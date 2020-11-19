Гексам - Новые религиозные движения - словарь BibleQuote

Позволь мне сначала изложить несколько пунктов, которые тебе будет полезно знать.

Во-первых, все термины этого словаря имеют непосредственное отношение к той области, которую социологи и религиоведы обычно называют «новыми религиозными движениями» или НРД. Как правило, это группы, прессой и общественностью называемые «культами».

Во-вторых, найти информацию по некоторым вопросам весьма трудно. Поэтому я рассматривал каждое течение не согласно важности его для религиоведения, а по степени сложности сбора информации о нем, с чем, вероятно, придется столкнуться и самим студентам.

В-третьих, я сохранил истинно христианскую систему датирования: «до Р.Х.» и «по Р.Х.», становящуюся все более популярной, вместо «до н.э.» (нашей эры) и «после н.э.». И сделал это потому, что так называемая «наша эра» – наша для евреев и христиан, однако она по-прежнему исключает мир буддистов, индусов и мусульман. Следовательно, термин «наша эра» может ввести в заблуждение. По этой же причине я предпочитаю традиционные западные названия, а не современные нововведения, в которых нет даже намека на спасительную благодать для нашего однородного общества.

В-четвертых: хотя многие из нижеупомянутых движений имеют собственные вэб-страницы, я решил не указывать их интернет- адреса. Любой интернет-пользователь знает, что адреса вэб- страниц постоянно обновляются. Поэтому позвольте мне просто отослать вас к моей собственной страничке «Культы и религии»: www.ucalgary.ca/~nurelweb (содержание сайта на английском языке). Там вы сможете найти обновленные ссылки на вэб-страницы групп, упомянутых в словаре, а также дополнительные статьи и библиографию относительно новых религиозных движениях.