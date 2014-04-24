Владимир Филимонович Марцинковский — (1884 — 1971) — богослов, проповедник, общественный деятель, известен трудами по христианской публицистике.

Активный общественный христианский деятель - в качестве гостя был приглашен на Поместный собор РПЦ 1917-18. В 1920 году Марцинковский крестился у евангельского проповедника.



В 1923 выслан за рубеж, где проповедовал Евангелие, читал лекции, занимался литературной работой. Под его редакцией вышел новый украинский пер. Библии. В 1930 поселился в Палестине, где многие годы руководил еврейско-арабской христианской общиной.

Владимир Марцинковский - Модуль BibleQuote

Откровение о логосе



Гениальный русский мыслитель Владимир Соловьев в своей статье «Смысл мира» (представляющей часть произведения “Духовные основы жизни”) преклоняется перед данным божественным откровением о смысле мира, смысле бытия. «Вначале было Слово». В оригинальном тексте Евангелия Иоанна Слово соответствует греческому Логос, что значит Смысл. Поэтому в данных стихах действительно дано раскрытие тайны о Смысле. И здесь в коротких и ясных выражениях мы узнаем следующие четыре факта в связи с интересующим нас вопросом.



Во-первых, Смысл есть. Он был уже вначале, искони, когда Бог творил небо и землю. Он есть смысл всеобъемлющий, всеобъясняющий. Вот почему Амос Коменский, чешский мыслитель XVII века, видел в христианском откровении об истине Пансофию, т. е. всеобъединяющую мудрость. Следы, отблеск и влияние этого Смысла можно найти всюду. Подобно этому свет солнца играет и в сиянии радуги, и в переливах алмазов и рубинов, и в сверкании волн морских и капель утренней росы на цветах. «Вся тварь устремляется к Нему», — говорит старец Зосима у Достоевского.



Вздыхают росы, шепчут травы:



Свете тихий святыя славы...



«Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть».



Древнее «незаписанное изречение» Христа (аграфон) говорит: «Разруби дерево, и ты найдешь Меня там. Разбей камень, и ты найдешь Меня там». Он в каждой песчинке, и в звездах далеких. Его ведает, в сущности, каждый человек в разной степени; иногда, может быть, бессознательно. Он — «Свет истинный. Который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Этот свет близок сознанию, совести каждого человека.

В каждом человеке, как в радиоаппарате, есть светоприемник (детектор), который откликается, реагирует на зов Евангелия, — был бы он только настроен на соответствующую волну. В каждом человеке есть следы Логоса, искра Божия, иногда в скрытом (потенциальном, латентном) состоянии. Это жажда любви, чистоты, жажда Бога. Вот почему на зов Христа отвечает и первобытный дикарь Африки, и культурный житель Европы. Поэтому у пророка Аггея Он называется «Желаемый всеми народами».



Во-вторых, этот Смысл в Его совершенном состоянии пришел на землю, сошел в долину печали и слез, в мир зла и греха. Пришел в лице Иисуса из Назарета.



«Слово стало плотью и обитало с нами, полное Благодати и Истины, и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца».



В записной книжке Достоевского найдены слова: «Условия sine qua non (т. е. необходимые) для бытия всего мира заключаются в трех словах: Слово плоть бысть, и вера в эти слова». Христос — воплощенный смысл, идеальный человек. Он — совершенный Бог и совершенный человек. Он — Богочеловек. Его-то и называет Логосом Иоанн. Он — образ совершенной красоты, весь сотканный из лучей любви, правды, чистоты, сочетание неба и земли. Бога и человека. Это — Бог, сказанный на человеческом языке. Недаром говорит о Нем современный русский поэт Бальмонт:



Одна есть в мире красота —

Любви, печали, отреченья

И добровольного мученья

За нас распятого Христа.



Никто никогда не нашел в Нем ни одного греха или недостатка, хотя тысячи судей со всей строгостью и тщательностью искали их в Нем. Человеческая мысль и совесть не нашли ни одной ошибки в Его учении любви и правды. Во все времена быть подобным Христу, христоподобным — было высшим стремлением людей, жаждущих правды, «града взыскующих». И те, кто приближался к этому идеалу, имели неотразимое влияние на окружающих. Таким был в наши дни апостол Индии Саду Сундар Синг. После его лекции в Цюрихе один из слушателей, коммунист, сказал: «Если бы все христиане были такими, как Сундар Синг, коммунистический переворот не был бы нужен».

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В составе модуля:

Смысл Жизни

Вечное Искупление

Христос и евреи

Христос и раввины