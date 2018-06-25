Августин Аврелий блаженный - Богословие - модуль BibleQuote
Модуль для Цитата из Библии с произведениями блаженного Августина Аврелия
Блаженный Августин Аврелий - Богословие - Модуль BibleQuote
20.01.10 модуль С. Шобика дополнен модулем Антона Комарова - включен полный текст "О граде Божьем" и "О символе веры"
10.04.10 модуль дополнен Антоном Комаровым - 14 новых произведений
10.04.10 модуль дополнен Антоном Комаровым - 14 новых произведений
22.07.12 - модуль в кодировке UTF-8
В модуль вошли:
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О СИМВОЛЕ ВЕРЫ,
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О ГРАДЕ БОЖЬЕМ,
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О ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИИ СВЯТЫХ,
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О даре пребывания
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СВОБОДА ВОЛИ,
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ПЁТР и ПАВЕЛ,
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ИСПОВЕДЬ,
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МОНОЛОГИ,
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О порядке
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ПРОТИВ АКАДЕМИКОВ,
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ОБ УЧИТЕЛЕ,ОБ ИСТИННОЙ РЕЛИГИИ
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О СОГЛАСИИ ЕВАНГЕЛИСТОВ,
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О КНИГЕ БЫТИЯ,
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О БЕССМЕРТИИ ДУШИ
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О КОЛИЧЕСТВЕ ДУШИ
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О БЛАЖЕННОЙ ЖИЗНИ
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ЭНХИРИДИОН ЛАВРЕНТИЮ О ВЕРЕ, НАДЕЖДЕ И ЛЮБВИ
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Христианская наука или Основания Герменевтики и Церковного Красноречия
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О том, как оглашать людей необразованных.
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О Троице
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Об упреке и благодати
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Слово о разорении города Рима
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Проповеди и поучения
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О 83-х различных вопросах в одной книге.
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О различных вопросах к Симплициану в двух книгах.
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О восьми вопросах Дульциция в одной книге
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О восьми вопросах из Ветхого Завета
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Беседы души с Богом (полная версия, старая лексика)
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Молитвы и молитвенные духовные рассуждения (из дополнений к сочинениям)
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Систематический указатель к творениям
Творения в четырех томах блаженного Августина можно прочитать на Эсхатосе
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