История христиан-баптистов - модуль BibleQuote

Модуль BibleQuote с книгами Ивана Плеттта по истории и богословию евангельских христиан-баптистов

В модуле книги

Зарождение церквей ЕХБ

История евангельских христиан-баптистов с 1905 по 1944 год

Внутренняя жизнь церкви

Водительство

Наше богатство во Христе

Совещание 1944 года



В июле 1944 г. Советское правительство образовало Совет по делам религиозных культов при Совете Народных Комиссаров СССР под председательством И. В. Полянского. У этого совета были свои представители при областных советах.



"Народ Божий, проходя в то время через горнило страданий, искал жизни в Боге. Жизнь пробивалась, как росток сквозь асфальт, и крепла, стесненная бетоном и камнем. Братство возрождалось, несмотря на то, что официально оно не существовало. Чтобы это движение не возглавили независимые от мира служители, власти решили в качестве "крепкой руки" образовать союзный центр, который контролировал бы пробуждающиеся общины. Эта централизованная организация должна была состоять из служителей, надежных в отношении сотрудничества с властями, и в то же время имеющих авторитет и известность в братстве. Но где их найти? Большинство служителей находилось в лагерях и тюрьмах, и многие встретили там смерть. И власти пошли по рядам оставшихся в живых, стынущих от холода и голода заключенных служителей, и освободили тех, кто был согласен работать под руководством внешних.



Отступившие от истины, поколебавшиеся в уповании работники, обрели свободу и собрались на совещание. Теперь ни одного шага самостоятельно..." ("Братский листок", № 4, 1981 г.).



Совещание было организовано с помощью Совета по делам религиозных культов и секретных кругов МВД и ГПУ, сотрудники которых находили в лагерях лояльных религиозных работников (Карнаухов, "Евангелие не есть человеческое", с. 7).



Участники совещания одобрили патриотическую работу ВСЕХ и Временного совета ВСЕХиБ, вставанием почтили память павших в боях, совершенно не упоминая тех, кто погиб за Христа и дело Его в тюрьмах и лагерях. Это и неудивительно - отступившие от истины уже не имели ничего общего с верными служителями Божьими.



Совещание единогласно проголосовало за слияние в один союз обоих союзов - евангельских христиан и баптистов. Затем было зачитано "Положение о Союзе евангельских христиан и баптистов", но нигде не отмечено, что за него голосовали.



"1. Из двух союзов - Союза евангельских христиан и Союза баптистов - на всей территории СССР образуется один союз: Союз евангельских христиан и баптистов.



2 . Руководящим органом Союза евангельских христиан и баптистов является Всесоюзный Совет евангельских христиан и баптистов - ВСЕХиБ.



3 . Из среды членов Всесоюзного Совета евангельских христиан и баптистов избираются - председатель, два товарища председателя, секретарь и казначей, составляющие президиум совета.



4 . Всесоюзный Совет евангельских христиан и баптистов имеет свою печать с надписью: "Всесоюзный Совет евангельских христиан и баптистов" и со словами внутри круга: "Один Господь, одна вера, одно крещение".



5 . Евангельские христиане и баптисты, существовавшие до слияния союзов раздельно, отныне сливаются в единые общины. Общины, существовавшие отдельно, как общины евангельских христиан или как общины баптистов, отныне входят в один союз.



6 . Каждая община, входящая в Союз евангельских христиан и баптистов, носит наименование: (такая-то) община евангельских христиан и баптистов.



7 . Все общины евангельских христиан и баптистов должны, по возможности, иметь рукоположенных пресвитеров и диаконов, согласно Слова Божьего: Тит. 1, 5; Д. Ап. 6, 1-6; 1 Тим. 3, 1.



8 . В каждой общине крещение, хлебопреломление и бракосочетание совершается рукоположенными пресвитерами.



Но при отсутствии таковых эти действия могут совершаться и нерукоположенными членами общины, однако только по поручению церкви.



