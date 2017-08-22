Даума - Дорогами Ветхого Завета - 5 томов - модуль BibleQuote

Проект, первую часть которого составляет эта книга, я хотел первоначально сделать частью «Пособия по христианской этике». В этот учебник также были включены части «Основы» и «Медицинская этика». С большой радостью я начал часть, в которой должна быть разобрана тема «Библия и этика». Когда я приступил к работе над этим разделом, оказалось, что полное раскрытие данной темы именно так, как я себе это представлял, требует много работы. Ее оказалось настолько много, что я стал перед выбором. Должен ли я определенное внимание уделить только теме «Библия и этика» и, следовательно, окончить «Пособие», или же мне нужно расширить тему «Библия и этика»? Но в таком случае остается малая вероятность того, что «Пособие» все же будет завершено. Я выбрал последнее, и поэтому буду рассматривать связь между этикой и Библией более широко.

Почему я захотел уделить больше внимания теме «Библия и этика»? По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, это научная сторона данной темы. Конечно, по этому вопросу написано очень много, но практически всегда речь идет о таких темах, как брак и сексуальность, работа и другие социальные вопросы, рассмотрение десяти заповедей, Нагорной проповеди и т. д. Результат таких исследований Ветхого и Нового Заветов или рассмотрение вопросов, которые как-то связаны с этим, имеет большое значение. Но почему же я раскрываю эту тему не посредством анализа Библии от книги Бытия до Откровения, ища в каждом разделе, что нам говорит текст с точки зрения этики? Часть, которую я предлагаю, составляет начало. В процессе чтения книги Бытия я поставил перед собой вопрос: что значит эта книга для нас, желающих идти по следам Библии? Именно в таком контексте я изучил большую часть Ветхого Завета.

Когда я был занят исследованием, я раздумывал также и о второй причине, которая дала мне повод для отклонения от первоначального плана создания полной «Книги по этике». Я вспоминал о ситуации в церквях Нидерландов, где происходит много перемен. Прилагается немало усилий для того, чтобы удержать людей, и прежде всего молодежь, при церкви. Общеизвестным фактом является то, что протестантские общины исчезают. Многие утверждают, что церковные приходы с евангелизационной направленностью имеют больший успех из-за своей эмоциональной нагрузки, чем традиционные церкви, где воскресная проповедь по-прежнему остается центральной. С моей точки зрения, эмоциональный аспект и слушание хорошего проповедника не могут противопоставляться друг другу. Но огромную радость доставляют исследования Писания, будь то дома или в Христовой общине. Уберите постоянное чтение Писания, и церковь утратит свое право на существование. Конечно, Святой Дух нисходит на тех, кого хочет, но мы не сможем ощутить его силу, если будем держать Библию закрытой.

Даума Йохем - Дорогами Ветхого Завета - 5 томов в модуле Цитата из Библии - BibleQuote

Книги изданы:

Пер. с нидерл. - Черкассы: Коллоквиум, 2011.

Даума Йохем - Дорогами Ветхого Завета - 5 томов в модуле Цитата из Библии - BibleQuote - Содержание модуля

Даума Йохем - Дорогами Ветхого Завета - Том 1 - Пятикнижие

Даума Йохем - Дорогами Ветхого Завета - Том 2 - Исторические книги

Даума Йохем - Дорогами Ветхого Завета - Том 3 - Литература мудрости

Даума Йохем - Дорогами Ветхого Завета - Том 4 - Большие пророки

Даума Йохем - Дорогами Ветхого Завета - Том 5 - Малые пророки

Даума Йохем - Дорогами Ветхого Завета - 5 томов в модуле Цитата из Библии - BibleQuote - Предисловие

Я прекрасно понимаю, что книга, над которой я работаю, сама по себе не может притягивать читателей, а должна их завоевывать. То же можно сказать и в отношении изучения Библии. Знания к нам не придут, если мы будем об этом просто писать или читать. Мы должны напрячь свои силы и изучить все полностью. Я приложил максимум усилий, чтобы привлечь как можно большее количество читателей. Текст, напечатанный крупным шрифтом, по моему мнению, хорошо подойдет для заинтересованного читателя. Мелким шрифтом я даю пояснения по некоторым вопросам основного текста. Также мелким шрифтом я раскрываю значение некоторых еврейских слов, пользуясь разными литературными источниками. Я постарался исключить из текста все, что могло бы отпугивать читателя от рассмотрения этики как науки. Длительное время изучая этику, я продолжаю ее исследовать, даже в этой книге. Моим желанием остается, чтобы каждый верующий, обладая хорошими знаниями этики на основании Писания, мог поделиться ими с другими верующими, которые далеки от этики как предмета.

Относительно моего понимания Писания, хочу прямо сказать, что я вырос в среде последователей реформатской религии. Хочу также заметить, что не считаю свое мнение единственно правильным и точным. Я не сомневаюсь, что могу встретить критику моей книги, даже со стороны людей, разделяю-щих мою исходную позицию. Чтобы защитить свою точку зрения, приходится много писать, при этом брать на себя полную ответственность за изложенный материал. Но я считаю, что намного важнее заняться толкованием Библии, чем защищаться от противников. В толковании Библии я исхожу из того, что библейский текст нужно рассматривать как единое целое. Если, скажем, я касаюсь книги Бытия, то я знаю, что для ее написания использовались некоторые источники. Но использование источников все же не превращает библейский текст в отдельные единицы информации, противоречащие друг другу. Кроме этого, я не верю в так называемого редактора, который просто собрал вместе все несовпадения и представил нам окончательную версию текста, чтобы мы потом, ощущая себя «великими учеными», утверждали, что в тексте отсутствует гармония. Я веду речь о целостности, а не о разнообразии, которое могло возникнуть из противоречивых элементов. Я исхожу из текста, который мы сейчас имеем в Библии, текста, который имеет силу и который, наконец, сам Бог нам подарил, чтобы мы могли познать его, его творения, себя, а также предназначение всего, что нас окружает.

Имя Иисуса Христа является для меня очень важным. Тот, кто верит в единство Библии и ищет связь между частями Ветхого Завета и Библией в целом, думает о личности и служении Иисуса Христа. Именно поэтому в каждой части этой книги существует раздел «На пути к Новому Завету».

По сути, я сначала хотел охватить весь Ветхий Завет и написать обширную книгу по этой теме. Но для некоторых подобная книга была бы слишком дорогой, а для других - слишком толстой. Впрочем, я надеюсь, что издание серии небольших по объему книг заинтересует многих и все-таки заставит их начать чтение текста. Возможно, что курс изучения Библии, который я хочу присоединить к публикации своих исследований, также будет благоприятствовать чтению книги. На веб-странице www.gaaninhetspoorvandebijbel можно всегда найти нужную информацию о свежих публикациях, а также о курсе по изучению Библии.

Й. Даума

Харденберг, март 2004