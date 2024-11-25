Альберт Швейцер - модуль BibleQuote
Швейцер А. - Книги и статьи
Альберт Швейцер (1875—1965) принадлежит к числу наиболее ярких личностей и мыслителей нашего столетия. Философ, культуролог и теолог, музыкант и музыковед, врач, подавший современникам пример подлинно гуманистического служения, — в каждой области своей многогранной деятельности он оставил замечательное наследие.
В модуль вошли труды А. Швейцера и книги о нем:
1. Жизнь и мысли
2. Я родился в период духовного упадка человечества
3. Люди и народы должны научиться мыслить по-новому (Нобелевская речь)
4. Мистика апостола Павла (впервые в интернете со ссылками)
5. Этика сострадания
6. Культура и этика
7. Письма Из Ламбарене
8. Носик Б. Швейцер
9. Гусейнов А. Благоговение перед жизнью: Евангелие от Швейцера
2. Я родился в период духовного упадка человечества
3. Люди и народы должны научиться мыслить по-новому (Нобелевская речь)
4. Мистика апостола Павла (впервые в интернете со ссылками)
5. Этика сострадания
6. Культура и этика
7. Письма Из Ламбарене
8. Носик Б. Швейцер
9. Гусейнов А. Благоговение перед жизнью: Евангелие от Швейцера
25.06.11 Новый модуль Нобелевского лауреата, богослова, музыканта и всесторонне одаренного христианина Альберта Швейцера
04.10.11 - модуль для BibleQuote6 в формате .bqb
21.02.13 - модуль в кодировке UTF-8 для BibleQuote6 и Андроид
По ссылкам не скачивается (( Пожалуйста, исправьте, если возможно
Исправлено
у меня не читается кодировка!!!