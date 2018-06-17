Грудем - Систематическое богословие - модуль BibleQuote

Эта книга написана для преподавателей богословия и студентов, а также для каждого христианина, который стремится глубже понять основные библейские учения.

Систематическое богословие - Уэйн Грудем - модуль BibleQuote

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2004. — 1453 с.

ISBN 5-88869-160-7

Автор старался сделать доступным содержание книги даже для тех христиан, которые прежде никогда не изучали богословие. В конце глав дается список литературы в помощь тем, кто захочет продолжить изучение той или иной темы, а в конце книги дана обширная библиография. Книга снабжена также тематическим указателем и словарем, где разъясняются наиболее трудные термины.

«Уэйн Грудем понимает, что каждый христианин «творит богословие» и что религиозная доктрина неизбежно находит применение в жизни верующего. Этот труд прекрасно написан. Он дает представление о широком разнообразии традиций внутри Церкви и в то же время напоминает, что наша вера укоренена в исторической христианской истине».

Чак Колсон



«Эта книга отличается удивительным разнообразием достоинств: всеобъемлющим охватом тем и при этом четким изложением; честным и недвусмысленным отношением автора к проблемам богословия; она легко читается; выводы автора библейски обоснованны; книга не грешит текстуальной небрежностью или многословием; нацелена на практическое применение; предназначена для церкви, но не страдает узостью или сектантством. Я намереваюсь обращаться к этой книге в течение десятилетий».

Джон Пайпер (автор книг «Жаждущие Бога» и «Величие Бога в проповеди»)

Уэйн А. Грудем – бакалавр искусств (Гарвард), магистр богословия (Вестминстерская семинария), доктор философии (Кембридж), бывший президент Евангельского богословского общества – заведует кафедрой библейского и систематического богословия в Евангельском богословском колледже Святой Троицы в Иллинойсе, США.

Уэйн Грудем - Систематическое богословие - Форма премилленаризма, подразумевающая восхищение Церкви до наступления скорби (диспенсационалистский премилленаризм)

Еще одна разновидность премилленаризма получила широкое распространение в XIX и XX вв., особенно в Соединенном Королевстве и в Соединенных Штатах. В соответствии с этим подходом, Христос возвратится не только до наступления миллениума, но также и до великой скорби. Эта точка зрения близка к классическому премилленаризму, упомянутому выше, однако с одним важным отличием: здесь добавляется еще одно возвращение Христа, которое произойдет до того, как Он вернется править на землю в период миллениума. Это будет тайное возвращение Христа, с целью забрать верующих из мира.



В соответствии с этой точкой зрения, эпоха Церкви будет длиться до тех пор, пока внезапно, неожиданно и тайно Христос не возвратится на землю, а затем не призовет верующих к Себе: «Мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе» (1 Фес.4:16,17). Затем Христос вместе с верующими, взятыми с земли, возвратится на небеса. Когда это произойдет, на земле начнется великая скорбь, которая будет длиться семь лет.



В течение этих семи лет скорби многие знамения, появление которых, как было предсказано, будет предвещать возвращение Христа, исполнятся[6]. Произойдет великий исход еврейского народа, и евреи уверуют в Христа как в Мессию. Среди великих страданий будет успешна проповедь, особенно из уст новообращенных евреев–христиан. В конце скорби Христос вернется со Своими святыми, чтобы править на земле в течение тысячи лет. После миллениума произойдет война, в результате которой сатана и его силы будут окончательно повержены, и тогда воскреснут неверующие, произойдет последний суд и начнется вечность.



Нужно упомянуть еще об одной особенности этой точки зрения. Она встречается исключительно среди диспенсационалистов, которые стремятся провести четкое различие между Израилем и Церковью. Подход, подразумевающий возвращение Христа до скорби, позволяет провести это разграничение, поскольку Церковь забирается из мира до массового обращения еврейского народа.

Поэтому евреи остаются отдельной от Церкви группой. Другая характерная черта премилленаризма, подразумевающего возвращение Христа до скорби, заключается в стремлении истолкования библейских пророчеств «настолько буквально, насколько это возможно». Особенно это касается ветхозаветных пророчеств об Израиле. Те, кто придерживается этой точки зрения, считают, что пророчества о будущем благословении Богом Израиля исполнятся в среде самого еврейского народа; евреи не «одухотворятся» своим исполнением в Церкви.

И наконец, еще одной привлекательной чертой данной разновидности премилленаризма является то, что она позволяет людям настаивать, что Христос может возвратиться «в любой момент», а потому полностью учитывает те отрывки из Писания, которые призывают нас быть готовыми к возвращению Христа. Тем не менее сторонники этого взгляда очень буквально истолковывают знамения, предшествующие возвращению Христа, поскольку считают, что они еще только исполнятся во время скорби.