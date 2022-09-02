Агнец

Развитие темы Агнца показывает, как Иисус Христос представляет Собой центральный образ всего Св. Писания, и как богодухновенные писатели Библии постепенно развивали откровение Его характера, дела и прославления от роли Агнца до Царя Царей и Бога Богов.

Быт. 4:3-5а

• Авель принес ягненка от своего стада

• Умилостивление требует удовлетворения

• Ягненок был принесен в жертву за грех

Быт. 22:7-14

• Аврааму был обеспечен ягненок

• Подчеркнута замена

• Ягненок был жертвой за одного человека

Исх. 12:3-7

• Агнец должен быть заклан

• Подчеркнута защита

• Агнец был жертвой за одну семью

Лев. 1:10-13; 16:15

• Агнец должен быть без порока

• Подчеркнут характер агнца

• Агнец был жертвой за народ Израиля

Ис. 53:4-8

• Показывает, что Агнец будет человеком

• Подчеркнута искупительная роль

• Агнец – жертва за избранных

Иоан. 1:29

• Показывает, что Агнец – Иисус

• Подчеркивается полное искупление греха

• Агнец – жертва за весь мир

Деян. 8:30-37

• Показывает, что Иисус – Христос, обещанный Мессия

• Подчеркивается роль личного спасения

• Агнец – жертва за всех

1 Пет. 1:18-21

• Показано воскресение Агнца

• Подчеркнута искупительная роль

• Агнец – жертва за все поколения

Отк. 5:6-10

• Показывает прославление Агнца

• Подчеркнуто правление Агнца

• Агнец всей вселенной

Отк. 22:1-5

• Показана вечная царственность Агнца

• Подчеркнута вечная слава Агнца

• Агнец всей вечности

Моузес - Главные темы Библии - словарь BibleQuote

Питер Моузес

Справочное пособие

Источник: http://www.blagovestnik.org/books/00106.htm

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