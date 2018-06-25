История Церкви до разделения - модуль BibleQuote

Настоящее издание представляет несомненный интерес для всех, кто изучает историю религии и церкви. знакомит с важнейшими страницами истории христианской церкви — периодом формирования ее канонических норм и становления христианства как мировой религии.

"Вселенские соборы" — фундаментальный исторический труд, вышедший из-под пера этого замечательного и тонкого мыслителя. История знаменитых вселенских соборов показана в контексте социально-политической и культурной жизни уникальной эпохи перехода от поздней античности к раннему Средневековью, когда закладывались экономические, социальные, политические и духовные основы европейской цивилизации.



Лекции профессора В.В. Болотова (1853—1900) были изданы только после его смерти.

Впервые работа издавалась в 4 томах, последний из которых вышел из печати уже в 1918 году. В лекциях рассмотрены важнейшие периоды становления христианства: его укрепление в Римской империи, развитие гностических систем, распространение по Европе.



Работа подробнейшим образом описывает первые три века истории христианства.



Том II Введение в церковную историю

I. Предварительные понятия

II. Вспомогательные науки для церковной истории

III. Источники церковной истории

IV. Разделение церковной истории на периоды.

Том III История церкви в период до Константина Великого

Отдел первый. Христианство и мир языческий: борьба христианства с язычеством в жизни и мысли

I. Церковь послеапостольская и Римская империя

II. Апологии Христианства и языческая полемика

III. Борьба Христианства с языческой мыслью в форме гносиса

IV. Распространение христианства

Отдел второй. Внутренняя жизнь церкви: выяснение догматического учения и начал церковной дисциплины и обряда.

I. Раскрытие учения о Богочеловеке

II. Опыт системы христианского гнозиса Оригена

III. Монтанизм

IV. Споры о дисциплине и расколы в древней Церкви

V. Споры о времени празднования пасхи

VI. Церковный строй в первые три века христианства

Том IV История церкви в период Вселенских соборов

Общий характер этого периода

Отдел первый. Церковь и государство

I. Обращение к христианство Константина Великого

II. Значение национальных особенностей греков и римлян и традиций римского государства и христианской церкви при установлении отношений между церковью и государством

III. История отношений между церковью и государством со времени Константина Великого.

IV. Борьба христианства с язычеством в жизни и мысли

V. Права и привилегии церкви в христианском государстве

Отдел второй. Церковный строй.

I. Клир и иерархия.

II. Формы церковного союза







«Лекции по истории древней Церкви» — это впервые издаваемый курс лекций А. И. Бриллиантова, читанный им для студентов Санкт–Петербургской Духовной академии на протяжении многих лет. Основное внимание в лекциях уделяется истории триадологических и христологических споров в ранней Церкви на протяжении первых шести Вселенских соборов, формированию христианской догматики и опровержению многочисленных ересей того времени.

Несмотря на сложность обсуждаемых в этой книге вопросов, «Лекции…» читаются легко и с неослабевающим интересом, что во многом зависит от стиля А. И. Бриллиантова — строго последовательного, логически выверенного, прозрачного в доказательствах и не лишенного высоких литературных достоинств.



Введение в общую церковную историю

История церковной истории

Общий характер эпохи Вселенских соборов

История арианских споров

Арианство

История арианства до Никейского собора

Никейский Вселенский собор

Борьба с арианством после Никейского собора (325–381 гг.)

Торжество ариан на основе союза их с восточными епископами (325–361 гг.)

Представители оригенизма

История арианских споров после Никейского собора. Период второй (361–381 гг

История утверждения Православия на Востоке

Второй Вселенский собор

История христологических споров в древней Церкви

Аполлинарианство

История споров о соединении двух естеств в едином лице Богочеловека

Христологические воззрения представителей различных направлений в эпоху несторианского и евтихианского споров

I. Антиохийская школа и несторианство

II. Александрийское направление в христологии

Союзники св. Кирилла Александрийского

Происхождение монофизитства

III. Западная христология

Несторианский спор

Спор из–за Нестория (428–435 гг.). Начало спора

Ефесский собор 431 г

Евтихианский спор

Халкидонский Вселенский собор

История монофизитского спора после Халкидонского собора

Монофизитство и разделение его на секты

Отношение к Халкидонскому собору и монофизитству государственной власти до Юстиниана

Царствование Юстиниана и Пятый Вселенский собор

Пятый Вселенский собор

Монофелитский спор и Шестой Вселенский собор





Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей — 1054 г.). Брюссель: Жизнь с Богом, 1964 и фототип. переизд. 1988 и Киев, 1991 (подробная русская и иностр. библиография). Первое, сокращенное издание: София, 1937.

