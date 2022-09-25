В XIX веке, когда многие науки, на которые в той или иной мере опираются исследователи Библии, еще не имели столь обширных и глубоких фактов, как в настоящее время, историческая реальность многих событий и лиц вызывала немалое сомнение. Коснулась подобная недоверчивость и личности Авраама.

Так, немецкий востоковед и исследователь Библии Велльгаузен был убежден, что вся история жизни Авраама является проекцией исторической действительности жизни Израиля во времена плена на более древний период, в котором якобы жил Авраам.

Другой немецкий библеист Г. Гункель также отвергал историчность библейского рассказа об Аврааме, считая его мифом, который не находится в тесной связи с подлинными историческими событиями.

Но наряду с этими взглядами существовали и иные, прямо противоположные. Одним из ярких представителей этого крыла исследователей Библии являлся американский археолог, семитолог и историк У. Олбрайт. Отстаивая свои взгляды, он, в частности, писал: «Одно за другим делаются открытия, подтверждающие точность бесчисленных подробностей и укрепляющие признание Библии как исторического источника… До последнего времени среди историков Библии было модно рассматривать рассказы о патриархах книги Бытия как искусственные создания израильских писцов эпохи Разделенного Царства или как сказки, которые распевали изобретательные рапсоды вокруг израильских костров в течение веков после оккупации страны…

Археологические открытия, сделанные с 1925 г., опровергли эти взгляды. Кроме считанных твердокаменных ученых старшего поколения, вряд ли найдется хотя бы один историк Библии, на которого не произвели бы глубокого впечатления быстро накапливающиеся данные, подтверждающие, насколько, по существу, историчны предания о патриархах».

100 великих тайн Библии - словарь BibleQuote

Анатолий Бернацкий

Вече, Москва, 2014

ISBN 978-5-4444-7550-8

Сайт издательства www.veche.ru

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