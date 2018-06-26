Браун, Раймонд - Введение в Новый Завет - Библеистика - модуль BibleQuote

Представлены все книги Р. Брауна на русском языке, а также модуль для Цитаты BibleQuote.

Модуль BibleQuote - Библеистика - Введение в Новый Завет - Раймонд Браун

31.12.11 - новый модуль с идеально сканированных и распознанных книг, в юникоде для BibleQuote6. Благодарность за предоставление файлов книги "Введение в Новый Завет" - Anabasis (сканирование) и DikBSD (распознание), billi - сканирование и распознание остальных книг Р. Брауна 13.05.12 - вторая редакция модуля, дополнен статьей Браун Р.Историко-критическое толкование Библии в католичестве В модуль вошли: Браун Р. Введение в Новый Завет - 2 т

Браун Р. Читая Евангелия с Церковью

Браун Р. Беседы с евангелистом Иоанном

Браун Р.Историко-критическое толкование Библии в католичестве 29.05.12 - модуль в UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид Введение в Новый Завет - Раймонд Браун

Книга, которую читатель держит в руках, считается лучшим «Введением в Новый Завет». Ее используют в качестве основного учебника во многих университетах, колледжах и семинариях по всему миру. Какими качествами она обязана столь высокой репутации?

Во–первых, она четко и ясно написана. Это бесценное свойство для текста, который предназначен вести студентов от азов (каноничность и контекст Нового Завета, герменевтические методы) к сложным проблемам библеистики (тема оправдания верой, «поиски исторического Иисуса» и т. д.).

Во–вторых, информационная насыщенность книги превышает многие справочники. (Собственно, она входит в справочную серию Anchor Bible Reference Library.) В этом своем качестве она полезна не только студентам, но и исследователям–профессионалам, начинающим разрабатывать ту или иную тему. В–третьих, для автора характерна взвешенность суждений. Почти по всем вопросам он занимает центристскую позицию, стремясь уйти от крайних и полярных мнений, и особенно — от «прогрессивных» теорий, разрекламированных в СМИ.

Читатель может положиться на то, что любой рекомендуемый автором подход — образец научной респектабельности. В–четвертых, осознавая, сколь много в толковании и применении Нового Завета остается спорным и нерешенным, автор заканчивает каждую главу острыми темами «для размышления». Здесь он не навязывает свою позицию читателю, но вводит в круг существующих проблем и прививает навыки самостоятельного мышления.

В–пятых, при всем акценте на историко–критический подход, автор остается чуток к духовной проблематике и нигде не забывает, что Новый Завет — документ христианской церкви. (Как ни странно, почти не существует «Введений в Новый Завет», которые уделяли бы мало–мальски серьезное внимание данной теме.) Автор подробно останавливается на том, как соотносить выводы и методы исторической критики с традиционной христианской верой, и всюду пытается отыскать «золотую середину» между крайностями фундаментализма и полной секуляризации в библеистике. В–шестых, экуменическая чуткость. Хотя автор всюду остается добрым католиком, и на книге стоит «имприматур», в ней едва ли найдутся утверждения и подходы, неприемлемые для представителей других конфессий (особенно для православных).

Браун P. Введение в Новый Завет.Том I.

Пер. с англ. (Серия «Современная библеистика»). — М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. - 450 с. ISBN 5-89647-123-8 Браун P. Введение в Новый Завет. Том II. Пер. с англ. (Серия «Современная библеистика»). — М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. - 571 с. ISBN 5-89647-185-8 Рэймонд Браун - Введение в Новый Завет - Читайте на Эсхатосе

Рэймонд Браун - Читая Евангелия с Церковью - От Рождества до Пасхи

Тема книги — подход Римско-католической церкви к Священному Писанию в последнее столетие и вызовы фундаментализма.

На примере церковных евангельских чтений, установленных в период от Рождества до Пасхи, автор показывает, как в наши дни слово Божье способно быть еще более актуальным, чем это было в недалеком прошлом, в силу уг­лубления современных библейских знаний.

Но как бы то ни было, а урок в области библейских изучений, который в последние шесть десятилетий пришлось усвоить Католической церкви, рано или поздно, Бог даст, придется усваивать и православным в странах бывшего СССР.

Впрочем, небесполезен он будет и для проживающих там протестантов, тем более, что многие из них как раз и принадлежит к исповеданиям, считающимся в Америке фундаменталистскими.

И пусть эта книга, обращенная к широкому христианскому читателю, сослужит добрую службу тем, кто стремится слушать слово Божье и его соблюдать.

Рэймонд Браун - Беседы с евангелистом Иоанном - Чтобы вы имели жизнь

Эту семидневную встречу «Чтобы вы имели жизнь» ведет евангелист Иоанн, автор Четвертого Евангелия. Под его колоритной личностью в роли «переводчика» Иоанна скрывается ученый библеист Рэймонд Э. Браун, который вместе с евангелистом проводит с нами неделю в молитве и углублении в Писание.



Он привносит непосредственность в «Евангельскую Весть», позволяя современному читателю понять и разрешить трудности и многовековые интерпретации текста. Будучи выше политической борьбы и разделений некоторых современных христиан, эта встреча поможет вам заново осознать, что значит быть прежде всего учеником Иисуса.