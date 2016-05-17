Библейские комментарии Отцов Церкви - модуль BibleQuote

28-томная серия Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков знакомит читателя с представителями классической христианской экзегезы, оказавшими решающее воздействие на формирование богословской, литургической и духовно-нравственной жизни христианского мира.

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Модуль Цитаты из Библии - BibleQuote

Вошли тексты по всем вышедшим книгам по 2015 г. включительно. В 2014 г. книги серии не выходили.

По НЗ в модуле отсутствуют Ев. от Луки, Ев. от Иоанна.