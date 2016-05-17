Библейские комментарии Отцов Церкви - модуль BibleQuote
28-томная серия Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков знакомит читателя с представителями классической христианской экзегезы, оказавшими решающее воздействие на формирование богословской, литургической и духовно-нравственной жизни христианского мира.
Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Модуль Цитаты из Библии - BibleQuote
Вошли тексты по всем вышедшим книгам по 2015 г. включительно. В 2014 г. книги серии не выходили.
По НЗ в модуле отсутствуют Ев. от Луки, Ев. от Иоанна.
Недостатки: в тесте модуля присутствуют незначительные орфографические описки.
Это связано с погрешностью распознавания в FineReader. Чтобы все "отшлифовать" необходимо много времени.
Но это сильно не влияет на читаемость информации.
В последнюю версию модуля вошли комментарии на библейские книги:
Ветхий Завет
- Бытие
- Исход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Книга Иисуса Навина
- Книга Судей Израилевых
- Книга Руфи
- Первая книга Царств
- Третья книга Царств
- Четвертая книга Царств
- Первая книга Паралипоменон
- Вторая книга Паралипоменон
- Книга Ездры
- Книга Неемии
- Книга Есфири
- Книга Иова
- Псалтирь
- Книга Екклесиаста или Проповедника
- Книга Песни Песней
- Книга пророка Исайи
- Книга пророка Осии
- Книга пророка Иоиля
- Книга пророка Амоса
- Книга пророка Авдия
- Книга пророка Ионы
- Книга пророка Михея
- Книга пророка Наума
- Книга пророка Аввакума
- Книга пророка Софонии
- Книга пророка Аггея
- Книга пророка Захарии
- Книга пророка Малахии
Новый Завет
- От Матфея
- От Марка
- Деяния Апостолов
- Иакова
- 1-е Петра
- 2-е Петра
- 1-е Иоанна
- 2-е Иоанна
- 3-е Иоанна
- Иуды
- Римлянам
- 1-е Коринфянам
- 2-е Коринфянам
- Галатам
- Ефесянам
- Филиппийцам
- Колоссянам
- 1-е Фессалоникийцам
- 2-е Фессалоникийцам
- 1-е Тимофею
- 2-е Тимофею
- Титу
- Филимону
- Послание к евреям
- Откровение
История версий модуля
15.12.2012 Модуль Комментариев на ВЗ и НЗ в кодировке ANSI для BibleQuote5
17.05.2015 Модуль Комментариев на ВЗ и НЗ в кодировке UTF-8 для BibleQuote65 - 4-я дополненная редакция от Kachura - добавление книги Послание к евреям
Спасибо за модуль. Благословений вам от Господа.
как локоток – не укусишь...
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Скажу Вам по секрету (только больше никому!) локти кусать не обязательно.
На сайте можно скачать готовую сборку BQ6.5 с кучей модулей, в т.ч. и этот там есть
А если пользуетесь другой версией, никто не мешает нужный модуль перекинуть в нужную папку