Сборка BibleQuote7 - Esxatos 2023 - 350
Снова по Божьей милости мы празднуем Рождество Христово! К этому замечательному празднику подготовлена очередная сборка BibleQuote, на этот раз включающая в себя 350 модулей, а именно:
50 переводов Библии,
130 комментариев,
170 словарей.
Сборка модулей BibleQuote 7.5-350-2023
Эта сборка стала международной. Она содержит помимо модулей на русском языке переводы Библии на украинском, английском, немецком и французском языках, а также словари и комментарии на английском и немецком. Благодаря общедоступному онлайн-переводчику DeepL пользователи могут переводить иноязычные материалы на свой родной язык в хорошем качестве.
К собственно архиву сборки прилагается список модулей и описание программы, из которого можно узнать её особенности, принцип установки, ограничения и ряд дополнительных рекомендаций. Подробности о том, как эффективно использовать возможности программы, приведены на ее официальном сайте: https://www.biblequote.org/tutorial
Ещё раз поздравляю всех с Рождеством Господа и Спасителя! Желаю Божьих благословений в Новом году, особенно мира и утешения в Боге!
Описание BibleQuote-7.5.0.900-350-2023
Настоящая сборка программы BibleQuote 7.5 предназначена для членов клуба Эсхатос и включает в себя 350 модулей.
1. 50 переводов Библии и ее частей на русский, украинский, английский, немецкий и французский языки (включая три версии Синодального перевода — с номерами Стронга и без них). При необходимости вы можете легко дополнить базу данных другими переводами, которыми вы пользуетесь для изучения Писания, расположив их в папке Bibles, или наоборот удалить ненужные вам переводы.
Программа позволяет сравнивать переводы изучаемого библейского стиха.
2. 130 комментариев к Библии и ее частям на русском, английском и немецком языках. Все комментарии проиндексированы с помощью специальных обозначений, что облегчает навигацию по выпадающему списку в окне комментариев. Сначала в списке отображаются полные комментарии ко всей Библии (первыми в списке — комментарии на русском, далее на других языках), затем неполные, далее комментарии к Ветхому Завету, его частям и отдельным книгам (Торе, Псалтири и т. д.). Аналогично проиндексированы комментарии к Новому Завету.
3. Словари, справочники и энциклопедии на русском, английском и немецком языках по библеистике, богословию, истории христианства и Античности, религиозной философии, иудаике и прочим смежным дисциплинам, а также лексиконы древнегреческого и древнееврейского языка. Общее количество справочных ресурсов насчитывает 170 наименований.
Программа позволяет искать нужный термин сразу во всех словарях и благодаря выпадающему списку легко переключаться между словарными ресурсами.
Сборка НЕ ВКЛЮЧАЕТ:
1) модули книг (т. е. ресурсы, не являющиеся библейскими комментариями, словарями и переводами). Во-первых, потому что программа не всегда корректно работает с ними. Во-вторых, потому что книги удобнее читать в других приложениях;
2) толковые словари современных языков. Во-первых, потому что для этой цели гораздо удобнее пользоваться программой GoldenDict c ее сотнями словарей по различным отраслям знаний и прекрасной навигацией. Во-вторых, потому что это сильно утяжелило бы программу, которая предназначена прежде всего для изучения Библии;
3) модули, включенные в целевую программу Эсхатоса. Рекомендую после установки данной сборки на ПК понаблюдать за ее работой, чтобы убедиться, что качество вас устраивает. После этого вы можете приобрести на Эсхатосе целевые модули словарей и комментариев и дополнить ими свою библиотеку.
Сборка предоставляется по принципу «как есть». Данная программа тестировалась на ОС Windows 11*64 и показала неплохие результаты. Однако, как известно, BibleQuote может вести себя по-разному на разных машинах. Как правило, редкие сбои при запуске программы устраняются ее простым перезапуском. Ввиду большого объема словарей рекомендую при каждом запуске программы начинать ей пользоваться после того, как программа загрузит и отобразит в окне «Словари» список словарных статей. Как правило, для этого достаточно подождать 5–10 с.
В процессе освоения программы вы можете настроить ее интерфейс на свой вкус, создав нужно количество рабочих окон, подобрав удобные вам шрифты и так далее.
