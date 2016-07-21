Псалтирь в святоотеческом изъяснении - модуль BibleQuote
В книге приводятся фразы из каждого псалма и дается их детальное толкование, написанное в свое время разными святыми Православной Церкви – Иоанном Златоустом, Григорием Нисским, Августином Блаженным, Афанасием Великим, преп Иоанном Лествичником, и другими.
Псалтирь в святоотеческом изъяснении - Модуль Цитата из Библии
Издатель: Свято-Успенская Почаевская Лавра.
Книга напечатана по благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины и по разрешению Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря.
«Не сочти для себя достаточным чтение Божественного Писания без чтения св. Отцов. Это – мысль гордая, опасная. Лучше пусть приведут тебя к слову Божию св. Отцы, как возлюбленное свое дитя, получившее предварительно воспитание и образование посредством их писаний. Ибо только из чтения отеческих писаний научаемся истинному разумению св. Писания», писал святитель Игнатий Брянчанинов.
P.S. Книга просто прекрасна. В нулевой главе есть список сокращений имен авторов, чьи комментарии использовались.
Псалтирь в святоотеческом изъяснении - История модуля BibleQuote
Модуль с построчником на церковнославянскомя языке (часто есть некоторые различия между русским и церковнославянским переводом, т.к. первый сделан с Масореты, второй с Септуагинты).
Папку с модулем положить в папку Commentaries программы.
Автор модуля: Александр Дрэничеру.
Модуль в кодировке ANSI.
Файль перекачан
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