Профессор Михаил Эммануилович Поснов (1874-1931) окончил Киевскую Духовную Академию и впоследствии поддерживал постоянные связи с университетами Запада. Он был профессором в Киеве, позже — в Софии, где читал лекции по догматике и, в особенности по церковной истории.

Предлагаемая здесь книга представляет собою обобщающий труд, который он сам предполагал еще раз пересмотреть и издать. Кончина, постигшая его в Софии в 1931 г., помешала ему осуществить последнюю отделку этого труда, который в сокращенном издании появился в Софии в 1937 г.

Глубоко преданный своей Церкви и ее традициям, проф. Поснов вместе с тем отличался большой прямотой ума, постоянно искавшего истины. Настоящий труд — публикуемый на этот раз полностью, стараниями дочери автора, И. М. Посновой, — раскрывает сущность его воззрений на прошлое и на взаимоотношения восточного и западного христианства в течение первых одиннадцати веков.

За последние три с половиною десятилетия, немало исторических фактов, затронутых на этих страницах, были изучены заново и некоторые из них представляются теперь в новом освещении. Но успехи, которых могло достигнуть новейшее знание, не умаляют ценности этой книги. Она заключается преимущественно в научной направленности этого труда, в правдивости и беспристрастности автора и в том методе, которым он постоянно вдохновлялся.

По мысли проф. Поснова, не в том ли задача историка, чтобы устанавливать факты в их первичной истинности и дать возможность понять их историческое развитие? В применении этого метода к фактам церковной истории он видел живой источник подлинного иренизма, того, посредством которого современный человек сам примиряется с прошлым, открывающимся ему в свете истины.

Казаков М. М. Христианизация Римской империи в IV в

Смоленск: «Универсум», 2002. – 464 с.



Предлагаемая вниманию монография посвящена интересной и недостаточно разработанной в отечественной литературе проблеме христианизации Римской империи. На основании широкого круга источников и глубокой проработки обширной литературы автор анализирует причины обращения Римской империи в христианство в начале IV в. и рассматривает мероприятия императора Константина и его последователей в пользу христианства.

В книге показано, что христианизация не была ровным и прямолинейным процессом и что в IV в. допускались значительные отклонения в религиозной политике. Процессы, начатые Константином, получили логическое завершение при императоре Феодосии, религиозной политике которого уделяется особое внимание в книге. В контексте христианизации рассматривается проблема внутрицерковной борьбы и рисуются портреты лидеров церкви той эпохи.

Отдельная глава посвящена вопросу о территориальном распространении христианства и проникновению этой религии в различные социальные слои римского общества. Книга рассчитана на студентов, аспирантов и всех интересующихся историей поздней античности и античного христианства.



Монография рекомендована к печати кафедрой древнего мира исторического факультета Московского государственного университета



Введение Глава I Источники и

Глава II Предпосылки христианизации

Глава III "Константинова революция"

Глава IV Ход христианизации от

Глава V "Революция" Феодосия

Глава VI Христианизация и внутрицерковная борьба

Глава VII Распространение христианства к концу IV в.

1. Территориальное распространение христианства 2. Христианизация различных слоев римского общества

Смоленск, 1995

Книга кандидата исторических наук Казакова М. М. освещает одну из интереснейших и драматических эпох истории мировой цивилизации - христианизацию Римской империи в IV веке. В центре внимания автора находится личность отца церкви, выдающегося политика, епископа и писателя Амвросия Медиоланского, одной из ключевых фигур едва ли не всех бурных политических событий, происходивших на западе в последней четверти IV столетия.

В книгу включено множество выдержек из произведений Амвросия и других позднеантичных авторов, значительная часть которых публикуется на pycском языке впервые.

Книга рассчитана на специалистов-историков, студентов, аспирантов, а также предназначена для широкого круга читателей, интересующихся античностью и историей религий.

Глава 1. Время, в котором он "был потерян"

Глава 2. "Амвросий - епископ!"

Глава 3. "Я стал учить вас тому, чему и сам еще не научился"

Глава 4. "Арианский яд"

Глава 5. У истоков великого церковного раскола или разногласия "между самими правоверными"

Глава 7. "Превосходнейшему Августу Грациану и христианнейшему Принцепсу"

Глава 8. "Алтарь Христа не принимает твоих даров, потому что ты принес жертву алтарю идолов"

Глава 9. "Скорблю о тебе, любимейший сын мой Грациан, ты дал нам много доказательств своего благочестия"

Глава 10. "...из-за моего посольства он не смог вторгнуться в Италию..."

