Тора - Комментарий Сончино - модуль BibleQuote

Классический комментарий выдающегося человека - главного раввина Британской империи (1913—1946) Йосефа Цви Герца, известный более в обиходе как комментарий Сончино .

Тора - комментарии Йосеф Цви Герца - комментарий Сончино - модуль Цитата из Библии - BibleQuote Модуль в формате UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид Тора - комментарии РаШИ - Бытие 18



Ваера



Главы 18-22

Разрушение Сдома и Аморы



Главы 18-19

Глава 18:1-16. Приход ангелов

Берешит 18:1.

и открылся (показался) ему Бог Мудрецы связывают эту главу с предыдущей: Всевышний посетил Авраhама на третий день после обрезания, когда боль усиливается. Из этого эпизода выводится обязанность посещения больных.

у двери (у входа) шатра Авраhам ожидал путников, чтобы оказать им гостеприимство.



Берешит 18:2.

три человека Один пришел, чтобы сообщить о рождении Ицхака, второй - чтобы разрушить Сдом, а третий - чтобы спасти Лота. "Ангел никогда не получает больше одного поручения" (Мидраш).





Берешит 18:3.

Господа мои! Это выражение, несмотря на то что здесь использована форма множественного числа, является уважительным обращением к одному человеку: Авраhам обращается к старшему из ангелов.





Берешит 18:4.

омойте ноги ваши Омовение ног считалось знаком уважения к гостям. Кроме того, оно было необходимо после длительного пешего перехода.

облокотитесь под деревом Авраhам предлагает гостям расположиться в тени дерева перед шатром, пока для них будет приготовлена еда.





Берешит 18:5.

а я возьму кусок хлеба Мудрецы говорят, что праведные люди делают больше того, что обещают. Авраhам говорит гостям, что он приготовит немного еды, чтобы те из-за стеснения не отказались от предложения, а приносит лучшее из того, что у него есть.

подкрепите сердце ваше Наберитесь сил.

раз уж вы проходили Я вижу, что вы торопитесь, так как в противном случае вы бы не шли по пустынной местности в такой жаркий день.





Берешит 18:6.

и поспешил Авраhам Следует обратить внимание на то, что и Саре Авраhам велел торопиться.





Берешит 18:7.

и отдал отроку Ишмаэлю, которого Авраhам приучал исполнять заповеди, в том числе заповедь гостеприимства (Мидраш). Ишмаэль научился многому хорошему в доме отца, однако после смерти Авраhама, будучи предоставлен самому себе, сразу же свернул с праведного пути.





Берешит 18:8.

Можно представить себе, что гостям было подано масло и молоко для того, чтобы утолить жажду, а через определенное время им подали мясо. Такой порядок соответствует диетарным законам, в соответствии с которыми должен быть сделан короткий перерыв после еды нетвердой молочной пищи, перед тем как человек будет есть мясную.

а сам стоял подле них На Востоке хозяин никогда не садится вместе с гостями, а стоя подает им все необходимое.

и они ели Это единственное место в Торе и книгах пророков, где сказано, что ангелы едят или, по крайней мере, человеку может показаться, что они едят. Мудрецы на основе этого стиха Торы делают вывод, что человек обязан считаться с обычаями того места, куда он приходит, и вести себя в соответствии с ними: ангелы, пришедшие в гости, ведут себя (или делают вид, что ведут себя) как люди.





Берешит 18:9.

в шатре Талмуд видит в этом достоинство Сары. Высшее достоинство женщины - скромность, из которой проистекает стремление не показываться на людях, оставаться в доме.





Берешит 18:10.

сказал тот Один из ангелов.

вернусь я к тебе В это время в будущем году.

а Сара слышит у двери (у входа) шатра Более точный перевод: "Теперь Сара стала слушать, стоя перед входом в шатер".





Берешит 18:11.

пришедшие в лета Подошли к тому возрасту, когда считают каждый день, ибо каждый прожитый день - чудо.

Модуль в формате UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид - 26/08/2014