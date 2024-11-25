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esxatos

Альберт Швейцер - модуль BibleQuote

Швейцер А.
Категория BIBLEQUTE MODULES, Theology mod

Швейцер А. - Книги и статьи

Альберт Швейцер (1875—1965) принадлежит к числу наиболее ярких личностей и мыслителей нашего столетия. Философ, культуролог и теолог, музыкант и музыковед, врач, подавший современникам пример подлинно гуманистического служения, — в каждой области своей многогранной деятельности он оставил замечательное наследие.
Швейцер - Б. НосикВ модуль вошли труды А. Швейцера и книги о нем:
1. Жизнь и мысли
2. Я родился в период духовного упадка человечества
3. Люди и народы должны научиться мыслить по-новому (Нобелевская речь)
4. Мистика апостола Павла (впервые в интернете со ссылками)
5. Этика сострадания
6. Культура и этика
7. Письма Из Ламбарене
8. Носик Б. Швейцер
9. Гусейнов А. Благоговение перед жизнью: Евангелие от Швейцера

25.06.11 Новый модуль Нобелевского лауреата, богослова, музыканта и всесторонне одаренного христианина Альберта Швейцера
04.10.11 - модуль для BibleQuote6 в формате .bqb
21.02.13 - модуль в кодировке UTF-8 для BibleQuote6 и Андроид
Просмотров 1 886
Рейтинг 4.8 / 5
Добавлено 25.11.2024
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4.8/5 (6)

Comments (7 comments)

Y
yara182008 1 year ago

По ссылкам не скачивается (( Пожалуйста, исправьте, если возможно 
E
esxatos 1 year ago

Исправлено
P
pikalov 13 years ago
Спасибо!
Андрей Ходорчук 13 years ago
как работает этот формат файлов? как его открыть?
E
esxatos 13 years ago
Смотрите http://esxatos.com/forums/711Можно переименовать в тип файла 7Z, и открыть архив, извлечь обычную папку
о.Феогност 9 years ago

у меня не читается кодировка!!!
G
gloria 14 years ago
Спасибо!

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