Глава 11. "Вы просите у императора мира для своих богов, мы же испрашиваем у Христа мира для самих императоров"

Глава 12. "И я снова ездил твоим послом в Галлию и мне была приятна эта обязанность"

Глава 13. "... я не общался с епископами, которые просили предать смерти неких людей, пусть и уклонившихся в сторону от веры"

Глава 14. "Императору принадлежат дворцы, священнику - церкви"

Глава 15. "Ты привел меня к нему без моего ведома, чтобы он привел меня к тебе с моего ведома"

Глава 16. "В самых военных делах, думается, нужно обращать внимание на то, справедливы ли эти войны или нет"

Глава 17. "... он сложил с себя царские знаки отличия и публично в церкви оплакивал грех свой..."

Глава 18. "... небо придет на помощь твоему благочестию, которое спасет Римскую имперю от варварской дикости разбойников и от царствования недостойного узурпатора"

Глава 19. "... с уходом из жизни такого человека, Италии будет угрожать гибель"

Эпилог Кузищин В.И. Амвросий Медиоланский - Человек, Политик, Епископ

Предлагаемое сочинение известного, даровитого французского писателя по римской истории Амедея Тьерри, представляя само в себе самостоятельное и вполне законченное целое, вместе с тем, составляет последнее заключительное звено целого ряда написанных им сочинений по римской истории.

Высокие литературные достоинства, необыкновенно ясное до наглядности воспроизведение движений общественной жизни давно прошедших времен, мастерские, рельефно выступающие изображения главных действующих лиц эпохи, уменье схватывать характерные и интересные черты времени и вести нить рассказа неослабно поддерживая живой интерес к нему, наконец, легкая, изящная и выразительная речь, — все эти общепризнанные достоинства выступают во всей силе и в этом последнем произведении его, изданном в 1878 году, уже по смерти автора, сыновьями его.





Книга "Град Пустыня" написана доктором богословия, священником англиканской церкви отцом Дервасом Джеймсом Читти.



Эта замечательная работа, увидевшая свет в 1966 году, является несколько переработанным лекционным курсом, прочитанным автором в 1959-60 гг. в Birkbeck College, и, говоря словами автора, представляет собою не более чем вводный очерк по истории трех первых веков египетского и палестинского монашества (отсылающий читателя к более серьезным исследованиям и оригинальным работам, указанным в примечаниях), который мог бы стать для будущих исследователей своего рода отправной точкой или ориентиром.



Этот, давно ставший классическим, труд по истории древнего христианского монашества, в котором богатство материала и строгость его подачи сочетаются с необычной живостью изложения, не утратил своего значения и поныне.



Соколов П. Агапы или вечери любви в древнехристианском мире

Интересное исследование православного историка о происхождении агап (вечерь любви), их протекании, отмене и оставшихся отголосках в православном богослужении.



Древний опыт агап был тщательно собран в книге Петра Соколова. Соколов показывает, что вечери любви (агапы), отличавшиеся более или менее литургическим характером, являлись одним из важных проявлений общественной организации древней Христианской Церкви. Вся история агап в их возникновении, развитии и постепенном упадке может быть разделена на три неодинаковых по времени периода: 1) агапы первенствующей Церкви с характером по преимуществу религиозно-мистическим и, безусловно, в связи с евхаристией, 2) агапы с характером по преимуществу благотворительным - как вне связи, так иногда и в связи с евхаристией; 3) агапы после канонической отмены, - период их агонии с попыткой возродиться и постепенного умирания. Это прямое русло течения истории агап имеет свой едва заметный рукав, вмещающий историю поминальных трапез.

Высшим выражением двух черт жизни новозаветной Церкви - эсхатологии и братства - были агапы, включающие в себя, как свой кульминационный пункт, евхаристию. "И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах" (Деян 2:42). Благодаря этой связи с молитвой и причащением эти трапезы имели специфически богослужебный характер, и добровольные приношения - поскольку составляли собой обнаружение koinonia (по-гречески, общение), - приношения требуемых припасов носили также богослужебный характер. Высшим выражением двух черт жизни новозаветной Церкви - эсхатологии и братства - были агапы, включающие в себя, как свой кульминационный пункт, евхаристию. "И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах" (Деян 2:42). Благодаря этой связи с молитвой и причащением эти трапезы имели специфически богослужебный характер, и добровольные приношения - поскольку составляли собой обнаружение koinonia (по-гречески, общение), - приношения требуемых припасов носили также богослужебный характер.

Агапы были естественным выражением koinonia. Агапы первой Церкви были высшим радостным выражением тесной взаимосвязи членов Церкви, выражением теснейшего общения любви, - той koinonia, которая была чувством живого касания к царству Божию, - сознания принадлежности к нему при полном и всеобщем равенстве чрез Христа, так скоро вновь ожидаемого.