С остальными возможностями программы можно ознакомиться на официальном сайте BibleQuote.
Установка программы достаточно проста. Скачайте архив по ссылке и распакуйте его в удобное для вас расположение (например, на диск C или D). Запуск программы осуществляется двойным щелчком по файлу BibleQuote.exe, ярлык которого вы можете создать на рабочем столе.
По всем вопросам, касающимся установки и функционирования СБОРКИ обращайтесь только к ее разработчику - Sergey05
BibleQuote перестала быть народной программой. СтОит как фотошоп. Не по карману. Понятно, что работа, но большинство модулей взято уже готовых. да и не все из них нужны вообще.
Список модулей,
включенных в состав сборки BibleQuote 7.5_350_2023
Богословский клуб Эсхатос
1. Переводы Библии
1.1 Переводы на русский язык
1. Библия (Синодальный перевод)
2. Библия. Синодальный текст (современная редакция) - 77 книг
3. Библия. Синодальный текст с номерами Стронга
4. Восстановительный перевод Библии. 2014
5. Еврейский Новый Завет (Д. Стерн)
6. Книги Ветхого Завета в переводе Юнгерова
7. Книги Нового Завета в переводе Л. Лутковского
8. Новый Завет в переводе Андрея Десницкого
9. Новый Завет под ред. еп. Кассиана (Безобразова). 1970
10. Открытый перевод Нового Завета
11. Перевод Библейской лиги (ERV, 2014)
12. Перевод Г. М. Вишенчук-Вишеньки
13. Перевод Кулакова-Десницкого (АСД, 2015)
14. Перевод С. С. Аверинцева
15. Переводы советских гебраистов (Шифман. Рижский и др.)
16. Русская Открытая Библия, 2018
17. Современный перевод РБО-2, 2015
18. Слово жизни (NRT/CARS). Biblica. 2014
19. ТаНаХ в буквальном переводе на русский язык
20. ТаНаХ в переводе Давида Йосифона. 1975
21. ТаНаХ в переводе Фримы Гурфинкель
22. ТаНаХ. Перевод с комментариями интернет-проекта «Я-Тора»
23. ТаНаХ. Пять лучших переводов (сборник)
24. ТОРА с комментариями, пер. П. Гиля, под ред. Г. Брановера, 1992
1.2 Переводы на украинский язык
25. Біблія в пер. Івана Огієнка, 1988
26. Святе Письмо. Переклад Івана Хоменка, 1963
27. Українська Біблія LХХ УБТ Рафаїла Турконяка, 2011 (77 книг)
1.3 Переводы на английский язык
28. Amplified Bible, 2015
29. Christian Standard Bible, 2017
30. Common English Bible, 2011
31. Easy-to-Read Version, 2006
32. God's Word Translation, 1995
33. New American Standard Bible, 2020
34. New Century Version, 2005
35. New English Translation, 2007
36. New International Version, 1984
37. New King James Version, 1982
38. New Living Translation, 2015
39. New Revised Standard Version, 2005
40. World English Bible, 2000
1.4 Переводы на немецкий язык
41. Elberfelder Bibel, 2006
42. Elberfelder Ubersetzung, 2019
43. Gute Nachricht Bibel, 2000
44. Hoffnung fur Alle, 2015
45. Lutherbibel, 2017
