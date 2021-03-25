Новый Завет - Комментарии для переводчиков - модуль BibleQuote

Широкая программа по переводу библейских книг на языки народов бывшего СССР, ныне проводимая при участии Библейских обществ, сразу столкнулась с определенными трудностями, важнейшая из которых, на наш взгляд, это практически полное отсутствие современной научной и справочной литературы, которая тотчас бы могла снять у переводчиков— по большей части знатоков языка, но не библеистов — многие недоуменные вопросы.

В ожидании, пока библиотеки страны,— раздробленной теперь к тому же на малые государства, перед которыми стоят иные, нежели приобретения новых книг по библеистике, проблемы,— будут располагать всем необходимым для этой работы, было решено перевести на русский язык ряд важнейших англоязычных пособий.

Однако между книгами серии и традиционными комментариями есть существенные различия, и для того чтобы понять уместность этого «Пособия», стоит кратко остановиться на некоторых из этих различий.

Для переводчика традиционные комментарии могут представить определенную проблему из-за обширного материала, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к вопросам перевода, например, рассмотрение структуры повествования, экскурсы в область гомилетики или в историю богословия.

Новый Завет - Комментарии для переводчиков - Российское Библейское Общество - BibleQuote

Модуль Цитата из Библии с книгам по переводу Нового Завета - комментарии, толкования

В состав модуля вошли:



«Комментарии к Евангелию от Матфея. Пособие для переводчиков Священного Писания», М., РБО, 1998

«Комментарии к Евангелию от Луки. Пособие для переводчиков Священного Писания», М., РБО, 2000

«Комментарии к Евангелию от Марка. Пособие для переводчиков Священного Писания», М., РБО, 2001

«Комментарии к Деяниям Апостолов. Пособие для переводчиков Священного Писания», М., РБО, 2002

Многие из вопросов, которые переводчику могут показаться на первый взгляд второстепенными, оказываются важными для его конечной работы. Поэтому для того чтобы переводчик мог полностью оценить и воспринять эту информацию, необходимо показать ее особое значение для перевода. В то же время, авторы вышеназванных комментариев не только приводят обширные и разнообразные сведения (исторические, богословские, лингвистические и т.д.), поскольку пишут для людей с самой различной подготовкой и интересами, но и отстаивают при этом свою точку зрения, которую они стараются пропагандировать или защищать, пренебрегая иногда при этом другими точками зрения или возможностью иного толкования. Чтобы успешно выполнить свою задачу, переводчику необходимо не только адекватно передать значение скрытой за текстом информации, но и отразить весь круг возможных интерпретаций, а там, где это возможно, принять и какое-то конкретное толкование, которое отражает взгляд большинства ученых.

Новый Завет - Комментарии для переводчиков - Российское Библейское Общество - BibleQuote - Пояснение