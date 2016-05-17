Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme
SlavaEv

Библейские комментарии Отцов Церкви - модуль BibleQuote

Комментарии Отцов Церкви и авторов I-VIII в.
Категория BIBLEQUTE MODULES, Commentaries mod, Theology mod
28-томная серия Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков знакомит читателя с представителями классической христианской экзегезы, оказавшими решающее воздействие на формирование богословской, литургической и духовно-нравственной жизни христианского мира.

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Модуль Цитаты из Библии - BibleQuote

Вошли тексты по всем вышедшим книгам по 2015 г. включительно. В 2014 г. книги серии не выходили.
По НЗ в модуле отсутствуют Ев. от Луки, Ев. от Иоанна.
Недостатки: в тесте модуля присутствуют незначительные орфографические описки.
Это связано с погрешностью распознавания в FineReader. Чтобы все "отшлифовать" необходимо много времени.
Но это сильно не влияет на читаемость информации.
В последнюю версию модуля вошли комментарии на библейские книги:
Ветхий Завет
  • Бытие
  • Исход
  • Левит
  • Числа
  • Второзаконие
  • Книга Иисуса Навина
  • Книга Судей Израилевых
  • Книга Руфи
  • Первая книга Царств
  • Третья книга Царств
  • Четвертая книга Царств
  • Первая книга Паралипоменон
  • Вторая книга Паралипоменон
  • Книга Ездры
  • Книга Неемии
  • Книга Есфири
  • Книга Иова
  • Псалтирь
  • Книга Екклесиаста или Проповедника
  • Книга Песни Песней
  • Книга пророка Исайи
  • Книга пророка Осии
  • Книга пророка Иоиля
  • Книга пророка Амоса
  • Книга пророка Авдия
  • Книга пророка Ионы
  • Книга пророка Михея
  • Книга пророка Наума
  • Книга пророка Аввакума
  • Книга пророка Софонии
  • Книга пророка Аггея
  • Книга пророка Захарии
  • Книга пророка Малахии
Новый Завет
  • От Матфея
  • От Марка
  • Деяния Апостолов
  • Иакова
  • 1-е Петра
  • 2-е Петра
  • 1-е Иоанна
  • 2-е Иоанна
  • 3-е Иоанна
  • Иуды
  • Римлянам
  • 1-е Коринфянам
  • 2-е Коринфянам
  • Галатам
  • Ефесянам
  • Филиппийцам
  • Колоссянам
  • 1-е Фессалоникийцам
  • 2-е Фессалоникийцам
  • 1-е Тимофею
  • 2-е Тимофею
  • Титу
  • Филимону
  • Послание к евреям
  • Откровение

История версий модуля

07.09.2011 Новый модуль Комментариев на НЗ в кодировке UTF-16 для BibleQuote6 в формате .bqb
29.07.2012 Модуль Комментариев на НЗ в кодировке UTF-8 для BibleQuote6 и Андроид
15.12.2012 Модуль Комментариев на ВЗ и НЗ в кодировке UTF-8 для BibleQuote65 и Андроид
15.12.2012 Модуль Комментариев на ВЗ и НЗ в кодировке ANSI для BibleQuote5
12.12.2014 Модуль Комментариев на ВЗ и НЗ в кодировке UTF-8 для BibleQuote65 - 3-я дополненная редакция от Kachura - доработка модуля 2012 г и добавление книги Деяния апостолов
17.05.2015 Модуль Комментариев на ВЗ и НЗ в кодировке UTF-8 для BibleQuote65 - 4-я дополненная редакция от Kachura - добавление книги Послание к евреям
Просмотров 8 257
Рейтинг 4.7 / 5
Добавлено 17.05.2016
Rate this publication:
4.7/5 (55)

Comments (15 comments)

E
eroxin 5 years ago

Спасибо за модуль. Благословений вам от Господа.
ЮрийБ 11 years ago
Дякую! Коментарі особливо корисні у приготуванні до проповіді. 
E
esxatos 11 years ago
Для пользования модулем необходим начальный статус - FIRST - http://esxatos.com/pravila-kluba-eshatos-biblia-bibleistika
B
bublik-78 11 years ago
Подскажите, пожалуйста, как скачать этот модуль?
E
esxatos 11 years ago
Это клубные файлы. http://esxatos.com/pravila-kluba-eshatos-biblia-bibleistika
T
tbt 13 years ago
Спасибо большое за прекрасные модули! Только на некоторые из них нет ссылки для скачивания, и при этом не обозначено, что они – для членов клуба. Вот и этот модуль – вроде есть информация, а, как локоток – не укусишь... Божьих вам благословений, ребята!
R
Rolex74 12 years ago
[quote=tbt]
как локоток – не укусишь...
[/quote]
Скажу Вам по секрету (только больше никому!) локти кусать не обязательно.
На сайте можно скачать готовую сборку BQ6.5 с кучей модулей, в т.ч. и этот там есть
А если пользуетесь другой версией, никто не мешает нужный модуль перекинуть в нужную папку
G
ggalburg 13 years ago
Спасибо, превосходно!
E
esxatos 13 years ago
Мухи и котлеты Членство в клубе - это ко мне, а по поводу модуля можно написать в личку автору, он может и не видеть этого комментария.
D
DrAlex 13 years ago
Нет, это не мухи и котлеты - модуль находится на сайте, и этот модуль преподносится, как общая работа клуба. Просто создаете прецедент. Не было бы клубной политики - меньше бы было вопросов. Клубная политика вообще отбила охоту, что-то выкладывать на сайте.
E
esxatos 13 years ago
1. Рекламируемые на сайте материалы ни коим образом не лишают собственности их автора и свободы его действий.  Администрация вольна в своем выборе разместить тот или иной материал или не размещать его вовсе, но никаким образом не может подавлять свободу волеизъявления разместившего.2. Что в политике сайта такого, что отбивает охоту? 3. см. личку
D
DrAlex 13 years ago
Так все-таки? Просто в клубе интересная система членства - я выкладывал на старом сайте модуль "Псалтырь в святоотеческом изъяснении", сюда его благополучно перенесли, в клубе мне членство закрыто, в связи с политикой сайта, а тут бац и включают в модуль, который не имеет никакого отношения к этой книге. Конечно же, для того, чтобы как бы оставаться честными, модуль по псалтыре, конечно же, быстро собрали из другого ресурса, но факт остается фактом.
S
SlavaEv 13 years ago
Мир Вам.Я включил в модуль Комментарии Отцов Церкви, Псалтырь так как пока нет этой  книги в издательстве. Сделал это для удобства. Просто в комментариях к модулю не указал это. В этом наверно конечно моя ошибка. Когда Псалтырь будет в этой серии, я заменю Псалтырь.
D
DrAlex 13 years ago
А по какому принципу включили книгу "Псалтырь в святоотеческом изъяснении" (аналогичный модуль есть на сайте) и даже не уточнили это, когда комментариев на Псалтырь вообще нет пока в этой серии и в самой книге много православных святых не только VIII века, но вплоть до XIXв.
E
esxatos 13 years ago
Титанический труд по обработке стольких книг! Спасибо, Слава!

Похожие модули biblequote

Все модули biblequote