46. Neue Genfer Ubersetzung, 2015
47. Schlachter Version, 2000
1.5 Переводы на французский язык
48. La Bible du Semeur, 2015
49. La Bible Nouvelle Frangais courant, 2019
50. La Nouvelle Bible Segond, 2002
2. Комментарии
2.1 Полные комментарии на русском языке к Библии или к значительной ее части
1. Библейские комментарии для христиан (У. Макдональд)
2. Библейские комментарии отцов Церкви
3. Библейский справочник Геллея
4. Библия Комментарий Скоуфилда
5. Заметки к новому переводу Библии (IBS/BIBLICA)
6. Комментарий «Библия для всех» (лютеранский)
7. Комментарий «По страницам Библии» (В. МакГи)
8. Комментарий Далласской БС
9. Комментарий к Библии (Дж. Дарби)
10. Комментарии на книги Библии (А. Бленд)
11. Комментарий к Библии У. Келли
12. Краткий толкователь к брюссельской Библии
13. Культурно-исторический комментарий
14. Новая женевская учебная Библия. Комментарии
15. Новый библейский комментарий
16. Перевод Библейской лиги (ERV. 2014). Комментарий
17. Святые Отцы и Учителя Церкви. Толкования (Экзегет.ру)
18. Толкование Ефрема Сирина на книги Библии
19. Толкование на книги Ветхого и Нового Завета (М. Генри)
20. Толковая Библия преемников А. Лопухина
2.2 Комментарии на русском языке к частям Ветхого Завета
Комментарии к Ветхому Завету в целом
21. Книги Ветхого Завета. Комментарии к серии «Перевод с древнееврейского» (РБО)
22. Комментарии П. А. Юнгерова к переводу с Септуагинты
23. Комментарии раввинов к некоторым книгам ТаНаХа
24. Перевод с комментариями интернет-проекта «Я-Тора»
Комментарии к Торе
25. Библейская динамика. Комментарий к Пятикнижию (П. Полонский)
26. Комментарий на Пятикнижие (Г. Брановер)
27. Комментарии РаШИ
28. Пятикнижие и Гафтарот (рабби Й. Герц)
29. Пятикнижие Моисеево. Комментарии И. Ш. Шифмана
30. Пятикнижие. Комментарий рабби Шимшона-Рефаэля Гирша
31. Справочник по Пятикнижию Моисееву (В. Гамильтон)
32. Толкование Пятикнижия Моисеева (Ч. Г. Макинтош)
Комментарии к отдельным книгам Ветхого Завета
33. БЫТИЕ. Комментарий Б. Я. Шмидта
34. ЛЕВИТ. Комментарий библейского института Сансет
35. РУФЬ. Библейские комментарии GBV
36. РУФЬ. Комментарий Картеля
37. ИОВ. Комментарии к переводу Аверинцева
38. ПСАЛТИРЬ. Комментарии к переводу Аверинцева
39. ПСАЛТИРЬ. Объяснение священной книги псалмов (Г. Разумовский)
40. ПСАЛТИРЬ. Пояснения на Псалтирь (Ф. Грюнцвайг)
41. ПСАЛТИРЬ. Сокровищница Давида. Комментарии на Псалтирь (Ч. Сперджен)
42. ПРИТЧИ. Мишлей. Притчи мудрого царя. Комментарии, собранные Давидом Адамовым
43. ПРИТЧИ. Толкование Книги Притчей (Ч. Бриджес)
44. ЕККЛЕСИАСТ. Толкование Книги Екклесиаста (Игл)
45. ПЕСН. Библия говорит сегодня
46. ПЕСН. Комментарий Жанны Гийон
47. ДАНИИЛ (Йонгги Чо)
48. ДАНИИЛ (Стьюарт Олиотт)
