Бачинин - Социология - Политология - Правоведение - словарь BibleQuote

Авантюризм политический – позиция и деятельность профессиональных политиков или политических сообществ, способных на рискованные действия и не страшащихся тех гибельных последствий, которыми эти действия чреваты. Существует большое количество разнообразных моделей политического авантюризма. Наиболее известная из них – это макиавеллизм, предполагающий, что политик-авантюрист полон решимости присвоить себе роль покорителя мира, способного преодолевать диктат инстинкта самосохранения и дерзко играть с судьбой и обстоятельствами, ставя на карту все, включая собственную свободу и жизнь. Безудержный риск, ощущение опасности и вкус завоеванной удачи превращаются для него в потребность. Подобно игроку в азартные игры, он с упоением сражается с неизвестными факторами в виде случайностей, рокового стечения обстоятельств и ведет интеллектуальные дуэли с противниками, наперед просчитывая задуманные ими ходы и вынашиваемые планы. Имморально-авантюристические наклонности чаще всего заставляют его участвовать в игре без правил в надежде таким образом быстрее достичь своих целей. Он черпает неукротимую энергию не только в созерцании образа манящей цели, но в первую очередь в самом себе. Обладая умением вести искусные политические игры, он способен пользоваться всем арсеналом доступных ему средств – как моральных, так и аморальных. Его не смущает необходимость прибегать ко лжи, интригам и коварству. Все это лишь средства, которые по своему ценностному статусу не идут ни в какое сравнение с ценностью поставленной цели. Изощренный интеллект, страсть к риску и неразборчивость в средствах – главные атрибуты его личности. Для него не существует ни моральных, ни правовых категорий.

Сила духа, которой обладает политик-авантюрист, защищает его, несмотря на совершаемые им преступления, от превращения в глазах окружающих в омерзительное чудовище. Исходящее от него обаяние сильной личности притягивает к нему людей и заставляет их подчиняться его воле не из-за одного только страха, однако аура демонизма не приносит благих плодов ни ее обладателю, ни тем, кто его окружает или от него зависит.

Авантюризм социально-исторический – грандиозное массовое общественное предприятие, осуществляемое множеством людей, чье сознание оказалось во власти дерзкого, наступательного, бесцеремонного начала, заставляющего любой ценой стремиться к превосходству. Авантюрные умонастроения способны быть мощным источником преобразовательной энергии, наполнять жизнь масс смыслом, рождать высокие самооценки, помогать множеству людей избавиться от сознания собственной незначительности.

Архетип Вавилонского столпотворения, дремлющий в глубинах коллективного бессознательного, обнаруживается в виде решимости прославить себя созданием чего-то невиданного. Так, в ленинско-сталинском СССР царило настроение коллективной гордыни, движимой общим стремлением народов прославиться в веках созданием невиданного государства, отвечающего критериям абсолютной справедливости. Но подобно тому, как строительство Вавилонской башни было проявлением богоборческой дерзости, гигантской авантюрой, «социалистическое строительство» оказалось отмечено той же люциферовской гордыней. Авангардистская установка на создание сверхпрогрессивной социальной системы, на превращение всего населения страны в планетарную элиту, обладающую «самым передовым» мировоззрением, имела авантюрно-утопический характер.

Разработанная М. М. Бахтиным концепция «авантюрного времени» позволяет достаточно верно передать авантюрно-авангардистский дух и характер социальной реальности советской эпохи, когда свершались исключительные события, невозможные при обычных условиях. Если при заурядных обстоятельствах люди больше строят, чем разрушают, то здесь интенция разрушения, активизм геростратовского характера явно преобладали над созидательными настроениями.

«Авантюрное время» складывается из ряда сравнительно коротких хронологических отрезков, соответствующих отдельным социально-политическим авантюрам, когда индивиды, одержимые дерзким нетерпением, с неукротимой силой стремятся к своим целям. Для них важно успеть, догнать, опередить. И даже на своем историческом финише, уже шагнув одной ногой в небытие, такая система пытается пришпорить себя призывами к «ускорению».

На протяжении «авантюрного времени» важную роль играет феномен «вдруг» или «время случая», означающий, что всегда существует опасность вторжения в человеческую жизнь неких надличных сил, способных резко изменить индивидуальную судьбу. Поэтому мир «авантюрного времени» – чужой для человека. В таком мире человек, по сути, пассивен, поскольку им управляют некие темные внешние силы, и он – всего лишь игрушка в руках обстоятельств, вынуждаемая к подневольным физическим перемещениям в пространстве. Очевидно, поэтому здесь так важен «хронотоп дороги» с сопутствующими ему идеологическими и художественными вариациями на тему «пути», и в первую очередь «пути в светлое будущее», «пути к коммунизму» и т. п.

В условиях «авантюрного времени» человеческая жизнь – всегда испытание. Внешние силы посылают каждому, кто находится «в пути», бесчисленное множество всевозможных испытаний. Более того, вся пронизанная духом авантюрности, история неправового государства и подчиненных ему народов выступает как грандиозное по масштабам и чрезвычайно тяжелое по сути историческое испытание.

Бачинин - Социология - Политология - Правоведение - словарь BibleQuote

Бачинин В. А.

Малая христианская энциклопедия: В 4 т. – СПб.: Шандал, 2004.

ISBN 5-94861-026-8

Т. 2. – Социология. Политология. Правоведение. – 2004. – 368 с.: ил. – Указатель имен: с. 363-368. – ISBN 5-94861-030-6

www.shandal.ru

ISBN 5-94861-030-6 (т. 2) © Издательство «Шандал», 2004

ISBN 5-94861-026-8 © Бачинин В. А., 2004

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