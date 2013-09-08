Даума - Введение в христианскую этику - модуль BibleQuote

Модуль Цитата из Библии, BibleQuote - Введение в христианскую этику - Даума Й.

В данном пособии рассматриваются наиболее существенные проблемы христианской этики: как пользоваться Священным Писанием при решении нравственных вопросов? какова роль великой заповеди любви в наших поступках? что значит обращаться к нашей совести? возможно ли столкновение обязанностей? как относиться к компромиссу и др.



Пособие адресовано студентам гуманитарных специальностей и всем, интересующимся проблемами этики.

Содержание

Гл.1 Мораль и этика

Гл.2 Дефиниция

Гл.3 Границы христианской этики

Гл.4 Использование Священного Писания

Гл.5 Десять заповедей

Гл.6 Христианская мораль

Гл.7 Любовь

Гл.8 Совесть

Гл.9 Существует ли адиафора

Гл.10 Существует ли столкновение обязанностей

Гл.11 Компромисс

Гл.12 Казуистика

Гл.13 Духовность

Глава 1 Мораль и этика



1.1. Это касается всех



Читая газету, мы ежедневно получаем информацию о событиях, происходящих в стране и за ее пределами. Мы читаем о правительствах, ушедших в отставку, о войнах и нищете на земном шаре, об авиакатастрофах и крушении железнодорожных составов. Ежедневно в новостях сплошные скандалы. Наряду с этими новостями, привлекающими всеобщее внимание, существуют также мелкие сообщения в виде объявлений о рождении, заключении брака, о смерти. Кроме того, публикуются рецензии на книги, рекламные объявления, в которых в самом выгодном свете выставляются различные товары или предлагаются всякие услуги, например, возможность прекрасно провести свой отпуск.



Другими словами, мы получаем очень много информации. Но, кроме этого, всему прочитанному мы даем свою оценку. Если газета, не ограничиваясь изложением фактов, сообщает и подоплеку происходящего, она также влияет на нашу оценку этих фактов. Почему, например, такое-то правительство ушло в отставку? Из-за того, что оно угнетало своих граждан и нарушало права человека? Что стоит за преступлениями, совершенными наркоманами и маньяками, убивающими детей? Не является ли катастрофа на железной дороге следствием халатности машиниста?



Мы даем свою оценку всем событиям, вплоть до самых незначительных. Не все, что нам предлагают, мы в состоянии купить. Но часто мы этого и не желаем, поскольку то, что нам предлагается, вызывает в нас чувство протеста. Мы отвергаем как пустое предложение туристической фирмы, если оно превосходит наши финансовые возможности. Даже траурное сообщение может навести нас на определенные мысли. Так, об умершем, которого мы знали, мы вспоминаем как о хорошем или плохом человеке.



Рассмотрим отдельно некоторые выражения, встретившиеся нам в двух предыдущих абзацах: угнетение, нарушение прав, пустой, халатность, хороший и плохой.



Они ясно дают понять, что в своей повседневной жизни мы постоянно имеем дело с моралью и этикой. При этом совсем не важно, осознаем мы это или нет. Говоря о морали и этике, мы имеем в виду человеческие поступки и даем им свою оценку. И в зависимости от того, одобряем мы их или нет, сразу же употребляем слова «хорошо» и «плохо».

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