49. ДАНИИЛ. Библия говорит сегодня
50. ДАНИИЛ. Комментарий библейского института Сансет
51. ДАНИИЛ. Пророчества книги Даниила: происхождение, история экзегетики, толкование
2.3 Полные комментарии на русском языке к Новому Завету
52. Библия говорит сегодня
53. Библия для нашей жизни
54. Еврейский Новый Завет с комментарием (Д. Стерн)
55. Исторический и богословский комментарий. Иларион (Алфеев)
56. Комментарии "Свет на Востоке"
57. Комментарий библейского института Сансет
58. Комментарий Жанны Гийон
59. Комментарии к новозаветным книгам в переводе Л. Голубева
60. Комментарий на книги Нового Завета Д. Гузика
61. Комментарии учебной Библии Дж. Ф. Мак-Артура
62. Лингвистический и экзегетический ключ (К. Роджерс. Т. Лонгман)
63. Популярный комментарий на Новый Завет (Н. Т. Райт)
64. Пояснения на Новый Завет и Псалтирь (Ф. Грюнцвайг)
65. Руководство к изучению Св. Писания (арх. Аверкий)
66. Толкование блаж. Феофилакта Болгарского
67. Толкование книг Нового Завета (Джон Ф. Мак-Артур)
68. Толкование Нового Завета (У. Баркли)
2.4 Комментарии на русском языке к частям Нового Завета
Комментарии к притчам Христа
69. Интерпретация притчей (К. Бломберг)
70. Притчи Иисуса. Комментарий (митр. Иларион)
71. Притчи Иисуса. Полный путеводитель (К. Снодграсс)
Комментарии к Евангелиям
72. ЕВАНГЕЛИЯ. Комментарии для переводчиков (РБО)
73. ЕВАНГЕЛИЯ. Комментарий к греческому тексту Мт., Мк., Лк
74. ЕВАНГЕЛИЯ. Комментарии к Евангелиям в переводе Л. Лутковского
75. ЕВАНГЕЛИЯ. Комментарии к переводу Аверинцева
76. Размышления над Евангелиями (Дж. Райл)
77. Сборник избранных комментариев ученых-библеистов к Евангелиям
78. МАТФЕЙ. Открытый перевод Нового Завета. Комментарий
79. МАТФЕЙ. Размышления о Нагорной проповеди (Чемберс)
Комментарии к Деяниям Апостолов
80. ДЕЯНИЯ. Комментарий (Г. Л. Риз)
81. ДЕЯНИЯ. Комментарии для переводчиков (РБО)
Комментарии к Посланиям Апостолов
82. ПОСЛАНИЯ. Библейские комментарии GBV
83. ПОСЛАНИЯ. Комментарии А. Десницкого
84. ИАКОВА. Комментарий (Г. Майер)
85. РИМЛЯНАМ. Комментарий (Г. Л. Риз)
86. РИМЛЯНАМ. Комментарий к греческому тексту (Д. Фаркашфалви)
2.5 Комментарии на английском и немецком языках ко всей Библии
87. Albert Barnes' Notes on the Whole Bible
88. Amplified Bible
89. Annotated Bible byA.C. Gabelein
90. Benson's Commentary of the Old and New Testaments
91. Biblical Illustrator (J. S. Exell)
92. Cambridge Bible for Schools and Colleges, 1883
93. Christian Standard Bible, 2017
94. Church Pulpit Commentary
95. Clarke's commentary and critical notes on the Bible
96. Coke's Commentary on the Holy Bible
97. College Press Bible Study Textbook Series
98. Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible (Jamieson, Fausset & Brown)
