Прист - Язычество в христианстве - модуль BibleQuote

В этой работе авторы хотели показать, что многие миссионеры и миссиологи неосознанно приняли и даже пропагандируют анимистические концепции. Более того, они начинают использовать их в качестве основы для своих миссиологических концепций, хотя эти концепции совершенно не согласуются с библейским учением.Так как все миссиологи являются выходцами из стран, где в наши дни активно принимаются анимизм, мистицизм и подобные воззрения, это, несомненно, оказывает влияние на склонность миссиологов к принятию анимистических верований. Ради избежания одной крайности — синкретизма библейского учения и рационалистического естественно-научного подхода — многие исследователи впадают в иную крайность — синкретизм библейского учения, анимизма и мистицизма.



В данной книге мы попытаемся рассмотреть несколько конкретных концепций, которые широко распространены в современной миссиологической литературе. Мы попытаемся показать, что эти концепции основаны не на библейских, а скорее на анимистических или магических предпосылках. Рассмотрение этих концепций может стать началом переосмысления предпосылок нового подхода к методам миссионерской работы.

Мы надеемся, что эта публикация сможет как-то повлиять на ту (на наш взгляд, ошибочную) стратегию, которая широко используется некоторыми современными миссиологами. Мы верим, что наша книга положит начало дискуссии, посвященной вопросам формирования последовательной библейской парадигмы христианской жизни и служения.

Язычество в христианстве. Мир духов глазами миссионера - Прист Р., Кэмпбелл Т., Муллен Б.

Предисловие Многие американские христиане придерживаются библейского взгляда на бесов и сатану, однако в последние десятилетия они столкнулись с влиянием двух факторов, которые заставили их по-новому взглянуть на свое собственное понимание мира бесовских сил. Во-первых, некоторые американские миссионеры оказались в таких регионах, где колдовство и магия являются неотъемлемой частью мировоззрения большей части общества и где для объяснения событий своей жизни люди обращаются к миру духов. В результате немало миссионеров начали испытывать озабоченность по поводу своей излишней секуляризованности и задумались о необходимости пересмотра части своих воззрений. Во-вторых, само американское общество претерпевает некоторые изменения. В 60-е годы ХХ века многие американцы экспериментировали с различными религиями и оккультизмом. В те годы такая тема, как одержимость бесами, начала усиленно эксплуатироваться в литературе и кино. Если до 1968 года было опубликовано лишь несколько англоязычных книг, посвященных теме бесовских сил, то к 2000 году по данной тематике только христианами было написано свыше 1200 книг. Они предоставляют множество самых разных сведений о мире бесов, причем некоторые книги, будучи переведены на многие языки, расходятся миллионными тиражами. Христиане берут на вооружение многие идеи, представленные в подобной литературе, и разрабатывают совершенно новую стратегию евангелизационной деятельности и методы работы с обремененными тяготами людьми. Однако очень важно, чтобы все эти идеи были оценены в процессе движения христиан к правильному библейскому пониманию мира бесов и наших отношений с ним. Данная работа рассматривает несколько сравнительно новых идей о том, что именно делает нас уязвимыми перед силами бесовского мира. Она также призывает нас проследить происхождение подобных идей и оценить их вероятный прикладной эффект. Впервые появившись в печати на английском языке в 1995 году, она породила значительные дебаты среди ведущих американских миссиологов, и в течение целого года поднятые в ней вопросы обсуждались на заседаниях Евангельского миссиологического общества. Эта книга не даст ответы на все вопросы о мире бесов, однако она поможет читателям осмыслить различные подходы к тому, как можно попытаться ответить на них, как составить более ясное представление о взаимодействии человека с миром бесов. Она также поможет читателям более четко определить свое понимание Священного Писания, в частности того, как оно соотносится с нашим собственным опытом и опытом других людей. Эта книга не даст ответы на все вопросы о мире бесов, однако она поможет читателям осмыслить различные подходы к тому, как можно попытаться ответить на них, как составить более ясное представление о взаимодействии человека с миром бесов. Она также поможет читателям более четко определить свое понимание Священного Писания, в частности того, как оно соотносится с нашим собственным опытом и опытом других людей.

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