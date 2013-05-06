Подробная Симфония Стронга греческих слов - модуль BibleQuote
Подробная Симфония Стронга для греческих слов в Unicode
В Симфонии описывается отличие и/или сходство синонимичных слов. Симфония переведена на русский язык и содержит лишь 2% английских слов. Сейчас Подробная Симфония Стронга имеет идеально подходит к Русскому Синодальному тексту Библии.
В дальнейшем Симфония будет пополнена словарными статьями к переводу короля Якова (KJV/AV) и Новой Американской Стандартной Библии(NASB), а также статьями из словаря Вайна. Будет добавлена морфология, этимология и однокоренные слова. В данном варианте нужно учесть минусы, которые перекочевали с прошлых вариантов: Слова иврита, на еврейском языке иногда могут отображаться не корректно.
О том, как добавить словарь в Цитату из Библи можно узнать перейдя по этой ссылке.
- Название: Подробная Симфония Стронга греческих слов
- Кодировка: UTF-16
- Поддерживается: BibleQuote6
- Дата создания: 2011 08 25
- Разработчики: SamuelAKim (редактирование и сборка модуля)
- Автор: Джеймс Стронг [James Strong] Copyright: © 1990 Thomas Nelson
- Тип: Concordance/Симфония
- Язык: Греческо-Русский
- Издательство и год издания: Thomas Nelson 1990
- Альтернативное название: Лексикон Стронга
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