Библия - переводы до 1917 - Павского - РБО 1824 - Хвольсона - модуль BibleQuote

Модули BibleQuote с библейскими переводами, сделанными в России до 1917 года. Ветхий Завет - перевод Герасима Павского Модуль BibleQuote с переводами Ветхого Завета знаменитого русского подвижника Герасима Павского. ПАВСКИЙ Герасим Петрович, прот. (1787-1863) Выдающийся рус. ученый, филолог, экзегет, переводчик Библии; основоположник русской библейско-историч. школы. Род. в семье священника в Павском погосте, Петерб. губернии. Окончил Александро-Невскую ДС и СПб.ДА со званием магистра (1814), где был оставлен преподавателем. С 1818 - проф. евр. яз. Петерб. ун-та, а с 1819 - проф. богословия. В 1821 ему была присуждена степень доктора. Уже в студенч. годы проявились блестящие способности П. и его любовь к Свящ.Писанию. У П., пишет прот.Флоровский Г., "был филологический дар и чутье. Он полюбил еврейскую Библию всем жаром ученой страсти. Учился семитической филологии Павский до напечатания грамматики Гезениуса - его ученое мировоззрение сложилось под влиянием авторитетов XVIII века". В 1818 П. издал первую в России грамматику евр. языка, дополнив ее учебной антологией. Однако его евр.-русский словарь так и остался в рукописи. Первая его печатная работа - "Обозрение книги Псалмов. Опыт археологический, филологический и герменевтический" (СПб., 1814). П. деятельно участвовал в переводе Свящ.Писания, предпринятом Российским библейским обществом. Он вступил в общество сразу по окончании академии, состоял его директором и ответств. редактором. Ему самому принадлежал перевод Мф. В те же годы он работал в комитете духовной цензуры и служил в Андреевском соборе. Перед самым закрытием библ. общества П. отредактировал перевод Пятикнижия. Перевод был сожжен в 1825, когда библ. общество прекратило свое существование.

Новый Завет - Перевод РБО 1824

Въ возглашеніи при первомъ изданіи святаго Евангелія на Славенскомъ и Рускомъ нарѣчіи, возвѣщено было вамъ, Христолюбивые Чтители и Читатели Слова Божія, почему, и для чего, предпринятъ переводъ Священныхъ книгъ на Руское нарѣчіе: именно, по недовольной въ настоящее время вразумительности перевода Славенскаго, для удобнѣйшаго всякому домашняго поученія въ Словѣ Божіемъ. Посему, и для сего, споспѣшествующу Господу въ дѣлѣ предпринятомъ во славу Его, издаются нынѣ всѣ книги Новаго Завѣта на одномъ Рускомъ нарѣчіи. Для чего же не на обѣихъ нарѣчіяхъ? спросятъ осторожные чтители древности. Отвѣтствуемъ: для того же, то есть, для удобнѣйшаго пріобрѣтенія и употребленія; для того, чтобы и бѣдному не трудно было пріобрѣсть безцѣнное сокровище; для того, чтобы удобно вамъ было положить словеса сія у сердца вашего, и научать симъ чада своя глаголати сія, сѣдящу тебѣ въ дому, и идущу тебѣ въ пути, и возлежащу ти, и возстающу ти. Втор. XI. 18, 19. Вѣроятно и много еще сдѣлано будетъ вопросовъ при видѣ и чтеніи настоящаго Изданія: или лучше сказать, трудящіеся въ переводѣ Священнаго Писанія уже слышали многіе вопросы, по случаю предшествовавшихъ сему Изданію опытовъ. Что же вы при семъ думали? спросятъ конечно теперь. Отвѣтствуемъ: не думали мы упорно защищаться; но непрестанно полагая наше служебное дѣло къ стопамъ Бога Слова, отъ Него единаго могли, и дерзали ожидать защищенія Его истины, исправленія нашихъ несовершенствъ, свѣта для нашего невѣдѣнія, и въ семъ чаяніи вновь испытывая каждое слово сдѣланнаго перевода, которое подавало случай къ какимъ либо вопросамъ, старались представить оный, сколько можно, точнымъ противъ подлинника, яснымъ для читающихъ, неподверженнымъ превратному истолкованію.

Ветхий Завет - Перевод Левисона и Хвольсона - BibleQuote

Хвольсон Даниил Авраамович (1819-1911) Видный православный библеист, филолог, востоковед, участник синодальнаго перевода Библии. Род. в Вильнюсе в бедной евр. семье. Начальное образование получил в иудаистских школах. Самостоятельно изучив несколько европейских языков, Хвольсон пешком отправился за границу. В 1850 г. он окончил Бреславльский университет со степенью доктора философии Лейпцигскаго университета. Первыя его работы были посвящены арабской религии. Возвратившись в Россию, Хвольсон принял православие. В 1855 он занял кафедру евр., сир. и халд. филологии в Петербургском университете, а параллельно преподавал древнееврейский язык и библейскую археологию в СПб.ДА (1858-83). В 1910 Хвольсон был избран почетным членом Петербургской АН. Левисон Василий Андреевич (1807-1869) Православный гебраист, участник синодального перевода Библии. Родился в евр. религиозной семье. Учился в Геттингенском и Вюрцбургском университетах, после чего занял должность раввина в г. Веймаре. Споры вокруг Евангелий, вызванные Штраусом и тюбингенской школой, побудили Левисона взяться за изучение Нового Завета, которое привело его к христианству. Неудовлетворенный рационализмом, господствовавшим в протестантском богословии, он обратился к православной литературе и сблизился с прот. Стефаном Сабининым , служившим в русской церкви г. Веймара. В 1838 г. В. А. Левисон направил русским властям ходатайство о принятии подданства и крещения в Русской Православной Церкви. В 1839 г. ходатайство было удовлетворено. Приняв крещение в Петербурге, Василий Андреевич был назначен профессором евр. языка в СПбДА. Святитель Филарет (Дроздов), митр. Московский пытался поставить В. А. Левисона руководителем миссии среди евреев, но разрешения добиться не смог.