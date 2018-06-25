Августин Аврелий блаженный - Богословие - модуль BibleQuote

Модуль для Цитата из Библии с произведениями блаженного Августина Аврелия

22.07.12 - модуль в кодировке UTF-8

20.01.10 модуль С. Шобика дополнен модулем Антона Комарова - включен полный текст "О граде Божьем" и "О символе веры" 10.04.10 модуль дополнен Антоном Комаровым - 14 новых произведений

В модуль вошли:

О СИМВОЛЕ ВЕРЫ,

О ГРАДЕ БОЖЬЕМ,

О ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИИ СВЯТЫХ,

О даре пребывания

СВОБОДА ВОЛИ,

ПЁТР и ПАВЕЛ,

ИСПОВЕДЬ,

МОНОЛОГИ,

О порядке

ПРОТИВ АКАДЕМИКОВ,

ОБ УЧИТЕЛЕ,ОБ ИСТИННОЙ РЕЛИГИИ

О СОГЛАСИИ ЕВАНГЕЛИСТОВ,

О КНИГЕ БЫТИЯ,

О БЕССМЕРТИИ ДУШИ

О КОЛИЧЕСТВЕ ДУШИ

О БЛАЖЕННОЙ ЖИЗНИ

ЭНХИРИДИОН ЛАВРЕНТИЮ О ВЕРЕ, НАДЕЖДЕ И ЛЮБВИ

Христианская наука или Основания Герменевтики и Церковного Красноречия

О том, как оглашать людей необразованных.

О Троице

Об упреке и благодати

Слово о разорении города Рима

Проповеди и поучения

О 83-х различных вопросах в одной книге.

О различных вопросах к Симплициану в двух книгах.

О восьми вопросах Дульциция в одной книге

О восьми вопросах из Ветхого Завета

Беседы души с Богом (полная версия, старая лексика)

Молитвы и молитвенные духовные рассуждения (из дополнений к сочинениям)