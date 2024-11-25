Альберт Швейцер - модуль BibleQuote

Швейцер А. - Книги и статьи

Альберт Швейцер (1875—1965) принадлежит к числу наиболее ярких личностей и мыслителей нашего столетия. Философ, культуролог и теолог, музыкант и музыковед, врач, подавший современникам пример подлинно гуманистического служения, — в каждой области своей многогранной деятельности он оставил замечательное наследие.

В модуль вошли труды А. Швейцера и книги о нем: В модуль вошли труды А. Швейцера и книги о нем: 1. Жизнь и мысли

2. Я родился в период духовного упадка человечества

3. Люди и народы должны научиться мыслить по-новому (Нобелевская речь)

4. Мистика апостола Павла (впервые в интернете со ссылками)

5. Этика сострадания

6. Культура и этика

7. Письма Из Ламбарене

8. Носик Б. Швейцер

9. Гусейнов А. Благоговение перед жизнью: Евангелие от Швейцера



