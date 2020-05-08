Хейз - Библеистика - модуль BibleQuote
- Echoes of Scripture in the Letters of Paul. New Haven, CT – London: Yale University Press, 1989.
- The Moral Vision of the New Testament: Community, Cross, New Creation. San Francisco: HarperSanFrancisco, 1996.
- First Corinthians. Interpretation Commentaries. Louisville: Westminster/John Knox, 1997.
- The Faith of Jesus Christ: The Narrative Substructure of Galatians 3:1-4:11. 2nd ed. Grand Rapids: Eerdmans, 2002.
- The Art of Reading Scripture (co-edited with Ellen F. Davis). Grand Rapids: Eerdmans, 2003.
- The Conversion of the Imagination: Paul as Interpreter of Israel’s Scripture. Grand Rapids: Eerdmans, 2005.
- Seeking the Identity of Jesus: A Pilgrimage (co-edited with Beverly Roberts Gaventa). Grand Rapids: Eerdmans, 2008.
Ричард Хейз - Библеистика - Этика Нового Завета - Отголоски Писания в Посланиях апостола Павла - Модуль Цитата из Библии - BibleQuote
18.03.12 - новый модуль в юникоде для BibleQuote6, дополнен книгой "Отголоски Писаний в посланиях Павла", модуль "Этика НЗ" выполнен одним файлом
- Этика Нового Завета
- Отголоски Писаний в посланиях Павла
- Христология и этика в Послании к Галатам*
- Какой Бог избавит вас от руки моей?*
- Ответ на критику книги «Отголоски Писания в посланиях Павла»*
- Познавая Иисуса: Библейский рассказ, история и поиск истины*
- ΠΙΣΤΙΣ и христология Павла. Что поставлено на карту?*
- Хауэрвас С. О важности переплетения слов, или Размышления о том, как стать известным библеистом*
- Интервью с Ричардом Б. Хейзом, о нем*
Ричард Хейз. Этика Нового Завета
Книга делится на четыре части: описание этических позиций новозаветных авторов; синтез этих позиций; проблема использования Нового Завета в христианской этике; применение новозаветного подхода к современной жизни. Подробно рассмотрены важнейшие этические проблемы современного мира: использование насилия в защиту справедливости, развод и повторный брак, гомосексуализм, национализм, аборты. Книга полезна специалистам, преподавателям и студентам как пособие по новозаветной этике и религиозной аксиологии.
Ричард Хейз. Отголоски Писания в посланиях Павла
В этой книге я исследую вопросы иного плана, нежели те, что обычно рассматриваются в рамках исторической критики посланий Павла. Моя задача заключается не в воссоздании исторической обстановки в церквях, которым Павел адресовал свои послания, не в создании гипотетических портретов противников, с которыми вел прения Павел, а в чтении посланий как литературных текстов, сформировавшихся под влиянием сложных интертекстуальных связей с Писанием. Такой подход в принципе не исключает использования других подходов, которые помогают понять социальный контекст Павловых общин либо исторические обстоятельства, в которых создавались послания; и действительно, без таких исторических исследований всестороннее понимание текстов невозможно.
Сведущий читатель заметит, что в своем исследовании я опираюсь на достижения историко–критической школы. Тем не менее, ради эвристических целей я пользуюсь набором аналитических инструментов, отличающихся от тех, которыми обычно оперируют исследователи текстов Павла. Я поступаю так отчасти потому, что феномен интертекстуальных отголосков интересен мне сам по себе, а отчасти — поскольку полагаю, что «слуховой аппарат» литературного критика может помочь раскрыть важные элементы мысли Павла, которые не были приняты во внимание теми, кто руководствуется другими критическими методами.
Выводы, к которым я прихожу, иногда противоречат устоявшимся историческим гипотезам. Например, если структура и логика тщательно продуманного противопоставления служения Моисея служению Павла в 2 Кор. 3 могут быть объяснены поэтическим использованием стилистической фигуры несходства, нет необходимости снимать внутренние противоречия в тексте предположением, будто Павел, составляя мидраш на Исх. 34, пользовался неким имевшимся в его распоряжении источником. Моя литературная трактовка не опровергает исторических реконструкций, к которым прибегали более ранние толкователи, но подразумевает, что эти реконструкции представляют собой гипотетические попытки объяснить определенные сложности или расхождения в тексте, допускающие различное понимание.
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