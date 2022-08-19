Иудаизм - Просто о сложном - словарь BibleQuote

Иудаизм придает большое значение браку. Так высоко брак оценивается по двум причинам. Первая заключается в том, что брак обеспечивает эмоциональную и духовную полноценность человека через поддержку и товарищество супруга. В письменной торе сказано, что «нехорошо быть человеку одному» и он должен прилепиться к жене своей, чтобы стать одной плотью. Устная тора гласит: «Человек, у которого нет жены, обречен на существование без радости, без блаженства, без ощущения истинной ценности жизни, без торы, без защиты и без мира».

Вторая причина того значения, которое придает браку иудаизм, заключается в ощущении человеком физической полноты жизни. В иудаизме отсутствует предположение, что безбрачие ведет к особой святости. Наоборот, брак видится как идеал, а сексуальные отношения как наиболее сокровенный и радостный способ углубить общение между людьми.

С точки зрения талмуда и Каббалы, страсть мужчины к женщине не является частью его мужественности. Эта страсть исходит от частицы женщины, которая осталась в мужчине после того, как Всевышний разделил в райском саду Адама и Еву. Именно по этой причине, если он воспользуется этой страстью для того, чтобы потакать своим желаниям, она начнет действовать против него и в конце концов уничтожит его. Эта страсть носит название «йецер ара» — дурное начало.

Но ничего из того, что создано Богом, не имеет в себе ничего дурного — кроме желаний самого человека. Даже йецер ара, вовремя направленное на достижение истинной цели, будет способствовать поднятию человека и нашего мира на новую ступень духовного развития. Истинная цель всех страстей в том, что с их помощью человека совершенствует Шхину (божественное присутствие) и обеспечивает ей место в нашем мире. Иными словами, если благодаря этой страсти человек построит для своей жены дом, будет достойно обеспечивать ее и делать ей дорогие подарки, а целью его при этом будет поддержка ее как Матери-Жизни, он поднимет свои страсти на совершенно новый уровень и станет угодным Богу.

Когда иудаизм говорит о сексуальных отношениях, он имеет в виду брак. Слово «брак» на иврите звучит как «кидушин» («посвящение»), выражая тем самым его особую священность. Брак — это не просто один из видов священных отношений, это — самые священные отношения.

Иудаизм. Просто о сложном – словарь BibleQuote

У. Курганова

Издательство: Фолио, 2013 г.

Серия: Просто о сложном

ISBN: 978-966-03-5567-5

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