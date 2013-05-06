Подробная Симфония Стронга греческих слов - модуль BibleQuote

Подробная Симфония Стронга для греческих слов в Unicode

В Симфонии описывается отличие и/или сходство синонимичных слов. Симфония переведена на русский язык и содержит лишь 2% английских слов. Сейчас Подробная Симфония Стронга имеет идеально подходит к Русскому Синодальному тексту Библии.

В дальнейшем Симфония будет пополнена словарными статьями к переводу короля Якова (KJV/AV) и Новой Американской Стандартной Библии(NASB), а также статьями из словаря Вайна. Будет добавлена морфология, этимология и однокоренные слова. В данном варианте нужно учесть минусы, которые перекочевали с прошлых вариантов: Слова иврита, на еврейском языке иногда могут отображаться не корректно.

О том, как добавить словарь в Цитату из Библи можно узнать перейдя по этой ссылке.