9 . Крещение и бракосочетание, совершаемые как с возложением рук, так и без возложения рук на крещаемых и брачущихся, имеют одинаковую силу. Но для достижения полного единства в практике церквей рекомендуется совершение крещения и бракосочетания с применением возложения рук, рассматривая это действие, как род торжественной молитвы о благословении, причем впредь возложение рук на крещаемых, если таковых более двух лиц, совершается путем поднятия рук над крещаемыми с произнесением молитвы над н и м и .



10 . Вечеря Господня, или хлебопреломление, может совершаться как путем разламывания хлеба на множество мелких частей, так и путем разламывания на две, три или несколько крупных частей. Хлеб и вино принимаются членами общины стоя, чем выражается наше благоговение перед заповедью хлебопреломления" ("Братский вестник", № 1, 1945, с. 33-34).



Участники совещания единогласно проголосовали за предложенный список из восьми кандидатов в совет союза. В него вошли: Я. И. Жидков - председатель, М. И. Голяев и М. А. Орлов - товарищи председателя, А. В. Карев - секретарь, П. И. Малин - казначей, А. Л. Андреев, Ф. Г. Патковский и Н. А. Левинданто - члены совета.



Также единогласно была принята система уполномоченных.



По этой системе в каждую республику или область от ВСЕХБ назначался уполномоченный, в задачи которого входило управлять церквами, находящимися на вверенной ему территории и докладывать во ВСЕХБ о всем происходящем в них. Таким образом вся власть над союзом находилась у ВСЕХБ, и он управлял всеми делами через поставленных им уполномоченных.



В заключение совещания было принято "Обращение ко всем общинам евангельских христиан и баптистов в СССР", в котором сообщалось о прошедшем в Москве совещании, о принятом на нем решении о слиянии двух союзов в один и о принятом положении этого союза.



Невозможно не обратить внимание на характерную особенность этого совещания. Во-первых, оно было созвано без участия местных церквей: делегаты не имели от них рекомендаций и не были избраны ими. Во-вторых, избрание руководящего органа происходило по заранее составленному самими кандидатами списку. Причем голосовали не за каждого кандидата в отдельности, а за весь список в целом. Все это говорит о том, что избрание было лишь формальной процедурой и полностью соответствовало замыслам врагов Божьих.





Система управления союзом



Итак, церкви не принимали никакого участия в организации Всесоюзного совета евангельских христиан и баптистов, а также в принятии положения о едином союзе и системе уполномоченных. Руководящим органом союза стал Всесоюзный совет, а не съезд представителей церквей, как было раньше. Президиум Всесоюзного совета был избран из членов этого совета, и таким образом руководство было создано "вверху", без участия представителей церквей.



Чтобы распространять на церкви взятую в свои руки власть, безбожники придумали систему уполномоченных ВСЕХиБ. Эти уполномоченные, имея власть над местными церквами, тоже не были ими избраны, а назначались ВСЕХиБ и, надо полагать, не без участия соответствующих органов.



Таким образом, Совет по делам религий получил возможность иметь дело только со ВСЕХиБ и через него управлять церквами в целом - назначать по своему вкусу уполномоченных, и через них влиять на руководителей местных церквей. Естественно, такая легализация союза не могла радовать искренних служителей Божьих на местах.



На совещании в Москве президиум совета объявил, что от ВСЕХиБ намечены уполномоченные: для Украины - А. Л. Андреев, для Белоруссии - В. Н. Чечнев, для Северного Кавказа - Н. И. Карнаухов. Эти люди были просто назначены президиумом. Второй номер "Братского вестника" за 1945 год сообщает, что к этому списку добавляются еще трое: П. Я. Тер-Аванесов - для Закавказья, Ф. Г. Патковский - для Западной Сибири, А. Ф. Августинович - для Крыма. Было также назначено 19 старших пресвитеров, каждого в соответствующую область.

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