, назыв. принципатом.

Августа

1. В эпоху Империи сакральный титул жен рим. императоров: сначала Ливии, вдовы Августа, назв. так согл. его завещению; со времен Домициана — всех жен, находившихся у власти императоров.

2. Назв. мн. городов и колоний. Наиболее извест. из них явл. А. Мерида, А. Аоста и др.

Августа Траяна

город был основан Филиппом II при завоев. Фракии и назв. сначала Берое. Позднее как важный транспортный узловой пункт был восстан. и расширен Траяном. С 4 в. А. Т. явл. резиденцией епископа.

Августин

Аврелий (в 354 в Тагасте — 28.07.430 в Гиппоне, Нумидия) — сын языч. городск. магистрата и христианки Моники. Юношей А. изучал риторику. Знакомство с «Гортензием» Цицерона привело его к занятиям философией. В теч. мн. лет явл. сторонником манихейства, затем на короткий период отдал предпочт. скептикам, позднее исповед. неоплатонизм. Глубокое влияние, оказан. на А. епископом Амвросием, в учении к-рого слились христианство и неоплатонизм, побудило его в Милане к принятию христианства (387). Он начинает вести аскетич. жизнь. В 395 А. стал епископом в Гиппоне, недалеко от Карфагена. Из его много-числ. произв., затрагивавших все сферы богословия, наиболее известны «Исповедь» в 13 кн.; напис. в 397 — 401 авто-биографич. труд, в к-ром А. глубоко и беспристр. оценивает собств. жизн. путь, и «О граде божьем» в 22 кн., посвящен. событиям, связанным с завоев. Рима Аларихом.

Гладкий - Древний мир. Энциклопедический словарь - словарь BibleQuote

М.: Центрполиграф, 1998 г.

ISBN 5-218-00700-5, 5-218-00724-2