Сборка BibleQuote7 - Esxatos 2023 - 350

Снова по Божьей милости мы празднуем Рождество Христово! К этому замечательному празднику подготовлена очередная сборка BibleQuote, на этот раз включающая в себя 350 модулей, а именно:

50 переводов Библии,

130 комментариев,

170 словарей.

Сборка модулей BibleQuote 7.5-350-2023

Эта сборка стала международной. Она содержит помимо модулей на русском языке переводы Библии на украинском, английском, немецком и французском языках, а также словари и комментарии на английском и немецком. Благодаря общедоступному онлайн-переводчику DeepL пользователи могут переводить иноязычные материалы на свой родной язык в хорошем качестве.

К собственно архиву сборки прилагается список модулей и описание программы, из которого можно узнать её особенности, принцип установки, ограничения и ряд дополнительных рекомендаций. Подробности о том, как эффективно использовать возможности программы, приведены на ее официальном сайте: https://www.biblequote.org/tutorial

Ещё раз поздравляю всех с Рождеством Господа и Спасителя! Желаю Божьих благословений в Новом году, особенно мира и утешения в Боге!

Описание BibleQuote-7.5.0.900-350-2023

Настоящая сборка программы BibleQuote 7.5 предназначена для членов клуба Эсхатос и включает в себя 350 модулей.

1. 50 переводов Библии и ее частей на русский, украинский, английский, немецкий и французский языки (включая три версии Синодального перевода — с номерами Стронга и без них). При необходимости вы можете легко дополнить базу данных другими переводами, которыми вы пользуетесь для изучения Писания, расположив их в папке Bibles, или наоборот удалить ненужные вам переводы.

Программа позволяет сравнивать переводы изучаемого библейского стиха.

2. 130 комментариев к Библии и ее частям на русском, английском и немецком языках. Все комментарии проиндексированы с помощью специальных обозначений, что облегчает навигацию по выпадающему списку в окне комментариев. Сначала в списке отображаются полные комментарии ко всей Библии (первыми в списке — комментарии на русском, далее на других языках), затем неполные, далее комментарии к Ветхому Завету, его частям и отдельным книгам (Торе, Псалтири и т. д.). Аналогично проиндексированы комментарии к Новому Завету.

3. Словари, справочники и энциклопедии на русском, английском и немецком языках по библеистике, богословию, истории христианства и Античности, религиозной философии, иудаике и прочим смежным дисциплинам, а также лексиконы древнегреческого и древнееврейского языка. Общее количество справочных ресурсов насчитывает 170 наименований.

Программа позволяет искать нужный термин сразу во всех словарях и благодаря выпадающему списку легко переключаться между словарными ресурсами.

Сборка НЕ ВКЛЮЧАЕТ:

1) модули книг (т. е. ресурсы, не являющиеся библейскими комментариями, словарями и переводами). Во-первых, потому что программа не всегда корректно работает с ними. Во-вторых, потому что книги удобнее читать в других приложениях;

2) толковые словари современных языков. Во-первых, потому что для этой цели гораздо удобнее пользоваться программой GoldenDict c ее сотнями словарей по различным отраслям знаний и прекрасной навигацией. Во-вторых, потому что это сильно утяжелило бы программу, которая предназначена прежде всего для изучения Библии;

3) модули, включенные в целевую программу Эсхатоса. Рекомендую после установки данной сборки на ПК понаблюдать за ее работой, чтобы убедиться, что качество вас устраивает. После этого вы можете приобрести на Эсхатосе целевые модули словарей и комментариев и дополнить ими свою библиотеку.

Сборка предоставляется по принципу «как есть». Данная программа тестировалась на ОС Windows 11*64 и показала неплохие результаты. Однако, как известно, BibleQuote может вести себя по-разному на разных машинах. Как правило, редкие сбои при запуске программы устраняются ее простым перезапуском. Ввиду большого объема словарей рекомендую при каждом запуске программы начинать ей пользоваться после того, как программа загрузит и отобразит в окне «Словари» список словарных статей. Как правило, для этого достаточно подождать 5–10 с.

В процессе освоения программы вы можете настроить ее интерфейс на свой вкус, создав нужно количество рабочих окон, подобрав удобные вам шрифты и так далее.

С остальными возможностями программы можно ознакомиться на официальном сайте BibleQuote.

Установка программы достаточно проста. Скачайте архив по ссылке и распакуйте его в удобное для вас расположение (например, на диск C или D). Запуск программы осуществляется двойным щелчком по файлу BibleQuote.exe, ярлык которого вы можете создать на рабочем столе.



По всем вопросам, касающимся установки и функционирования СБОРКИ обращайтесь только к ее разработчику - Sergey05