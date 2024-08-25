Обзор Ветхого Завета - модуль BibleQuote

Обзор Ветхого Завета. Ла Сор У., Хаббард Д., Буш Ф.

Богомыслие, 251 стр., 1998

Лучший обзор Ветхого Завета, под редакцией Ла Сора и др. Подробно рассмотрены книги Ветхого Завета на историческом фоне.

Содержание

ГЛАВА 1. АВТОРИТЕТ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

ГЛАВА 2. ОТКРОВЕНИЕ И БОГОДУХНОВЕННОСТЬ БИБЛИИ

ГЛАВА 3. КАНОН

ГЛАВА 4. ФОРМИРОВАНИЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

ГЛАВА 5. ГЕОГРАФИЯ

ГЛАВА 6. ПЯТИКНИЖИЕ

ГЛАВА 7. БЫТИЕ: ПЕРВОБЫТНЫЙ ПРОЛОГ

ГЛАВА 8. БЫТИЕ: ПАТРИАРХАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

ГЛАВА 9. ИСХОД: ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН

ГЛАВА 10. ИСХОД: СОДЕРЖАНИЕ И БОГОСЛОВИЕ

ГЛАВА 11. ЛЕВИТ

ГЛАВА 12. ЧИСЛА

ГЛАВА 13. ВТОРОЗАКОНИЕ

ГЛАВА 14. РАННИЕ ПРОРОКИ

ГЛАВА 15. ИИСУС НАВИН

ГЛАВА 16. СУДЬИ

ГЛАВА 17. РОЖДЕНИЕ МОНАРХИИ 1 Книга Царств 1-31

ГЛАВА 18. ЗОЛОТОЙ ВЕК ИЗРАИЛЯ — ДАВИД И СОЛОМОН (2Цар.1-ЗЦар.)

ГЛАВА 19. РАЗДЕЛЕННОЕ ЦАРСТВО (3 Цар.12.1 — 4 Цар.18.12)

ГЛАВА 20. ИУДЕЯ ОДНА (4 Цар.18–25)

ГЛАВА 21. ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА

ГЛАВА 22. ПРОРОКИ И ПРОРОЧЕСТВО

ГЛАВА 23. ЕВРЕЙСКАЯ ПОЭЗИЯ

ГЛАВА 24. АМОС

ГЛАВА 25. ОСИЯ

ГЛАВА 26. ИОНА

ГЛАВА 27. МИХЕИ

ГЛАВА 28. ИСАИЯ: ФОН

ГЛАВА 29. ИСАИЯ: ПОСЛАНИЕ

ГЛАВА 30. МЕССИАНСКОЕ ПРОРОЧЕСТВО

ГЛАВА 31. ИЕРЕМИЯ

ГЛАВА 32. СОФОНИЯ И ИОИЛЬ

ГЛАВА 33. НАУМ И АВВАКУМ

ГЛАВА 34. АВДИЙ

ГЛАВА 35. ИЕЗЕКИИЛЬ

ГЛАВА 36. АГГЕЙ

ГЛАВА 37. ЗАХАРИЯ

ГЛАВА 38. МАЛАХИЯ

ГЛАВА 39. ПИСАНИЯ

ГЛАВА 40. ПСАЛТИРЬ

ГЛАВА 41. УЧИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ГЛАВА 42. ПРИТЧИ

ГЛАВА 43. ИОВ

ГЛАВА 44. ЕККЛЕСИАСТ

ГЛАВА 45. ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

ГЛАВА 46. РУФЬ

ГЛАВА 47. ПЛАЧ ИЕРЕМИИ

ГЛАВА 48. СВИТОК ЕСФИРИ

ГЛАВА 49. ВЗГЛЯД ЛЕТОПИСЦА

ГЛАВА 50. КНИГИ ЕЗДРЫ И НЕЕМИИ

ГЛАВА 51. ДАНИИЛ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ОБЩАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

"Исследуйте Писания… они свидетельствуют о Мне" (Ин.5.39)

Христос признавал абсолютный авторитет Писания, сохраняя за Собой право быть его истинным толкователем. Хотя в Новом Завете Христос резко критиковал еврейских вождей, Он никогда не вступал с ними в конфликт по поводу богодухновенности и авторитета Ветхого Завета. Наоборот, Христос часто обращался к Писаниям для обоснования Своей Божественности и учения. Это подтверждается заявлением: «написано», упомянутым трижды в повествовании об искушении (Мт.4.1‑11), что является явным свидетельством Его личного признания авторитета Ветхого Завета и в Его споре с евреями по поводу права называться Сыном Божиим (Ин. 10.31–36), что выражает абсолютную достоверность Священного Писания.

Признавая, таким образом, Ветхий Завет записанным словом Божиим, Иисус следует евреям, много веков назад признавшим авторитет Писания в соответствии со своим уникальным опытом как народа Божия. Слова и дела откровения Божия были обращены к ним с такой силой и ясностью, что они сохранили и сберегли их как сокровище в письменной форме. Постепенно среди израильтян начала создаваться авторитетная литература: законы, повествования об их прошлом, предсказания их пророков, учение их мудрецов, гимны и молитвы их поклонения. В этих документах, которые сформировали понимание их жизни, веры и предназначения, они признавали слово одного Господа, Которого они почитали как единого истинного Бога.

Хотя Христос разделял отношение своих еврейских современников к авторитету Ветхого Завета, Его истолкование Ветхого Завета сильно отличалось, по крайней мере, в двух направлениях. Во‑первых, как и пророки, Христос видел несостоятельность многих еврейских законов, в которых рутина и ритуал стали бессмысленными заменителями чистоты сердца и социальной заботы (напр., Мк.7.1‑13; Мф.9.13; 12.7, которые цитируют Ос. 6.6). Как истинный пророк, новый Моисей, Христос дал Свое толкование закону в Нагорной проповеди (Мт.5–7). Отвергая еврейское толкование закона и подчеркивая любовь, прощение и духовное благочестие, Христос показал новое значение некоторых основных пророческих тем, которыми многие евреи пренебрегали, придавая основное значение букве закона.

Во‑вторых, еще большим отличием является то, что Иисус заявил, что через Него воплотилась в жизнь главная тема Ветхого Завета, т. к. Он является обещанным и предсказанным Спасителем. Его заявление в синагоге в Своем родном городе – "ныне исполнилось писание сие, слышанное вами" (Лк.4.21) – можно рассматривать как краткое изложение Его притязаний. Это сознание Своих полномочий не только привело Его к конфликту с еврейскими начальниками, но и сформировало отношение Его последователей к Священному Писанию (Лк.24.44–45).

Христос революционизировал толкование Ветхого Завета, объединив различные доктринальные течения и сосредоточив их все на Себе. Он был великий пророк, как Моисей, Который дал новый закон с вершины горы; несравненный Священник, Который разрушил всю храмовую систему (ср. Мф.12.6; Ин.2.13–15); мудрый Царь, "больше Соломона" (Мф. 12.42); Сын Давидов и Господь, законный наследник израильского престола (Мк. 12.35–37); победоносный Сын Человеческий (Дан.7.13 и далее; Мк. 13.26); страдающий раб (Ис.53; Мк. 10.45). В Нем нашли свое завершение великие темы пророческого ожидания.