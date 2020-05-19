Обзор книг Нового Завета - Библеистика - модуль BibleQuote

В модуле для Цитаты из Библии BibleQuote представлены последние научные достижения по библеистике Нового Завета.

Модуль BibleQuote Библеистика - Обзор книг Нового Завета

В модуле использованы статьи ведущих библеистов из словарей ББИ "Иисус и Евангелия" и "Мир Нового Завета" по обзору книг Нового Завета:

Евангелия.Жанр L.W.Hurtado

Евангелия. Благая весть С.С.Broyles

Евангелие от Матфея S.McKnight

Евангелие от Марка R.A.Guelich

Евангелие от Луки D.L.Bock

Евангелие. от Иоанна M.M.Thompson

Евангелия Апокрифические R.J.Bauckham

Евангелия. Историческая достоверность C.L.Blomberg

Деяния апостолов J.B.Green

Послания P.T.O'Brien, D.F.Watson

Иакова W. Wall

1 Петра J.Ii.Michaels

2 Петра It.J.Ranckham

Иоанна послания G.M.Burge

Иуды R.L.Webb

Римлянам J.D.G.Dunn

Коринфянам S.J.Hafemann

Галатам W.G.Hansen

Ефесянам С.E.Arnold

Филиппийцам G.F.Hawthorne

Колоссянам P.T.O'Brien

Фессалоникийцам W.Simpson

Пастырские E.E.Ellis

Филимону A.G.Pallia

Евреям W.L.Lane

Откровение G.R.Beasley-Murray

Модуль по обзору книг Ветхого Завета здесь

История модуля BibleQuote

30.10.10 Новый модуль

29.05.12 - модуль в UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид