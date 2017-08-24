Хафец Хаим - О злословии - Лашон-ара - модуль BibleQuote
Сделал для себя модуль для "BQ" из книги БЕРЕГИ СВОЮ РЕЧЬ ( о злословии ). Источник не христианский, а еврейский, но к сожалению, почему-то на эту тему в христианстве говорят очень мало. А здесь очень серьезное исследование на эту тему.
"...Злой язык - источник многих социальных болезней и духовных недугов, разъедающих душу человека и общества. Огромное число разводов совершается по причине злословия и сплетен. И, как правило, та же напасть, лашон-ара, лежит в основе ненависти, ревности и зависти. Подобно злокачественному вирусу, невоздержанность в словах разрушает человеческие отношения, приводит к распрям и конфликтам. Многие теряют заработок, работу, добрую дружбу только из-за того, что злословили по поводу других людей (или из-за того, что другие злословили на их счет).
"Я только пошутил", "мои слова его не обидят", "то, что я говорю, чистая правда", "это известно всем", "поверьте, мои слова - не злословие , я желаю ему только добра", - любой может с легкостью продолжить бесконечный ряд оправданий, призванных обелить того, кто совершает грех лашон - ара. Чтобы разъяснить и как-то исправить создавшееся положение, рабби Исраэль Меир составил практический труд по законам лашон-ара.
Хафец Хаим - О злословии - Лашон-ара - BibleQuote
Составитель рав Зелиг Плискин
Практическое руководство, изложенное по книге " Хафец Хаим " рабби Исраэля Меира Акоэна из Радина.
Хафец Хаим - О злословии - Лашон-ара - BibleQuote - Содержание модуля
Предисловие
Как приблизить освобождение. (Вступление к книге "Хафец Хаим")
ЧАСТЬ 1. Тридцать одна заповедь Торы, которые относятся к запрету на лашон-ара
- ЗАПОВЕДИ-ЗАПРЕТЫ
- ЗАПОВЕДИ-ПРЕДПИСАНИЯ
ЧАСТЬ 2. ЗАКОНЫ ЛАШОН-АРА
ЧАСТЬ 3. ЗАПРЕТ НА СПЛЕТНИ
ЧАСТЬ 4. ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГ ПО ЕВРЕЙСКОЙ ЭТИКЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ: ДОСТОЙНАЯ РЕЧЬ
- 1. КРАСОТА РЕЧИ
- 2. КОНТРАСТЫ СЛОВ
- 3. ПУТЬ К МИРУ И ЕДИНСТВУ
Хафец Хаим - О злословии - Лашон-ара - BibleQuote - Как приблизить освобождение
И Тора, и Талмуд подчеркивают важность законов о лашон-ара. Тора налагает проклятие на тех, кто злословят о других. Талмуд приравнивает грех лашон-ара к атеизму. Грех злословия тяжел и очень серьезен, потому что повторяется постоянно. Человек, неосторожный в речи, способен нарушать этот запрет сотни раз на дню. Поэтому мы, народ Израиля, не удостоимся благословения, пока не перестанем совершать грех лашон-ара.
Путем тщательных наблюдений я пришел к следующему выводу: многие не догадываются о том, что, если высказанные в адрес человека и порочащие его честь слова являются абсолютной правдой, все равно эти слова - лашон-ара, а значит, они запрещены. И даже те, кто с этим положением знакомы, все равно умудряются найти сотни причин, позволяющих им оправдать свое злословие: "такой-то известен как злодей" или "он со всеми ссорится", - как будто подобных людей можно поносить за глаза. Другие уступают соблазну посудачить о людях, ссылаясь на "природу" человека, которая якобы не позволяет против такого соблазна устоять. А есть такие, что, уклоняясь от разговоров, с удовольствием слушают отрицательные отзывы о людях, не догадываясь, что тем самым преступают тот же самый запрет. Эти и ряд других причин привели к тому, что злословие получило такое распространение. Если человек и заинтересован в прояснении законов о лашон-ара, до сегодняшнего дня ему было трудно это осуществить, поскольку они не были собраны в одной книге. Теперь, с Б-жьей помощью, мной собраны воедино все законы о лашон-ара из Талмуда, работ мудрецов последующих эпох и в первую очередь Рамбама, из сборников "Смаг", "Шаарей тшува" (Ворота раскаяния), составленного рабену Йоной, и многих других. Отныне, внимательно и скрупулезно изучая эти законы, человек может постепенно избавиться от привычки злословия. Так, благословленные этим достижением, мы ускорим окончательное освобождение...
Возможно, некоторые попытаются умалить важность этой книги, цитируя изречение наших мудрецов: "Человеку предпочтительней грешить, находясь в неведении о греховности своих действий, нежели грешить сознательно". Это ошибка, поскольку указанный принцип неприменим к заповедям, которые подробно описаны в Торе (например, лашон-ара или сплетни, рехилут).
Сама Тора предписывает нам постоянно помнить о том, какое наказание получила Мирьям за произнесенные ею осуждающие слова в адрес пророка Моше. Если рассуждать подобным образом, лучше всего было бы предать весь тот эпизод забвению, но Тора почему-то так не поступила.
На самом деле, если человек постоянно изучает указанные законы, он начинает замечать, как постепенно дурная привычка к злословию исчезает из его речи.
Встречаются люди, чье желание сплетничать и злословить о других столь сильно, что они предпочитают по-своему трактовать рассказанное в этой книге, чтобы оправдать свой грех лашон-ара. Они выдирают цитаты из контекста и опираются на них, не выполняя всех необходимых условий. По этому поводу наши мудрецы, комментируя стих Танаха (Ошеа 14:10): "Прямы пути Всевышнего, праведники пойдут по ним, а преступники на них споткнутся", - сказали, что правда не скроется от того, кто ее ищет.
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