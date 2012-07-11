Богословие Средневековья - модуль BibleQuote
Модуль BibleQuote - Богословие Средневековья
В модуль BibleQuote вошли произведения средневековых богословов от Ансельма Кентеррберийского до Мильтона. В модуль не включены работы богословов, по которым есть персональные модули.
1033-1109 Ансельм Кентерберийский
1068 - 1121 Гийом из Шампо
1079-1142 Пьер Абеляр. Диалог между философом, иудеем и христианином
1090-1153 Бернард Клервосский. О благодати и свободе воли
1182 -1226 Франциск Ассизский
1221-1274 Бонавентура
1221-1274 Фома Аквинский
1068 - 1121 Гийом из Шампо
1079-1142 Пьер Абеляр. Диалог между философом, иудеем и христианином
1090-1153 Бернард Клервосский. О благодати и свободе воли
1182 -1226 Франциск Ассизский
1221-1274 Бонавентура
1221-1274 Фома Аквинский
1260-1328 Мейстер Экхарт
1296-1359 Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолствующих
1300- 1349 Уильям Оккам
1379-1471 Фома Кемпийский. О подражании Христу
1452-1498 Иероним Савонарола
1469-1536 Эразм Роттердамский. О свободе воли и др.
__ Похвала глупости
__ Оприготовлении к смерти и др.
1610 5 пунктов ремонстрантов (арминиан)
1667 Мильтон. Потерянный рай
1296-1359 Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолствующих
1300- 1349 Уильям Оккам
1379-1471 Фома Кемпийский. О подражании Христу
1452-1498 Иероним Савонарола
1469-1536 Эразм Роттердамский. О свободе воли и др.
__ Похвала глупости
__ Оприготовлении к смерти и др.
1610 5 пунктов ремонстрантов (арминиан)
1667 Мильтон. Потерянный рай
История модуля BibleQuote
Это "раздраконенный" модуль Сергея Шобика Христианство 1000-1800. Удалены произведения авторов, по которым есть большие персональные модули. Модуль дополнен другими средневековыми авторами
11.07.12 Модуль в формате UTF-8 для BQ6 и Андроид
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