Словарь античности - словарь BibleQuote

Александр

(лат. Alexander — защитник мужей).

1. А., или Парис, сын Приама, похитил Елену.

2. Молосские цари в Эпире.

3. Македонские цари. Наиболее знаменит из них Александр III, названный Македонским (род. в 356 до н. э. в Пелле, ум. 1З. 06. 323 до н. э. в Вавилоне), сын царя Филиппа II и Олимпиады; один из великих античных полководцев и завоевателей, военные кампании которого отличались дерзостью и полководческим иском. Воспитанный Аристотелем, он, несмотря на спорность своего престолонаследования, 20 лет, после убийства отца в 336, взял власть в Македонии. А. предполагал укрепить свое господство в Греции и расширить его в Азии. Осн. предпосылками экспансии было укрепление единоличной власти А., стабилизация македонской гегемонии внутри раздробл. в политич. отношении Греции (подчинение Фессалии, разрушение Фив, война против Фракии, покорение Афин, верховная власть в Коринфском союзе), поддержка его захватнич. политики македон. крестьянством и придворной аристократией, а также создание хорошо вооруж., организованного, боеспособного и преданного войска. В 334 А. после тщательной подготовки начал поход против персов, империя которых к тому времени начала распадаться и не имела единого правления. Причиной войны явилось в первую очередь стремление ликвидировать перс, влияние в средиземномор. районах и в М. Азии (торговля между Востоком и Западом) и обеспечить Македонии мировое военное господство. Т. о., поход против «кровных врагов греч. народа» (Исократ) представлял собой типичную захватнич. войну. Первый этап войны: в 334 до н. э. переправа через Геллеспонт; в 333 битва на р. Граник (освобождение греч. городов, покорение зап. части М. Азии, завоевание Сард), взятие Гордия (здесь А. разрубил т. н. «гордиев узел»); в 332 сражение при Иссе, завоевание Финикии; осада Тира, поход в Египет (в 331 основание Александрии); обеспечение господства в средизем. районе и границы с Аравией, посещение святилища Аммона западнее Мемфиса (обожествление А.); финансовая реформа в Египте. Второй этап: поход в Месопотамию; сражение при Гавгамелах в 331; вступление в Вавилон, Сузы, Персеполь и Экбатану; покорение исконных перс. терр. и Мидии; обеспечение тыла; чистка в оппозиционно настроенных правящих кругах (убийство Филота и Пармениона); роспуск греч. вспомогательных войск, убийство Дария перс. сатрапом Бессом, после чего народы Персии смотрели на А. как на законного властителя. Третий этап: в 329 окончательное покорение Средней Азии, захват Бактрии и Согдианы (Узбекистан) и битва на Иаксарте; обеспечение торговых путей, войсковая реформа (создание небольших оперативных отрядов), женитьба на бактрийской княжне Роксане; подавление оппозиции ь собств. войсках (Каллисфен, Клит). Четвертый этап: поход в Индию; переправа через Инд, формирование нового войска; в 326 битва против Пора у Гидаспа; преследование инд. войск; в 325 захват Индо-Гангской низменности.

Словарь античности - словарь BibleQuote

Lexikon der Antike

Словарь античности. Пер. с нем. М.: Прогресс, 1989. 704 с., ил.

Словарь содержит свыше 4 тыс. статей, в которых освещаются культура, религия и социально-экономические отношения античного общества, начиная с рождения античной цивилизации (рубеж 3–2 вв. до н. э.) и заканчивая событиями и реалиями 5 - 6 вв. н. э. (иногда до 7–10 вв.).

Модуль необходимо установить в папку Dictionaries программы BibleQuote.