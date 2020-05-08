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AndriyS

Хейз - Библеистика - модуль BibleQuote

Хейз Р. Библеистика - модуль BibleQuote
Категория BIBLEQUTE MODULES, Biblical Studies mod, Theology mod
Ричард Хейз (род. 4 мая, 1948 г.) – ректор семинарии университета Дьюка (Duke Divinity School) в Дареме (штат Северная Каролина) и профессор кафедры Нового Завета. Его основные работы посвящены новозаветному богословию и этике, посланиям Павла и толкованию Ветхого Завета в раннем христианстве. Преподавательская деятельность Хейза выходит далеко за пределы Америки. Он читал свои лекции в Европе, Израиле, Австралии и Новой Зеландии. Благодаря этому, а также своим публикациям, Хейз научил искусству толкования Писания целое поколение экзегетов, помог им стать чуткими к интертекстуальным отголоскам и посмотреть на библейский текст сквозь призму образов общины, креста и нового творения.
Основные работы Хейза включают в себя:
  1. Echoes of Scripture in the Letters of Paul. New Haven, CT – London: Yale University Press, 1989.
  2. The Moral Vision of the New Testament: Community, Cross, New Creation. San Francisco: HarperSanFrancisco, 1996.
  3. First Corinthians. Interpretation Commentaries. Louisville: Westminster/John Knox, 1997.
  4. The Faith of Jesus Christ: The Narrative Substructure of Galatians 3:1-4:11. 2nd ed. Grand Rapids: Eerdmans, 2002.
  5. The Art of Reading Scripture (co-edited with Ellen F. Davis). Grand Rapids: Eerdmans, 2003.
  6. The Conversion of the Imagination: Paul as Interpreter of Israel’s Scripture. Grand Rapids: Eerdmans, 2005.
  7. Seeking the Identity of Jesus: A Pilgrimage (co-edited with Beverly Roberts Gaventa). Grand Rapids: Eerdmans, 2008.

Ричард Хейз - Библеистика - Этика Нового Завета - Отголоски Писания в Посланиях апостола Павла - Модуль Цитата из Библии - BibleQuote

История и версии модуля:
09.08.10 - новый модуль AndriyS
18.03.12 - новый модуль в юникоде для BibleQuote6, дополнен книгой "Отголоски Писаний в посланиях Павла", модуль "Этика НЗ" выполнен одним файлом
05.04.12 - четвертая версия модуля, добавлены богословские статьи, отмечены *, благодарность mikebb за предоставленные тексты
В модуль вошли значительные книги Ричарда Хейза по библеистике Нового Завета, другие богословские статьи автора и его друзей и оппонентов:
  • Этика Нового Завета
  • Отголоски Писаний в посланиях Павла
  • Христология и этика в Послании к Галатам*
  • Какой Бог избавит вас от руки моей?*
  • Ответ на критику книги «Отголоски Писания в посланиях Павла»*
  • Познавая Иисуса: Библейский рассказ, история и поиск истины*
  • ΠΙΣΤΙΣ и христология Павла. Что поставлено на карту?*
  • Хауэрвас С. О важности переплетения слов, или Размышления о том, как стать известным библеистом*
  • Интервью с Ричардом Б. Хейзом, о нем*

Ричард Хейз. Этика Нового Завета

ББИ, 2005 г.
Книга представляет собой первоклассное современное исследование по этике (нравственному богословию) Нового Завета. При решении этой задачи Хейз использует достижения современной библеистики и богословия.

Книга делится на четыре части: описание этических позиций новозаветных авторов; синтез этих позиций; проблема использования Нового Завета в христианской этике; применение новозаветного подхода к современной жизни. Подробно рассмотрены важнейшие этические проблемы современного мира: использование насилия в защиту справедливости, развод и повторный брак, гомосексуализм, национализм, аборты. Книга полезна специалистам, преподавателям и студентам как пособие по новозаветной этике и религиозной аксиологии.

Ричард Хейз. Отголоски Писания в посланиях Павла

- Черкассы: Коллоквиум, 2011.-281 стр

В этой книге я исследую вопросы иного плана, нежели те, что обычно рассматриваются в рамках исторической критики посланий Павла. Моя задача заключается не в воссоздании исторической обстановки в церквях, которым Павел адресовал свои послания, не в создании гипотетических портретов противников, с которыми вел прения Павел, а в чтении посланий как литературных текстов, сформировавшихся под влиянием сложных интертекстуальных связей с Писанием. Такой подход в принципе не исключает использования других подходов, которые помогают понять социальный контекст Павловых общин либо исторические обстоятельства, в которых создавались послания; и действительно, без таких исторических исследований всестороннее понимание текстов невозможно.

Сведущий читатель заметит, что в своем исследовании я опираюсь на достижения историко–критической школы. Тем не менее, ради эвристических целей я пользуюсь набором аналитических инструментов, отличающихся от тех, которыми обычно оперируют исследователи текстов Павла. Я поступаю так отчасти потому, что феномен интертекстуальных отголосков интересен мне сам по себе, а отчасти — поскольку полагаю, что «слуховой аппарат» литературного критика может помочь раскрыть важные элементы мысли Павла, которые не были приняты во внимание теми, кто руководствуется другими критическими методами.

Выводы, к которым я прихожу, иногда противоречат устоявшимся историческим гипотезам. Например, если структура и логика тщательно продуманного противопоставления служения Моисея служению Павла в 2 Кор. 3 могут быть объяснены поэтическим использованием стилистической фигуры несходства, нет необходимости снимать внутренние противоречия в тексте предположением, будто Павел, составляя мидраш на Исх. 34, пользовался неким имевшимся в его распоряжении источником. Моя литературная трактовка не опровергает исторических реконструкций, к которым прибегали более ранние толкователи, но подразумевает, что эти реконструкции представляют собой гипотетические попытки объяснить определенные сложности или расхождения в тексте, допускающие различное понимание.

22.05.12 - модуль в кодировке UTF-8, можно применять и для Андроид и для BQ6
Просмотров 3 484
Рейтинг 4.7 / 5
Добавлено 08.05.2020
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4.7/5 (17)

Comments (2 comments)

S
sergeyt2 14 years ago
Работает модуль для андроид отлично. Только архив распаковывать не нужно. Если распаковать в папку, то глючит. Вылаживайте всегда такие модулиСпасибо
G
gloria 14 years ago
Спасибо.

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