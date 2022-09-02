Моузес - Главные темы Библии - словарь BibleQuote
Агнец
Развитие темы Агнца показывает, как Иисус Христос представляет Собой центральный образ всего Св. Писания, и как богодухновенные писатели Библии постепенно развивали откровение Его характера, дела и прославления от роли Агнца до Царя Царей и Бога Богов.
Быт. 4:3-5а
• Авель принес ягненка от своего стада
• Умилостивление требует удовлетворения
• Ягненок был принесен в жертву за грех
Быт. 22:7-14
• Аврааму был обеспечен ягненок
• Подчеркнута замена
• Ягненок был жертвой за одного человека
Исх. 12:3-7
• Агнец должен быть заклан
• Подчеркнута защита
• Агнец был жертвой за одну семью
Лев. 1:10-13; 16:15
• Агнец должен быть без порока
• Подчеркнут характер агнца
• Агнец был жертвой за народ Израиля
Ис. 53:4-8
• Показывает, что Агнец будет человеком
• Подчеркнута искупительная роль
• Агнец – жертва за избранных
Иоан. 1:29
• Показывает, что Агнец – Иисус
• Подчеркивается полное искупление греха
• Агнец – жертва за весь мир
Деян. 8:30-37
• Показывает, что Иисус – Христос, обещанный Мессия
• Подчеркивается роль личного спасения
• Агнец – жертва за всех
1 Пет. 1:18-21
• Показано воскресение Агнца
• Подчеркнута искупительная роль
• Агнец – жертва за все поколения
Отк. 5:6-10
• Показывает прославление Агнца
• Подчеркнуто правление Агнца
• Агнец всей вселенной
Отк. 22:1-5
• Показана вечная царственность Агнца
• Подчеркнута вечная слава Агнца
• Агнец всей вечности
Моузес - Главные темы Библии - словарь BibleQuote
Питер Моузес
Справочное пособие
Источник: http://www.blagovestnik.org/books/00106.htm
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