История Византийской империи - модуль BibleQuote

Шарль Диль (1859—1944) — известный французский ученый, автор многих работ по истории Византии и византийского искусства.

Модуль BibleQuote по книге Шарля Диля история Византийской империи

Глава I Перенесение столицы империи в Константинополь и возникновение Восточно-Римской империи (330—518)

I. Перенесение столицы империи в Константинополь и характер новой империи.— II. Нашествие варваров.— III. Религиозный кризис.— IV. Восточно-Римская империя в конце V и начале VI века



Глава II Правление Юстиниана и Византийская империя в VI веке (518—610)

I. Начало династии Юстиниана.— II. Характер, политика и окружение Юстиниана.— III. Внешняя политика Юстиниана.— IV. Внутреннее правление Юстиниана.— V. Византийская культура в VI в.— VI. Уничтожение дела Юстиниана (565—610)



Глава III Династия Ираклия. Арабская опасность и преобразование империи в VII веке (610—717)

I. Восстановление империи Ираклием.— II. Арабская опасность.— III. Религиозная политика и Запад.— IV. Преобразование империи в VII в.— V. Конец династии Ираклия и упадок империи (685—717).



Глава IV Иссаврийские императоры и движение иконоборцев (717-867)

I. Восстановление империи при первых двух исаврийских императорах (717—775).— II. Иконоборчество (726—780).— III. Ирина и восстановление иконопочитания (780—802).— IV. Второй период иконоборчества (802—842).— V. Внешняя политика и восстановление империи



Глава V Расцвет империи при македонской династии (867-1081)

I. Государи Македонской династии. Укрепление династии (867—1025).— II. Внешняя политика македонских императоров (867—1025).— III. Внутреннее управление империей и византийская культура X в.— IV. Упадок империи в XI в. (1025—1081)



Глава VI Век Комнинов (1081 — 1204)

I. Императоры династии Комнинов.— II. Внешняя политика Комнинов (1081—1180).— III. Правление Комнинов и византийская культура XII в.— IV. Византийская империя в конце XII в. (1180—1204).



Глава VII Латино-константинопольская империя и греко-никейская империя (1204—1261)

I. Распад Византийской империи.— II. Латино-Константинопольская империя.— III. Греко-Никейская империя.— IV. Отвоевание Константинополя греками.— V. Ахейское княжество.



Глава VIII Византийская империя при Палеологах (1261 — 1453)

I. Положение Византийской империи в 1261 г.— II. Правление Михаила VIII Палеолога (1261—1282).— III. Византийская империя при последних Палеологах (1282—1453).— IV. Византийская культура в эпоху Палеологов.



Список византийских императоров

Хронологическая таблица важнейших событий Византийской истории

Модуль иллюстрирован

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История модуля BibleQuote

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