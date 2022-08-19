Алворд - Комментарий к Евангелию от Матфея - комментарий BibleQuote

Родословие – это не тот способ, который бы использовало большинство современников для того, чтобы представить жизнь самого выдающегося человека, жившего на земле. [«Родословие» (genesews) (1:1) может значить «начало, происхождение, генеалогия или существование» (BAGD, 154).

Все проверенные словари переводят это слово как «родословие» (BAGD, 154, EDNT 1:242; TDNT 1:683). В Евангелии от Матфея используется тот же язык, что и в Бытие 5:1, где дается родословная, и слово «родословие» используется почти во всех переводах этого стиха. Леон Моррис переводит это слово как «происхождение», на основании Быт. 2:4, но это неприемлемо, потому что нет словаря, который бы давал это слово как возможный вариант перевода. Некоторые считают, что «родословие» должно переводиться как «начало», и что это относится как ко всей первой главе, так и к первым двум главам (Blomberg, 52). Со ст. 17 идет ссылка на ст. 1 (эти стихи являются как бы крайними стихами истории) с упоминанием Авраама и Давида, ст. 1 предназначен только лишь для того, чтобы представить родословие (не рассказ о рождении или целую книгу). Это является определенной точкой зрения наилучших словарей BAGD, 154; EDNT, 1:242; TDNT 1:616.]

Но Матфей использует этот способ, потому что хочет показать своим еврейским читателям, что Иисус есть Христос, то есть, Мессия (1:1, 16, 17) из царского рода Давида. [Иисус – это греческая форма еврейского Иешуа (Иисус), что значит «Яхве спасает» (Неем.7:7), являющегося более краткой формой от Иегошуа, что значит «Яхве есть спасение» (Исх.24:13) (EDNT, 2:181; Carson, Expositors. 8:76: Morris, Matthew, 19, 7).

Термин Мессия – это «эллинизированная транслитерация арамейского слова мешиха. Исходное еврейское слово машиах происходит от машах – «помазать елеем» (EDT, 710) и значит «помазанник», т.е. тот, кто посвящен для святых целей (ZPBD, 528). В Израиле, как люди, так и вещи посвящались выливанием на них елея. Так было в случае с пророками (3 Цар. 19:16), священниками (Исх. 29:21; Лев. 4:3; 8:30) и царями (1 Цар. 9:16; 16:3; 24:10; 2 Цар. 12:7; 19:21; 3 Цар. 1:34; Пл. Иер. 4:20).] Чтобы установить этот факт, необходимо было показать, что законный отец Иисуса, т.е. Иосиф, был потомком Давида. Сегодня никто не может доказать, что он Мессия, но в дни Иисуса можно было показать, что Иисус – Мессия с мессианскими корнями.

Алворд - Комментарий к Евангелию от Матфея - комментарий BibleQuote

Издано Ирпенской Библейской семинарией

Источник: http://www.blagovestnik.org/books/00131.htm

Данный комментарий охватывает 11 глав Евангелия от Матфея. Модуль необходимо загрузить в папку Commentaries программы BibleQuote.