Это были трапезы не отдельных лиц, не отдельных семей, но всего христианского общества, как одной наитеснейше связанной семьи. Здесь христиане объединялись еще более и, наконец, их объединение таинством евхаристии замыкалось единением со Христом и во Христе. Евхаристия возвышала агапу на степень большую, чем только простая трапеза для насыщения и углубляла ее смысл. Такая нравственная настроенность и эсхатологический характер агап сообщали им особую торжественность, придавали им религиозно-мистическую окраску: агапы носили на себе светлый облик грядущего Христа. Агапы, соединяясь с евхаристией, представляли собой точное воспроизведение Тайной вечери.



Вечери любви, или агапы,— это, по распространенному мнению, особые трапезы христиан первых веков, отделенные от Евхаристии (или отделившиеся от нее со временем) и проходившие по особому чину. В лит-ре порой любые упоминания о неевхаристической вечерней трапезе ранних христиан (напр., описание «вечери общины» в «Апостольском предании» III в.) отождествляются с агапой. Однако, как показывает анализ источников, все разнообразие типов общинных трапез у первых христиан не может быть сведено к противопоставлению агапы и Евхаристии; более того, сам термин «агапа» у мн. авторов является просто синонимом Евхаристии или же употребляется в неопределенном значении.

Единственный ранний автор, недвусмысленно описывающий неевхаристическую вечернюю трапезу христиан и при этом называющий ее агапой — это Тертуллиан (Apol. 39). Поэтому утверждать можно только то, что центром церковной жизни ранних христиан (так же как и во все последующие эпохи) всегда была лишь Евхаристия, в то время как в тех или иных общинах существовали также и различные формы общинных трапез, вовсе не обязательно называвшиеся «Вечерями любви» и не имевшие единой традиции их проведения (см.: McGowan A.Naming the Feast: The Agape and the Diversity of Early Christian Meals // StPatr. 1997. Vol. 30. P. 314–318).

В книге внимательно рассмотрены и тщательно исследованы практически все стороны раннехристианской жизни как со своей внешней организации и бытовой стороны, так и внутренних условий появления и распространения богооткровенной религии в языческом обществе.



Внешние и внутренние условия миссионерской проповеди христианства в первые три века Иудейство и его значение для пропаганды христианства.



II Внешние условия всеобщего распространения христианства

III Внутренние условия всеобщего распространения христианства

Религиозные основы миссионерской проповеди христианства в первые три века

Евангелие об Исцелителе и исцелении

Борьба против демонов в древней Церкви и значение ее для миссии

Христианство как Евангелие любви и благотворения

Христианство как религия духа и силы, нравственной строгости и святости, авторитета и разума

Христианство как благовестие о «новом народе» и «третьем роде» (историческое и политическое сознание христианства)

Христианство как религия Книги и исполнившейся истории

Миссионеры, действовавшие в первые три века христианства (Апостолы, евангелисты, пророки, учителя; обыкновенные миссионеры)

Методы миссионерской проповеди христианства в первые три века

I.Имена верующих во Христа в первые три века христианства

II Друзья

III. Собственные имена христиан

Общинный строй ранних христиан и значение его для миссии

Препятствия, встречавшиеся на пути распространения христианства в первые три века его истории

Суждения языческой философии о христианстве

Распространение христианства среди различных классов общества в первые три века его истории

Распространение христианства в придворных кружках в первые века

Распространение христианства среди военного сословия

Распространение христианства среди женщин





Возникновение правового развития церкви

II. Отношение церкви в первом веке (30—130) к государству и культуре

III.Отношение церкви во втором веке (около 130—230) к государству и культуре

IV.Отношение церкви в третьем веке (прибл. 230—311) к государству и культуре

V. Развитие государства в сторону сближения с церковью

VI. Заключительный обзор: от Константина до Грациана и Феодосия (306—395)



Юлихер А. Религия Иисуса и начала христианства до Никейского собора

Добшюц Э. Древнейшие христианские общины. Культурно-исторические картины

ГЛАВА I. Общины Павла

Коринфская община

Македонские общины: фессалоникийская и филиппийская

Малоазиатские общины: галатская и фригийская

Христиане Рима

ГЛАВА II. Иудейские христиане

Первоначальная община

Дальнейшее развитие

Иудаистическая пропаганда

Иудейско-христианская община более позднего времени

ГЛАВА III. Позднейшие языческо-христианские общины

Общины, находящиеся еще под влиянием Павла

Круг влияния Иоанна

Начатки гносиса

Общины переходной катализирующей эпохи

Римская община времени Ерма