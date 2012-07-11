Богословие Средневековья - модуль BibleQuote

Модуль BibleQuote - Богословие Средневековья

В модуль BibleQuote вошли произведения средневековых богословов от Ансельма Кентеррберийского до Мильтона. В модуль не включены работы богословов, по которым есть персональные модули.

1033-1109 Ансельм Кентерберийский

1068 - 1121 Гийом из Шампо

1079-1142 Пьер Абеляр. Диалог между философом, иудеем и христианином

1090-1153 Бернард Клервосский. О благодати и свободе воли

1182 -1226 Франциск Ассизский

1221-1274 Бонавентура

1221-1274 Фома Аквинский

1260-1328 Мейстер Экхарт

1296-1359 Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолствующих

1300- 1349 Уильям Оккам

1379-1471 Фома Кемпийский. О подражании Христу

1452-1498 Иероним Савонарола

1469-1536 Эразм Роттердамский. О свободе воли и др.

__ Похвала глупости

__ Оприготовлении к смерти и др.

1610 5 пунктов ремонстрантов (арминиан)

1667 Мильтон. Потерянный рай



