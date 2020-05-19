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esxatos

Обзор книг Нового Завета - Библеистика - модуль BibleQuote

Словарь Нового Завета - Том 1-2
Категория BIBLEQUTE MODULES, Biblical Studies mod, Theology mod
В модуле для Цитаты из Библии BibleQuote представлены последние научные достижения по библеистике Нового Завета.

Модуль BibleQuote Библеистика - Обзор книг Нового Завета

В модуле использованы статьи ведущих библеистов из словарей ББИ "Иисус и Евангелия" и "Мир Нового Завета" по обзору книг Нового Завета:
Евангелия.Жанр L.W.Hurtado
Евангелия. Благая весть С.С.Broyles
Евангелие от Матфея S.McKnight
Евангелие от Марка R.A.Guelich
Евангелие от Луки D.L.Bock
Евангелие. от Иоанна M.M.Thompson
Евангелия Апокрифические R.J.Bauckham
Евангелия. Историческая достоверность C.L.Blomberg
Деяния апостолов J.B.Green
Послания P.T.O'Brien, D.F.Watson
Иакова W. Wall
1 Петра J.Ii.Michaels
2 Петра It.J.Ranckham
Иоанна послания G.M.Burge
Иуды R.L.Webb
Римлянам J.D.G.Dunn
Коринфянам S.J.Hafemann
Галатам W.G.Hansen
Ефесянам С.E.Arnold
Филиппийцам G.F.Hawthorne
Колоссянам P.T.O'Brien
Фессалоникийцам W.Simpson
Пастырские E.E.Ellis
Филимону A.G.Pallia
Евреям W.L.Lane
Откровение G.R.Beasley-Murray
Модуль по обзору книг Ветхого Завета здесь

История модуля BibleQuote

30.10.10 Новый модуль
29.05.12 - модуль в UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид

Просмотров 2 438
Рейтинг 4.5 / 5
Добавлено 19.05.2020
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4.5/5 (12)

Comments (3 comments)

I
ip 5 years ago

уникальное пособие в русскоязычном богословском пространстве!
Шток 10 years ago

как скачать???
E
esxatos 6 years ago

Напишите админу http://esxatos.com/obratnaya-svyaz-s-adminom-esxatos

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