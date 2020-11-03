Эсхатология - Царство - Восхищение - Скорбь - модуль BibleQuote

Принято думать, что христианство учит о небе вверху, куда отправляются спасенные праведники, и об аде внизу для нераскаявшихся грешников. Многие люди все еще считают, что таково официальное учение христианства. Признанный спе­циалист по Библии и истории раннего христианства Том Райт приглашает вас в уди­вительное путешествие по миру представлений о жизни после смерти.



После зна­комства с учением древних религий и философских школ и обзора сумятицы представлений о жизни и смерти в современной культуре он подводит читателя к центру христианской веры - тайне воскресения Иисуса из Назарета. Он обращается к забытым богатствам христианской традиции с целью рассказать о подлинном смысле христианской надежды - вещах, очень непохожих на то, что мы привыкли слышать.

Эсхатология - Царство - Восхищение - Скорбь - Модуль для Цитаты из Библии BibleQuote

В модуле для Цитаты из Библии BibleQuote можно прочитать отличные труды по эсхатологии, охватывающие проблемы восхищения церкви, царства Божего и воскресения.

Модуль выполнен в кодировке UTF-8 для BQ6 и Андроид

Эсхатология - Царство - Восхищение - Скорбь - Содержание модуля

1 Н. Т. Райт. Главная тайна Библии

Странные пасхальные события

Будущее Вселенной: прогресс или тупик

На что надеется весь мир

Иисус, небеса и новое творение

Когда Он явится

Иисус и грядущий суд

Чистилище, рай, ад

Спасение: небеса, земля и Царство Божье

2 Алисон Дж. Жизнь в последние времена. Иной взгляд на эсхатологию

Не надо думать, что последние времена близки или, наоборот, что конец света настанет еще не скоро. Прочитавший книгу Джеймса Алисона поймет, что последние времена уже наступили и от него самого зависит, найдет ли он свой путь на небо и будет ли он там рядом с Христом на стороне агнцев, тех, кто сам стал жертвой или встал на сторону жертв, изгоев этого мира.

«Жизнь в последние времена» – исключительная книга, она возвышает душу. Она – особенная и по реальности взгляда на физическую ущербность мира, и по сосредоточенности на центральных таинствах Евангелий – страстях и воскресении. И именно этот напряжённо пудльсирующий христоцентризм в мире, где даже многие люди доброй воли внось и вновь не находят место Господу, делает книгу уникальной. Вместо взывания к нашей вере «Жизнь в последние времена» помогаем нашему неверию.

3 Хукэма А. Амилленаризм

Толкование книги Откровение

Толкование Откровения 20,1-6

Истолкование ветхозаветных пророчеств

Краткое описание амилленаристской эсхатологии

Некоторые следствия амилленаристской эсхатологии

4 Венема, Корнелис. Оценка премилленаризма

Проблема премилленаризма

Возвращение Христа и восхищение

Израиль и Церковь

Герменевтика буквального толкования

5 Скорбь или восхищение Церкви

Краткий обзор событий последнего времени

Исторический обзор о прохождении церкви через скорбь

История доктрины восхищения церкви до великой скорби

Скорбь или гнев Бога?

Эсхатология в учении Иисуса Христа

Эсхатологические ожидания апостолов

Второе пришествие Иисуса Христа и Восхищение церкви

В доме Отца Моего обителей много

6 Роберт Ван Кампен. О восхищении церкви - просто и доступно

Начало начал

Спорные вопросы

Основы Учение Иисуса Христа

О чем говорит Евангелие от Матфея?

Учение апостола Павла

О чем говорит Откровение?

По-турецки говорили...

Зачем все это было нужно?

20.02.11 - первая редакция модуля 02.07.12 - вторая редакция, улучшения, модуль выполнен в кодировке UTF-8 для BQ6 и Андроид

О прохождении церкви через скорбь - читайте на Эсхатосе