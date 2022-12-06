Лутковский - Перевод новозаветных книг и комментарии - модуль BibleQuote

Из «многих повествований о событиях» (Лк. 1.1) жизни Иисуса Христа в новозаветный канон вошли только четыре. Первым из них традиционно считается Евангелие, написанное Матфеем, одним из двенадцати апостолов. Однако анализ текста Евангелий оставляет вопрос об авторстве открытым (в древнейших списках заглавия отсутствуют). Так, из 661 стиха Ев. Марка Матфей дублирует 606, используя 51% слов, употребленных Марком; за ним он следует и в хронологической последовательности событий. Очевидцу же евангельских событий вряд ли нужно было бы при изложении их пользоваться другим источником. Косвенно это подтверждается свидетельством церковного историка Евсевия, который, говоря об авторе Евангелия, приводит слова епископа Папия (II): «Матфей собрал (συνετάζατο) изречения Иисуса на еврейском языке» (Церк. ист. 3.39.16), из чего опять-таки следует, что очевидцу вовсе не было необходимости собирать записи изречений (логий) Иисуса.

Из всех четырех произведений Евангелие Матфея самое «учительное». Иисус здесь — прежде всего учитель (раввин), проповедник, возвещающий о пришествии Царства Небесного; только у Матфея Иисус в прощальной беседе с учениками посылает их «учить все народы».

Данное Евангелие, несомненно, написано иудеем и для иудеев. Автора отличает хорошее знание топографии Палестины, иудейских обычаев, ревностное отношение к закону Моисея; неоднократными ссылками на ветхозаветные пророчества именно иудейских читателей пытается он убедить, что Иисус и есть предвозвещенный Спаситель — Мессия. (Характерно, что Матфей, равно как и другие евангелисты, цитирует Ветхий Завет в его греческой версии, т.н. Септуагинте, что, по всей видимости, указывает на то, что Евангелия были написаны в диаспоре.)

Текст дается в разбивке на стихи; цитаты из Ветхого Завета выделены более жирным шрифтом, отсылки на Ветхий Завет даны в конце стиха. Заключенные в круглые скобки слова отсутствуют в первоисточнике и введены переводчиком для более ясного понимания текста.

1 "Родословие" — досл.: "книга происхождения", по-русски можно было бы перевести как "история рода", "родословная", то есть речь идет о своего рода генеалогической таблице, которая велась в каждой иудейской семье. Отсюда осознание себя не просто "потомками", но в какой-то мере действительно "сыновьями" я "дочерьми" основателя рода — Авраама (см. Лк. 13,16; ср.: "отец наш — Авраам" — Ин. 8,39; ср.: Мф. 3,9). Матфей, указывая на происхождение Иисуса от Авраама, прежде всего отмечает, что Он — "сын Давида", то есть Тот, о Котором пророчествовал Исайя (Ис. 9,6-7; 55,3), Иеремия (Иер. 23,5), Иезекииль (Иез. 34,23; 37,25) и другие пророки.

6 "от вдовы Урии" — досл.: "от той, которая была за Урией". При досл. прочтении можно понять, что Соломон родился у Вирсавии еще тогда, когда она была замужем "за Урией". Но Урия к тому времени был уже убит (см. 2Цар. 12,17; 27).

11 пленение Вавилонское" — имеется в виду осада и взятие Иерусалима царем Вавилонским Навуходоносором в 597 г. до н.э., то есть в восьмом году царствования Иехония (см. 4Цар. 24,8-17).

16 досл.: "называемый Христом". Греческое слово "Христос" является переводом арамейского "Машиах", "Мессия" и означает "помазанник" — в данном случае "Избавитель", "Спаситель", ожидаемый иудейским народом.

19 "расторгнуть помолвку с нею" — досл.: "восхотел тайно отпустить ее"; "отпустить" — здесь юридический термин, который можно было бы перевести "развестись", "расторгнуть брак" и т.п. Период от обручения до замужества длился обычно около года, и жених мог по каким-либо причинам расторгнуть помолвку с невестой, дав ей, как и в случае с законной женой, разводное письмо (см. Втор. 24,1; ср. Мф. 19,7).

21 Иисус — в пер. с арам.: Господь Спаситель.

Лутковский - Перевод новозаветных книг и комментарии - модуль BibleQuote

Леонид Лутковский

Евангелие: Перевод и комментарии священника Леонида Лутковского

М.: Дружба народов, 1991

ISBN: 5-285-00036-X

Архив содержит две папки — модуль перевода новозаветных книг (Мф. — Ин., Рим., Гал., Еф., 1–2 Фес.) и модуль комментария к переводу. Первый нужно расположить в папке Bibles, второй — в папке Commentaries программы BibleQuote.