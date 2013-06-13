Такер - От Иерусалима до края земли - модуль BibleQuote

Христианство и миссионерство... Эти два понятия неразрывно связаны между собой. Интересно, что было бы с христианством сегодня без миссионерского движения, возникшего после Пятидесятницы и продолжавшегося в течение нескольких последующих веков? Может быть, как зороастризм, оно стало бы загадочной религией древних, мало кому известной за пределами страны, в которой она возникла? Однако с самого момента возникновения христианство отличалось от всех других религий.

Сердцевиной этой веры стало повеление Иисуса нести Благую весть до самого края земли. Поколение верующих после Пятидесятницы буквально перевернуло мир, распространяя христианство за пределами Палестины до Рима и далее - практически до каждого крупного города Восточной империи.

Как пишется история христианского миссионерского движения, история десятков тысяч людей, на протяжении двух тысяч лет отправлявшихся сотнями миссионерских организаций во все страны мира? Это очень объемная тема, чуть не загубленная историками, пытавшимися втиснуть в одну книгу слишком большое количество дат, событий, названий организаций и имен.

Но история миссионерского движения - это не просто собрание сухих фактов. Это захватывающий рассказ о борьбе людей, их горестях и радостях; рассказ о трагедиях и приключениях, наполненный романтикой и печалью.

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Такер Рут От Иерусалима до края земли. История миссионерского движения

Часть 1. Неуклонное продвижение

Ранние века: благовестие в Римской империи

Римские миссионеры: массовые обращения

Продвижение моравских братьев: рассвет протестантского миссионерского движения

Миссионеры среди американских индейцев: в поисках «благородного дикаря»

Часть 2. Великий век

Юг Центральной Азии: против древних верований

Черная Африка: «кладбище белого человека»

Дальний Восток: «варвары нам не нужны»

Острова в Тихом океане: проповедь в «раю»



Часть 3. Расширение движения

Женщины-миссионерки: «второсортные граждане»

Студенты-добровольцы: отрекаясь от богатства и престижа

Миссионеры веры: полагаясь лишь на Бога



Часть 4. Потребность в специализации

Медицинские миссии: «ангелы милосердия»

Переводчики и лингвисты: «Библия на всех языках»

Радиовещание и звукозапись: глушение радиопередач

Миссионерская авиация: полет над джунглями



Часть 5. Появление национальных миссионеров

Мученики двадцатого века: «янки, вон!»

Миссии третьего мира: устремленность молодых церквей