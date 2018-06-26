Браун, Раймонд - Введение в Новый Завет - Библеистика - модуль BibleQuote
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Модуль BibleQuote - Библеистика - Введение в Новый Завет - Раймонд Браун
31.12.11 - новый модуль с идеально сканированных и распознанных книг, в юникоде для BibleQuote6.
Благодарность за предоставление файлов книги "Введение в Новый Завет" - Anabasis (сканирование) и DikBSD (распознание), billi - сканирование и распознание остальных книг Р. Брауна
13.05.12 - вторая редакция модуля, дополнен статьей Браун Р.Историко-критическое толкование Библии в католичестве
В модуль вошли:
- Браун Р. Введение в Новый Завет - 2 т
- Браун Р. Читая Евангелия с Церковью
- Браун Р. Беседы с евангелистом Иоанном
- Браун Р.Историко-критическое толкование Библии в католичестве
29.05.12 - модуль в UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид
Введение в Новый Завет - Раймонд Браун
Книга, которую читатель держит в руках, считается лучшим «Введением в Новый Завет». Ее используют в качестве основного учебника во многих университетах, колледжах и семинариях по всему миру. Какими качествами она обязана столь высокой репутации?
Во–первых, она четко и ясно написана. Это бесценное свойство для текста, который предназначен вести студентов от азов (каноничность и контекст Нового Завета, герменевтические методы) к сложным проблемам библеистики (тема оправдания верой, «поиски исторического Иисуса» и т. д.).
Во–вторых, информационная насыщенность книги превышает многие справочники. (Собственно, она входит в справочную серию Anchor Bible Reference Library.) В этом своем качестве она полезна не только студентам, но и исследователям–профессионалам, начинающим разрабатывать ту или иную тему. В–третьих, для автора характерна взвешенность суждений. Почти по всем вопросам он занимает центристскую позицию, стремясь уйти от крайних и полярных мнений, и особенно — от «прогрессивных» теорий, разрекламированных в СМИ.
Читатель может положиться на то, что любой рекомендуемый автором подход — образец научной респектабельности. В–четвертых, осознавая, сколь много в толковании и применении Нового Завета остается спорным и нерешенным, автор заканчивает каждую главу острыми темами «для размышления». Здесь он не навязывает свою позицию читателю, но вводит в круг существующих проблем и прививает навыки самостоятельного мышления.
В–пятых, при всем акценте на историко–критический подход, автор остается чуток к духовной проблематике и нигде не забывает, что Новый Завет — документ христианской церкви. (Как ни странно, почти не существует «Введений в Новый Завет», которые уделяли бы мало–мальски серьезное внимание данной теме.) Автор подробно останавливается на том, как соотносить выводы и методы исторической критики с традиционной христианской верой, и всюду пытается отыскать «золотую середину» между крайностями фундаментализма и полной секуляризации в библеистике. В–шестых, экуменическая чуткость. Хотя автор всюду остается добрым католиком, и на книге стоит «имприматур», в ней едва ли найдутся утверждения и подходы, неприемлемые для представителей других конфессий (особенно для православных).
Браун P. Введение в Новый Завет.Том I.
Пер. с англ. (Серия «Современная библеистика»). — М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. - 450 с. ISBN 5-89647-123-8
Браун P. Введение в Новый Завет. Том II.
Пер. с англ. (Серия «Современная библеистика»). — М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. - 571 с. ISBN 5-89647-185-8
Рэймонд Браун - Введение в Новый Завет - Читайте на Эсхатосе
Рэймонд Браун - Читая Евангелия с Церковью - От Рождества до Пасхи
Тема книги — подход Римско-католической церкви к Священному Писанию в последнее столетие и вызовы фундаментализма.
На примере церковных евангельских чтений, установленных в период от Рождества до Пасхи, автор показывает, как в наши дни слово Божье способно быть еще более актуальным, чем это было в недалеком прошлом, в силу углубления современных библейских знаний.
Но как бы то ни было, а урок в области библейских изучений, который в последние шесть десятилетий пришлось усвоить Католической церкви, рано или поздно, Бог даст, придется усваивать и православным в странах бывшего СССР.
Впрочем, небесполезен он будет и для проживающих там протестантов, тем более, что многие из них как раз и принадлежит к исповеданиям, считающимся в Америке фундаменталистскими.
И пусть эта книга, обращенная к широкому христианскому читателю, сослужит добрую службу тем, кто стремится слушать слово Божье и его соблюдать.
Рэймонд Браун - Беседы с евангелистом Иоанном - Чтобы вы имели жизнь
Эту семидневную встречу «Чтобы вы имели жизнь» ведет евангелист Иоанн, автор Четвертого Евангелия. Под его колоритной личностью в роли «переводчика» Иоанна скрывается ученый библеист Рэймонд Э. Браун, который вместе с евангелистом проводит с нами неделю в молитве и углублении в Писание.
Он привносит непосредственность в «Евангельскую Весть», позволяя современному читателю понять и разрешить трудности и многовековые интерпретации текста. Будучи выше политической борьбы и разделений некоторых современных христиан, эта встреча поможет вам заново осознать, что значит быть прежде всего учеником Иисуса.
Он привносит непосредственность в «Евангельскую Весть», позволяя современному читателю понять и разрешить трудности и многовековые интерпретации текста. Будучи выше политической борьбы и разделений некоторых современных христиан, эта встреча поможет вам заново осознать, что значит быть прежде всего учеником Иисуса.
Браун Р.Историко-критическое толкование Библии в католичестве
(Глава 3 из Современное католическое богословие. Хрестоматия / Под ред. Хейза М. А., Джирона Л. / Пер. с англ. (Серия «Современное богословие»). — М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. — 673 с.)
Неприятие историко-критического подхода
I. Ревизионисты буквалистского, или фундаменталистского, направления
II. Ревизионисты от герменевтики
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