King James Bible Dictionary - словарь BibleQuote

Словари BibleQuote - King James Bible Dictionary

Библия на английском языке в переводе короля Якова (Джеймса) уже более 400 лет находит своих сторонников. Тем не менее, за это время английский язык измениялся, а с ним изменилось и значение некоторых слов, используемых в Библии короля Якова. Поэтому словарь называется словарем Библии короля Якова. Этот словарь содержит более восьми сотен слов, значение которых изменились с 1611 года. Каждая словарная статья содержит ссылку нм отрывок в Библии еороля Якова, где упоминается описываемое слово. Полный словарь содержит 6581 слов.

Данный вариант словаря адаптирован для работы в программе Цитата из Библии 6.5. Словарь представлен в юникоде, что позволяет использовать словарные статьи без потери форматирования при переносе в текстовые редакторы.

Чтобы установить словарь достаточно скачать инталятор по ссылке приведеной ниже. Сохранить файл как ехе, после чего запустить инсталятор, который самостоятельно установит словарь в нужную папку Цитаты. Рекомендуется перед установкой словаря закрыть работающую Цитату из Библии.