Генри - Библия - комментарий BibleQuote

Классические библейские комментарии.

От имени группы переводчиков, сделавших этот комментарий доступным на русском языке, следует отметить, что в некоторых вопросах их взгляды отличаются от предлагаемых автором. Тем не менее они не изменяли то, что написал Мэтью Генри, и перевели то, что хотел сказать автор. Поэтому при чтении комментария, звучащие в нем мысли следует приписывать не переводчикам, но автору. С другой стороны, мы по многим вопросам чистосердечно приемлем его толкование Писания. Наша молитва и желание, чтобы Бог благословил этот труд для русскоязычных христианских церквей.

Апостол утешает фессалоникийцев, скорбевших о смерти своих родных и друзей, умерших в Господе. Его цель - убедить их не предаваться чрезмерной скорби, неумеренной печали по этому поводу. Не всякая скорбь о смерти наших друзей является противозаконной, мы можем плакать, по крайней мере, о самих себе, если не о них, оплакивать свою утрату, хотя для них она может быть приобретением. Однако мы не должны быть неумеренны в своей печали, потому что:

I. Это выглядит так, будто мы не имеем надежды, cт. 13. Это значит вести себя подобно язычникам, не имеющим надежды на лучшую жизнь за гробом, тогда как мы, христиане, имея твердую надежду на вечную жизнь, которую Бог, Кому невозможно солгать, обещал нам, должны умерять как свои радости земные, так и скорби о земном. Эта надежда более чем достаточна, чтобы компенсировать все наши печали, связанные с какими-либо трудностями этой временной жизни.

II. Это есть результат неведения относительно умерших, ст. 13. Существуют некоторые вопросы, касающиеся умерших, в которых мы не можем быть сведущими, ибо страна, куда они уходят, таинственна, мы очень мало знаем о ней и не имеем никакой связи с ней. Смерть - неизвестная вещь, и мы находимся в большом неведении относительно состояния умерших, или состояния после смерти. Однако в других вопросах, касающихся умерших, особенно тех, кто умер в Господе, мы не должны быть невежественны. И если мы их действительно поймем и надлежащим образом будем размышлять о них, то они вполне успокоят нашу скорбь, вызванную смертью близких.

1. Они умерли в Иисусе. Они уснули, ст. 13. Они суть умершие во Христе, 1 Кор. 15:18. Смерть не уничтожила их. Она для них всего лишь сон, покой, и покой невозмутимый. Они оставили этот беспокойный мир, чтобы успокоиться от всех своих трудов и скорбей, они умерли в Иисусе, ст. 14. Будучи в союзе с Ним, они спят в Его руках, под Его особой опекой и защитой. Их души находятся в Его присутствии, а их прах - под Его попечением и в Его власти. Так что они не потерялись и ничего не потеряли со смертью, но, наоборот, приобрели нечто великое, они перешли из этого мира в лучший мир.

2. Они воскреснут из мертвых, пробудятся от своего сна, ибо Бог приведет их с Ним, ст. 14. Там они с Богом, и там им лучше, чем когда они были здесь; когда же Бог придет, Он приведет их с Собою. Учение о воскресении и втором пришествии Христа есть прекрасное средство против страха смерти и чрезмерной скорби о смерти наших друзей христиан; и мы имеем полную уверенность в этом учении, потому что веруем, что Иисус умер и воскрес, ст. 14. Само собой разумеется, что как христиане они знали это и верили этому. Смерть и воскресение Христа -фундаментальные истины христианской веры, дающие нам надежду на радостное воскресение; ибо Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших; поэтому умершие в Нем не погибли, не потерялись, 1 Кор. 15:18, 20. Его воскресение является полным подтверждением всего, что сказано в Евангелии, то есть словом Господа, Кто принес свет и бессмертие.

3. Во время второго пришествия Христа их состояние будет блаженным, а положение -славным. Апостол говорит об этом фессалоникийцам словом Господним (ст. 15), то есть по откровению от Господа Иисуса. Ибо хотя воскресение из мертвых и будущее блаженное состояние составляли часть вероучения ветхозаветных святых, однако в Евангелии и посредством Евангелия они открыты гораздо более ясно. Благодаря этому слову Господню мы знаем:

(1) Что Господь Иисус сойдет с неба во всем великолепии и силе вышнего мира (ст. 16): ...Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба... После Своего воскресения Он восшел на небо и прошел через материальные небеса до третьего неба, которое должно было принять Его до времени свершения всего. Потом Он придет опять и явится в славе Своей. Он спустится с неба в наш воздух, ст. 17. Его явление будет великолепно и могущественно, при возвещении - при возвещении царя, могущественного, облеченного властью и авторитетом, царя-победителя, и при гласе Архангела, в сопровождении бесчисленных ангелов. Возможно, один из них, генерал этого воинства Господня, подаст сигнал о Его приближении, и труба Божия возвестит о славном явлении великого Искупителя и Судии. Ибо вострубит, и этот звук трубы пробудит спящих в прахе земли. Ибо

(2) Мертвые должны воскреснуть: ...и мертвые во Христе воскреснут прежде (ст. 16), прежде чем изменятся оставшиеся в живых до пришествия Господня, и тогда окажется, что оставшиеся в живых не предупредят умерших (ст. 15). Первая забота Искупителя в тот день будет об Его умерших святых, Он воскресит их прежде, чем произойдет великая перемена в тех, кто остался в живых, так что они, не уснувшие сном смерти, не будут иметь больше привилегий или радости, чем умершие во Иисусе.

(3) Оставшиеся в живых до пришествия Господня изменятся. Они вместе с ними восхищены будут на облаках в сретение Господу на воздухе, ст. 17. В момент восхищения на облаках, или непосредственно перед ним, те, что остались в живых, претерпят сильное изменение, эквивалентное воскресению умерших. Это изменение так таинственно, что мы не можем представить его, мы знаем об этом слишком мало или почти ничего, 1 Кор. 15:51. Знаем только, в общем, что смертному сему надлежит облечься в бессмертие, что наши тела должны стать такими, чтобы могли наследовать Царство Божие, на что плоть и кровь в их настоящем виде не имеют права. Это изменение будет во мгновение ока (1 Кор. 15:52), в то самое мгновение, когда воскреснут умершие во Христе, или непосредственно после него. И все вместе, воскресшие и изменившиеся, встретятся на облаках для сретения Господа на воздухе, чтобы приветствовать Его пришествие, получить венцы славы, которые Он будет тогда возлагать на них, и участвовать вместе с Ним в суде, который Он будет совершать над князем, господствующим в воздухе, и над всеми нечестивыми, обреченными на погибель вместе с диаволом и ангелами его.

(4) Тогда настанет блаженство святых: ...итак всегда с Господом будем, ст. 17. Часть этого блаженства будет в том, что все святые соберутся вместе и навсегда останутся вместе. Но самое великое счастье неба – это быть с Господом, видеть Его, жить с Ним и радоваться о Нем вовеки. Святых должно утешать в их скорби об умерших друзьях сознание того, что хотя смерть и произвела разделение, однако их души и тела вновь встретятся; мы встретимся с ними опять, и все вместе встретим нашего Господа, чтобы вечно быть с Ним и уже больше никогда не разлучаться ни с Ним, ни друг с другом. И апостол хотел, чтобы мы утешали друг друга сими словами, ст. 18. Мы должны стараться поддерживать друг друга во время скорби, не убивать дух и не ослаблять руки друг друга, но утешать. Это очень хорошо делать путем серьезных размышлений и бесед на темы, связанные с учением о воскресении мертвых, о втором пришествии Христа и о будущей славе святых.