99. Common English Bible, 2011
100. Companion Bible (Bullinger, 1922)
101. Dummelow's Commentary on the Bible
102. Easy-to-Read Version, 2006
103. Ellicott's Commentary on The Whole Bible
104. Expositor's Bible Commentary (W. R. Nicoll, 1903)
105. Gute Nachricht Bibel, 2000
106. Kingcomments. Bible Study and Topics. Ger de Koning
107. Lange's Commentary on the Holy Scriptures
108. New American Standard Bible, 2020
109. New Century Version, 2005
110. New English Translation
111. New King James Version, 1982
112. New Living Translation, 2015
113. New Revised Standard Version, 1989
114. Pett's Commentary on the Bible
115. Preacher's Complete Homiletical Commentary
116. Pulpit Commentary
117. Schlachter, 2000
118. Sermon Outline Bible Commentary (W. R. Nicoll)
119. Sutcliffe's Commentary on the Old and New Testaments
120. Whedon's Commentary on the Bible
121. World English Bible
2.6 Комментарии на английском языке к отдельным частям Библии
122. Keil & Delitzsch Commentary on the Old Testament
123. Cambridge Greek Testament for Schools and Colleges
124. Critical and Exegetical Commentary on the NT (H. A. W. Meyer)
125. Expositor's Greek Testament (W. R. Nicoll)
126. Gnomon of the New Testament
127. Popular Commentary on the New Testament (Philip Schaff)
128. Vincent's Word Studies in the New Testament
129. Word Meanings in the New Testament
130. Word Pictures in NT (A. T. Robertson)
3. Словари, справочники, энциклопедии
1. Analytic Septuagint Concordance
2. Analytical Lexicon of the Greek New Testament
3. Biblical and Theological Dictionary by Richard Watson
4. Bill Mounce's New Testament Greek dictionary
5. Bridgeway Bible Dictionary (Don Fleming)
6. Brown-Driver-Briggs' Hebrew Definitions/Thayer's Greek Definitions
7. Christian Bible Dictionary
8. Christian Philosophy A-Z
9. Complete Word Study Dictionary
10. Concise Greek-English lexicon of the New Testament
11. Concise New International Dictionary of New Testament Theology and Exegesis
12. Cyclopedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature. Strong-McClintock
13. Dictionary of Christ and the Gospels. James Hastings
14. Dictionary of Christian Biography and Literature
15. Dictionary of the Apostolic Church. James Hastings
16. Encyclopedia of Second Temple Judaism
17. ETCBC (version 4c)
18. Etymological Dictionary of Greek
19. Fausset's Bible Dictionary. Andrew Robert Fausset
20. Figures of Speech by Bullinger E.W.
21. Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament Scriptures combined with Hebrew and Aramaic part of the Strong's Exhausive Concordance (Enhanced)
22. Girdlestone's Old Testament Synonyms
23. Glossary of Theological Terms
24. Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods
25. Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature (BDAG), 3rd edition
26. Greek-English Lexicon of the Septuagint
27. Greek-English Lexicon to the New Testament
28. Greek-English Lexicon. Liddell-Scott, 1940
29. HarperCollins Bible Dictionary
30. Hebrew and English Lexicon. Brown-Driver-Briggs
31. Historic Dictionary of Renaissance
32. Historical Dictionary of Byzantium
33. Historical Dictionary of Israel
34. Historical Dictionary of Jesus
35. Historical Dictionary of Medieval Philosophy and Theology
36. Historical Dictionary of Mesopotamia
37. Holman Bible Dictionary
38. Holman Treasury of Key Bible Words (Hebrew)
39. International Standard Bible Encyclopedia
40. Interpretive Lexicon of New Testament Greek
41. Manual Greek Lexicon of the New Testament
42. New International Dictionary of New Testament Theology
43. People's Dictionary of the Bible
44. Pocket Lexicon to the Greek New Testament
45. Popular Cyclopedia of Biblical Literature by John Kitto
46. Prepositions and Theology in the Greek New Testament
47. Studies in the Vocabulary of the Greek New Testament
48. Synonyms of the New Testament (Trench)
49. Thayer's Greek-English Lexicon of the New Testament
50. Theological Dictionary by Charles Buck
51. Theological Dictionary of the New Testament (abridged) by Kittel
52. Theological Lexicon of the New Testament (Ceslas Spicq)
53. Theological Wordbook of the Old Testament
54. Theologische Fremdworter
55. Vine's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words
56. Vocabulary of the Greek Testament
57. Who's Who in Christianity (Cohn-Sherbok)
58. Word Studies ОТ, NT
59. Zondervan Illustrated Bible Dictionary
60. 100 великих библейских персонажей
61. 100 великих городов древности
62. 100 великих тайн Библии
63. Античная философия. Энциклопедический словарь
64. Античность от А до Я. Словарь-справочник
65. Античный мир. Словарь-справочник
66. Библеизмы в современной русской речи. Как их правильно понимать и употреблять
67. Библейская Турция. Словарь
68. Библейская энциклопедия Брокгауза
69. Библейская энциклопедия РБО
