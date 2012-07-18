История Христианской церкви - модуль BibleQuote

История христианской церкви - от апостольских дней до конца 19 века, так как она была написана в 19 веке. Это перепечатка с издания Эльберфельд 1909 год

Модуль BibleQuote - История Христианской церкви - Эндрю Миллер

От Коммода до воцарения Константина (180-313 )



Под властью преемников Аврелия христиане некоторое время вкушали долгожданный покой. Своеобразным основанием для содействия интересам христиан послужила нравственная развращенность Коммода*, при правлении отца которого на их долю выпало так много страданий.



* Маркия, привилегированная любовница этого развращенного кесаря, должно быть, питала особенное пристрастие к христианам и добивалась благосклонности к ним со стороны Коммода (прим. перевод).



Многим кесарям, после Коммода за их краткое время правления также было не досуг бороться против продвижения христианства. „С воцарения Коммода, - говорит Милман, - до Диоклециана, таким образом, за период менее чем сто лет, один за другим, подобно теням, сменили печальные подмостки кесарской сцены двадцать царей. Мировое господство превратилось в колесо фортуны или же в сомнительный дар разнузданных военных.

Длинный ряд военных авантюр народов, которые и по имени, и по происхождению, и по языку были часто совершенно чуждыми итальянцам, как-то: африканцы, арабы и готы, поочередно ненадолго завоевывали скипетр мирового господства. Смена государственной власти почти всегда сопровождалась сменой династий. Всякая попытка восстановить наследственность воцарения странным, роковым образом, от тяжести или слабости, срывалась на втором колене."



На основании такого положения, христиане более ста лет вкушали сравнительный покой и безопасность. Конечно же, и в течение этого времени наблюдались бесчисленные случаи гонения, потребовавшие некоторых жертв, однако это были единичные, частные случаи вражды, они не исходили исключительно от правительства. Каждый вновь заступающий на трон кесарь, в первую очередь нуждался в укреплении трона. Это обычно отнимало у него столько времени, что его практически не оставалось, чтобы заняться притеснением христианства или же помышлять об общественных и религиозных изменениях внутри страны.

Так Великий Глава церкви, косвенным образом использовал слабость и неустойчивость трона для укрепления и роста церкви. Однако, несмотря на то, что правление Коммода в основном было благоприятным для продвижения христианства, все же имели место знаменательные гонения, мимо которых мы не можем пройти.



Аполлон, римский сенатор, который из-за своей учености и философской мудрости пользовался популярностью, был искренним христианином. В те времена многие знатные граждане Рима со всем своим семейством исповедовали Христа, производя тем пробуждение, которое задевало достоинство римского сената. Это обстоятельство, как предполагают, привело к тому, что Аполлон по обвинению предстал перед магистром. Суд же решил приговорить к смерти и Аполлона, и его обвинителя. Обвинитель был приговорен к смерти за то, что нарушил старый указ Антония Фия, запрещающий жаловаться на христиан и карающий это тяжким наказанием, который все еще не был изменен.

Обвиняемый же был приговорен к смерти за то, что смело и охотно исповедовал свою веру во Христа перед сенатом и двором. Он был убит мечом. Говорят, что это единственный случай в истории церкви, когда были приговорены к смерти оба - и обвинитель, и обвиняемый - на законном основании. Господь же всё держал в Своей руке, Он высоко превозносился над обвинителями и судьями. С того времени многие знатные зажиточные семьи в Риме обратились в христианство, по временам даже при дворе кесаря появлялись верующие.



Приблизительно через двенадцать лет правления, умер недостойный сын Аврелия, выпив чашу отравленного вина. Непосредственно после его смерти сенат избрал кесарем Пертинакса, который недолго порадовался такому высокому положению. На 66 день своего царствования он был убит во время восстания. Ожесточенная гражданская война закончилась тем, что на трон кесаря взошел Септимий Север.