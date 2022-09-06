В данном словаре приведено подробное описание основных понятий и терминов христианской антропологии и психологии: от определения человеческой природы и личности до описания характеристик всех сил и органов души – разума, чувств и эмоций, воли, памяти, внимания, воображения, фантазии, органов чувств и т. д. Все темы, идеи и положения раскрываются с опорой на святоотеческую традицию и библейскую экзегезу, с использованием материала работ дореволюционных и современных православных богословов. Кроме того, проводится сравнительный анализ христианского и современного научного подхода. Подчеркивается важность аксиологической составляющей психологического и антропологического знания, анализируются и критикуются проникающие в современную науку оккультные, паранаучные идеи.

Принцип библиографической открытости и наличие большой тематической библиографии дают возможность читателю для дальнейшей самостоятельной работы по любой из указанных тем.

Словарь предназначен как для профессиональных психологов и антропологов, так и для всех интересующихся христианской антропологией и психологией. Он построен на основании авторской монографии "Основы христианской антропологии и психологии" (СПб.: Речь, 2009), где данные темы приведены более полно и на которую нужно ссылаться при библиографическом цитировании (2-е издание книги можно будет приобрести в книжных магазинах Санкт-Петербурга и Москвы, иногородние могут заказать ее по почте). Настоятельная просьба не использовать данный словарь в коммерческих целях без ведома и разрешения автора.

Зенько - Словарь по христианской антропологии и психологии - словарь BibleQuote

Электронный словарь по христианской антропологии и психологии

Автор-составитель Ю. М. Зенько

© Ю. М. Зенько

Источник: http://www.xpa-spb.ru/slov.html

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