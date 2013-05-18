Пакер Джеймс - Богословие - модуль BibleQuote

Модуль Цитата из Библии BibleQuote Джеймс Пакер Богословие

В модуль вошли книги известнейшего профессора исторического и систематического богословия Риджент колледжа (Regent College, Ванкувер) Джеймса Пакера.

Содержание модуля

«Основы Богословия»

«Слова Бога»

Яляется кратким систематическим богословием, написанным в оригинальной форме.

«Проповедь Евангелия и всевластие Бога»

Это произведение, которое оказало огромное влияние на весь евангельский мир.

В нем автор поднимает вопрос: как же совместить всевластие Бога и обязанность христианина проповедовать Евангелие?

Предисловие к "Основам богословия"

В этой книге вкратце изложено то, что представляется мне непреходящей основой христианства как системы убеждений, с одной стороны, и образа жизни, с другой. У каждого свое понимание того, как следует рассказывать о христианстве, здесь я представляю свою позицию. Она является реформатской и евангельской и, будучи таковой, вписывается в русло традиционного и классического христианства.



Эти очерки сначала предназначались для учебной Библии и теперь, после соответствующих изменений, носят намеренно библейский характер и потому, подобно моим остальным трудам, подкреплены текстами из Писания. Я полагаю, что так и должно быть, поскольку, как говорит Кальвин, в основе христианства лежит принятие библейского учения как наставления Самого Бога, освятившего человеческие уста на служение Себе. Если Писание и в самом деле есть проповедь и учение Самого Бога, как того всегда придерживалась основная часть церкви, то главным показателем хорошего богословия является то, что оно стремится вторить как можно точнее божественному Слову.



Богословие — это, во-первых, умственная деятельность и рассуждения о Боге (богословствование) и, во-вторых, продукт этой деятельности (богословие Лютера, Уэсли, Финни, Уимбера, Пакера и кого угодно). Как некая деятельность, богословие представляет собой сложную систему связанных между собой, хотя и отличных друг от друга, дисциплин: истолкования библейских текстов (экзегеза), систематизации изложенного в них (библейское богословие), выяснения того, как формулировали христианское вероучение в прошлом (историческое богословие), трактовки его в настоящем (систематическое богословие), поиска его приложения в поведении (этика), доказательства и защиты его истинности и мудрости (апологетика), определения христианского служения в мире (миссиология), накопления богатств для жизни во Христе (духовность) и общественного богослужения (литургия), а также подробного рассмотрения служения (практическое богословие). Следующие главы, хотя и в схематической форме, охватывают все эти области.