70. Библейские города. Словарь
71. Библейские персонажи. Словарь
72. Библейский богословский словарь
73. Библейский культурно-исторический комментарий. Словарь
74. Библейский лексикон (Этчес)
75. Библейский словарь Вихлянцева
76. Библейский словарь Геце
77. Библейский словарь Глубоковского
78. Библейский словарь Нюстрема
79. Библейский справочник (Прайм)
80. Библейский тематический словарь (Роудз)
81. Библейский тематический словарь Атли
82. Библейско-биографический словарь
83. Библиологический словарь (А. Мень)
84. Бог. Личность. Церковь. Католический лексикон
85. Богословские статьи из Новой Женевской учебной Библии
86. Большой библейский словарь
87. Вестминстерский словарь теологических терминов
88. Главные темы Библии
89. Греческо-русский словарь (Вейсман)
90. Греческо-русский словарь Нового Завета (РБО)
91. Древнегреческий словарь к текстам Нового Завета — 17188 статей
92. Древнегреческо-русский словарь Дворецкого, 1958
93. Древнегреческо-русский учебный словарь
94. Древний мир. Энциклопедический словарь (Гладкий)
95. Евангельский словарь библейского богословия, ред. У.Элуэлл, 2000
96. Золотые зерна мудрости
97. Изучение Библии. Карманный словарь
98. Иисус и Евангелия. Словарь
99. Иллюстрированная библейская энциклопедия
100. История и культура Древней Греции
101. Иудаизм и христианство. Словарь
102. Иудаизм. Просто о сложном
103. Иудейско-христианский диалог. Словарь-справочник
104. Карманный справочник христианского наставника (Хьюз)
105. Католическая энциклопедия
106. Ключевые понятия Библии (Гудинг, Леннокс)
107. Ключевые понятия Библии. Словарь-справочник
108. Конкорданция Стронга. Словарь Дворецкого
109. Краткий богословский словарь
110. Краткий религиозно-философский словарь. Словарь-справочник
111. Краткий словарь к Синодальному переводу Библии
112. Краткий словарь по церковной истории
113. Краткий словарь философских персоналий
114. Крылатые фразы Ветхого и Нового Завета
115. Кто есть кто в Новом Завете
116. Культурология. Словарь-справочник
117. Лютеранский словарь литургических терминов
118. Меир Натив. Энциклопедия иудаизма
119. Моя церковь. Краткий справочник для детей и взрослых
120. Новая философская энциклопедия
121. Новые религиозные движения. Карманный словарь
122. Новый библейский словарь-1. Библейские персонажи
123. Новый библейский словарь-2. Библейские реалии
124. Основы православной культуры. Словарь
125. Полный православный богословский энциклопедический словарь
126. Популярная библейская энциклопедия
127. Православие. Словарь-справочник
128. Православная энциклопедия
129. Реальный словарь классических древностей
130. Религиозная философия. Энциклопедия
131. Религиозные организации современного мира
132. Реформация и Протестантизм. Словарь
133. Святость. Краткий словарь агиографических терминов
134. Симфония греческих словарных форм
135. Словарь античности
136. Словарь библейских имен
137. Словарь библейских образов (Оуэн)
138. Словарь библейских понятий
139. Словарь библейских символов
140. Словарь библейского богословия
141. Словарь богословских терминов
142. Словарь Гарета Л. Риза к Деяниям Апостолов и Посланию к Римлянам
143. Словарь ключевых терминов (Десницкий)
144. Словарь новозаветных церквей (Хэдинг)
145. Словарь по иудаизму (Мега-Энциклопедия Кирилла и Мефодия)
146. Словарь по христианству (Александр Колодин)
147. Словарь средневековой культуры
148. Словарь церковных терминов (Мартьянова)
149. Словарь церковных терминов и понятий (Дворецкая, Симонова)
150. Словарь-справочник по иудаизму
151. Д. Покровский (Колодин)
152. София-Логос. Словарь (Аверинцев)
153. Социология. Политология. Правоведение. Энциклопедия
154. Справочник душепопечителя (Грэм)
155. Средневековый мир в терминах, именах и названиях
156. Тематический словарь Библии
157. Тематический словарь Zondervan
158. Теологические термины. Карманный словарь
159. Теологический энциклопедический словарь
160. Толковый словарь Нового Завета (Реттинг)
161. Философские направления. Просто о сложном
162. Христианская этика. Карманный словарь
163. Христианское разномыслие: Словарь
164. Христианство. Всемирная энциклопедия
165. Христианство. Просто о сложном
166. Школьный библейский словарь.
167. Электронный словарь по христианской антропологии и психологии
168. Энциклопедия веры: православие по буквам
169. Энциклопедия христианской апологетики
170. Эстетика. Энциклопедический словарь
Простите, не знаю где правильно было спросить. Имею последнюю версию BibleQuote-7.5.0.900 , перестала работать фуенкция "Загрузка сторонних модулей", ошибка чтения zip файла.
Это как то лечиться?
Спасибо большое! Благословений Вам!!!
Спасибо брату Сергею и клубу за чудесный подарок! Бог да благословит обильно Вас!
Огромное спасибо за кропотливый труд!
Спасибо огромное, Сергей, за твой труд и подарок Эсхатосу! Благословен Господь и Бог наш!