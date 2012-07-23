Иоанн Златоуст - модуль BibleQuote

Модуль BibleQuote - Иоанн Златоуст - Толкования и беседы на Священное Писание

ТОЛКОВАНИЕ НА ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ



Эфес — главный город (Малой) Азии. Он был посвящен Артемиде, где она и пользовалась особенным уважением, как высшая богиня. И благоговение пред ней её почитателей было так велико, что они не хотели обнаружить имени того, кто сжег храм её; а он был сожжен. Здесь долгое время жил блаженный Иоанн Евангелист, который сюда был сослан (в заточение), здесь и скончался. Апостол Павел здесь оставил, после себя, Тимофея, о чем он говорит в послании к нему: "Я просил тебя пребыть в Эфесе" (1Тим. 1:3).

Здесь были и многие философы, особенно из славившихся в Азии. Говорят, что здесь был и Пифагор, потому что Самос, откуда он происходил, был остров Ионийский. Тоже можно сказать о Пармениде, Зеноне и Демокрите; да и теперь ещё можно найти там многих философов. Об этом мы замечаем не без цели, но чтобы показать, что много нужно было (апостолу) Павлу тщания, когда он писал к ним (ефесянам) своё послание. Говорят, что он, когда ещё (изустно) оглашал их, уже доверил им глубочайшие истины (веры).

По крайней мере, само послание исполнено возвышенных созерцаний и догматов. Писано оно из Рима, где (Павел) находился в узах, как он и сам говорит: "Молитесь обо мне, дабы мне дано было слово - устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах" (Еф. 6:19). Оно исполнено весьма возвышенных и необъятных созерцаний; в нем он объясняет то, о чем почти нигде не говорил, напр., когда говорит: "дабы ныне сделалась известной через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божья" (Еф. 3: 10); и в другом месте: "и воскреси с Ним, и посади на небесах нас" (Еф. 2:6); и еще: "которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе" (Еф. 3:5, 6).



Что требуется для – святости. – Благость – источник благодати



[1] Вот, (апостол) и к (Богу) Отцу прилагает: dia (через). Что же? Назовем ли мы Его меньшим? Нисколько. "Святым", – пишет он, – "находящимся в Эфесе и верным во Христе Иисусе". Вот, святыми называет мужей, которые имеют и детей, и жен, и слуг. А что он их разумеет здесь, видно из конца послания, где он говорить: "Жены, повинуйтесь своим мужьям" (Еф. 5:22), и в другом месте: "Дети, повинуйтесь своим родителям" (Еф. 6:1), и еще: "Рабы, повинуйтесь господам своим" (Еф. 6:5). Подумаем же, какая теперь царить беспечность, как сильно ослабела ревность к добродетели, и как было много добродетельных тогда, если и миряне назывались святыми и верными! "Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа".

Сказал о благодати и призвал Бога Отца, потому что это (призывание) есть знак (преподания) благодати. Каким образом? Послушай, что он говорить в другом месте: "А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: Авва, Отче!" (Гал. 4:6). "И Господа Иисуса Христа", – потому что для нас Христос родился и явился во плоти. "Благословен", – пишет он, – "Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа". Вот, Он – Бог воплотившегося, или иначе: Отец Бога Слова. "Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах" (ст. 3). (Апостол) намекает здесь на благословение Иудеев, потому что и это–благословение, но не духовное. Что в самом деле было сказано им? "Благословит тебя Бог. Благословит плод чрева твоего" (Втор. 7:13), и благословит вход твой и исход твой.

Здесь же не так. Как же? "Всяким духовным благословением". Чего же еще тебе недостает? Ты стал бессмертным, свободным, сыном, праведным, братом, сонаследником; будешь вместе царствовать, вместе прославишься; все тебе даровано: "как с Ним", – говорит, – "не дарует нам и всего?" (Рим. 8:32). Величие твое прославляется ангелами, херувимами и серафимами. Чего еще недостает? "Всяким духовным благословением": о телесном здесь (не говорится) ничего. Напротив, для того, чтобы отклонить от всего телесного, и направить нас к духовному, (еще Спаситель) говорил: "В мире будете иметь скорбь" (Иоан. 16:33). Как владеющие телесным не могут слышать о духовном, так точно ищущие духовного не могут его достигнуть, пока наперед не оставят телесного. Что значить: "духовным благословением в небесах"? Значить то, что не земные (обещаются им блага), как иудеям (которым обещано было), что благая земли снедут, что наследят землю, кипящую медом и молоком, и что благословить Бог землю их (Ис. 1:19; Исх. 33:3; Пс. 84:13; Вт. 15:4).

Здесь (не обещается) ничего такого. Что же? "кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое", и Я и Отец "придем к нему и обитель у него сотворим" (Иоан. 14:23). "Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их", уподоблю "мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне" (Мф. 7:24, 25). Что другое означает этот камень, как не небесные предметы, не подлежащие никакому изменению? "Итак всякого", – говорить (Спаситель), – "кто исповедает Меня", – говорит Спаситель, – "пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным"; и "кто отречется от Меня, отрекусь от того и Я" (Мф. 10:32, 33); и в другом месте: "Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят"; и еще: "Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное"; и опять: "Блаженны изгнанные за правду, ибо велика ваша награда на небесах" (Мф. 5:8, 3, 10, 12).

Видишь ли, везде небеса, и нигде ни земли, ни того, что на земле? И опять: "Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа" (Фил. 3:20); и еще: "о горнем помышляйте, а не о земном" (Кол. 3:2). "Об Иисусе Христе", т. е. чрез Христа Иисуса, а не чрез Моисея–это благословение; а потому не только качеством, но и посредником (благословения) мы превосходим иудеев, о чем он говорит и в послании к Евреям: "И Моисей верен во всем доме Его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить; а Христос – как Сын в доме Его; дом же Его – мы" (Евр. 3:5, 6). "Так как", – говорит, – "Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним" (ст. 4). Слова эти значат: чрез кого Он благословил нас, чрез того и избрал. Итак, сам Он здесь дарует нам все это; сам будет судьей и скажет: "Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира" (Мф. 25:34); и в другом месте: "хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною" (Иоан. 17:24).