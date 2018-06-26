Тора - Комментарий Сончино - модуль BibleQuote
Классический комментарий выдающегося человека - главного раввина Британской империи (1913—1946) Йосефа Цви Герца, известный более в обиходе как комментарий Сончино.
Тора - комментарии Йосеф Цви Герца - комментарий Сончино - модуль Цитата из Библии - BibleQuote
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Тора - комментарии РаШИ - Бытие 18
Ваера
Главы 18-22
Разрушение Сдома и Аморы
Главы 18-19
Глава 18:1-16. Приход ангелов
Берешит 18:1.
и открылся (показался) ему Бог Мудрецы связывают эту главу с предыдущей: Всевышний посетил Авраhама на третий день после обрезания, когда боль усиливается. Из этого эпизода выводится обязанность посещения больных.
у двери (у входа) шатра Авраhам ожидал путников, чтобы оказать им гостеприимство.
Берешит 18:2.
три человека Один пришел, чтобы сообщить о рождении Ицхака, второй - чтобы разрушить Сдом, а третий - чтобы спасти Лота. "Ангел никогда не получает больше одного поручения" (Мидраш).
Берешит 18:3.
Господа мои! Это выражение, несмотря на то что здесь использована форма множественного числа, является уважительным обращением к одному человеку: Авраhам обращается к старшему из ангелов.
Берешит 18:4.
омойте ноги ваши Омовение ног считалось знаком уважения к гостям. Кроме того, оно было необходимо после длительного пешего перехода.
облокотитесь под деревом Авраhам предлагает гостям расположиться в тени дерева перед шатром, пока для них будет приготовлена еда.
Берешит 18:5.
а я возьму кусок хлеба Мудрецы говорят, что праведные люди делают больше того, что обещают. Авраhам говорит гостям, что он приготовит немного еды, чтобы те из-за стеснения не отказались от предложения, а приносит лучшее из того, что у него есть.
подкрепите сердце ваше Наберитесь сил.
раз уж вы проходили Я вижу, что вы торопитесь, так как в противном случае вы бы не шли по пустынной местности в такой жаркий день.
Берешит 18:6.
и поспешил Авраhам Следует обратить внимание на то, что и Саре Авраhам велел торопиться.
Берешит 18:7.
и отдал отроку Ишмаэлю, которого Авраhам приучал исполнять заповеди, в том числе заповедь гостеприимства (Мидраш). Ишмаэль научился многому хорошему в доме отца, однако после смерти Авраhама, будучи предоставлен самому себе, сразу же свернул с праведного пути.
Берешит 18:8.
Можно представить себе, что гостям было подано масло и молоко для того, чтобы утолить жажду, а через определенное время им подали мясо. Такой порядок соответствует диетарным законам, в соответствии с которыми должен быть сделан короткий перерыв после еды нетвердой молочной пищи, перед тем как человек будет есть мясную.
а сам стоял подле них На Востоке хозяин никогда не садится вместе с гостями, а стоя подает им все необходимое.
и они ели Это единственное место в Торе и книгах пророков, где сказано, что ангелы едят или, по крайней мере, человеку может показаться, что они едят. Мудрецы на основе этого стиха Торы делают вывод, что человек обязан считаться с обычаями того места, куда он приходит, и вести себя в соответствии с ними: ангелы, пришедшие в гости, ведут себя (или делают вид, что ведут себя) как люди.
Берешит 18:9.
в шатре Талмуд видит в этом достоинство Сары. Высшее достоинство женщины - скромность, из которой проистекает стремление не показываться на людях, оставаться в доме.
Берешит 18:10.
сказал тот Один из ангелов.
вернусь я к тебе В это время в будущем году.
а Сара слышит у двери (у входа) шатра Более точный перевод: "Теперь Сара стала слушать, стоя перед входом в шатер".
Берешит 18:11.
пришедшие в лета Подошли к тому возрасту, когда считают каждый день, ибо каждый прожитый день - чудо.
Модуль в формате UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид - 26/08/2014
Спасибо
Николай, ссылка битая... Исправь, плиз...
[/quote]Какая-то редиска снесла файл с сервера! Хорошо, что нашел дома файл - закачал! ссылка работает
Чем этот модуль отличается от того что был сделан 12/10/2013 Тора Перевод с издания Сончино[/quote]упс, проблемка, но это легко объяснить... та статья говорит, что в архиве чисто перевод Сончино, и текст примера имеет только перевод Сончино, хотя там текст самого перевода идет вместе с комментариями... поскольку в статье указано, что это чисто перевод Торы, то я и подумал, что комментов нет, потому я не качал и не смотрел, что там, ибо мне перевод тот не нужен... я делал комменты РаШИ, параллельно сделал и Сончино...
итак, в той статье вам надо четко обозначить, что там не только Тора Сончино но еще и комменты Сончино...
в чем разница? у меня чисто комменты, и мне так больше нравится, мне не нужны комменты именно на перевод Сончино, а именно комменты рабби на то место Писаний... плюс, я сейчас сравнил, попались сразу слова, которые в той статье не выделенны как комментируемые, у меня же все выделенно и все разноцветно.... хотя та статья имеет право жить, а моя нет... ничего не имею против...