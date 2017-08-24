Хафец Хаим - О злословии - Лашон-ара - модуль BibleQuote

Предисловие

Как приблизить освобождение. (Вступление к книге "Хафец Хаим")

ЧАСТЬ 1. Тридцать одна заповедь Торы, которые относятся к запрету на лашон-ара

ЧАСТЬ 2. ЗАКОНЫ ЛАШОН-АРА

ЧАСТЬ 3. ЗАПРЕТ НА СПЛЕТНИ

ЧАСТЬ 4. ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГ ПО ЕВРЕЙСКОЙ ЭТИКЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ: ДОСТОЙНАЯ РЕЧЬ

И Тора, и Талмуд подчеркивают важность законов о лашон-ара. Тора налагает проклятие на тех, кто злословят о других. Талмуд приравнивает грех лашон-ара к атеизму. Грех злословия тяжел и очень серьезен, потому что повторяется постоянно. Человек, неосторожный в речи, способен нарушать этот запрет сотни раз на дню. Поэтому мы, народ Израиля, не удостоимся благословения, пока не перестанем совершать грех лашон-ара.

Путем тщательных наблюдений я пришел к следующему выводу: многие не догадываются о том, что, если высказанные в адрес человека и порочащие его честь слова являются абсолютной правдой, все равно эти слова - лашон-ара, а значит, они запрещены. И даже те, кто с этим положением знакомы, все равно умудряются найти сотни причин, позволяющих им оправдать свое злословие: "такой-то известен как злодей" или "он со всеми ссорится", - как будто подобных людей можно поносить за глаза. Другие уступают соблазну посудачить о людях, ссылаясь на "природу" человека, которая якобы не позволяет против такого соблазна устоять. А есть такие, что, уклоняясь от разговоров, с удовольствием слушают отрицательные отзывы о людях, не догадываясь, что тем самым преступают тот же самый запрет. Эти и ряд других причин привели к тому, что злословие получило такое распространение. Если человек и заинтересован в прояснении законов о лашон-ара, до сегодняшнего дня ему было трудно это осуществить, поскольку они не были собраны в одной книге. Теперь, с Б-жьей помощью, мной собраны воедино все законы о лашон-ара из Талмуда, работ мудрецов последующих эпох и в первую очередь Рамбама, из сборников "Смаг", "Шаарей тшува" (Ворота раскаяния), составленного рабену Йоной, и многих других. Отныне, внимательно и скрупулезно изучая эти законы, человек может постепенно избавиться от привычки злословия. Так, благословленные этим достижением, мы ускорим окончательное освобождение...

Возможно, некоторые попытаются умалить важность этой книги, цитируя изречение наших мудрецов: "Человеку предпочтительней грешить, находясь в неведении о греховности своих действий, нежели грешить сознательно". Это ошибка, поскольку указанный принцип неприменим к заповедям, которые подробно описаны в Торе (например, лашон-ара или сплетни, рехилут).

Сама Тора предписывает нам постоянно помнить о том, какое наказание получила Мирьям за произнесенные ею осуждающие слова в адрес пророка Моше. Если рассуждать подобным образом, лучше всего было бы предать весь тот эпизод забвению, но Тора почему-то так не поступила.

На самом деле, если человек постоянно изучает указанные законы, он начинает замечать, как постепенно дурная привычка к злословию исчезает из его речи.

Встречаются люди, чье желание сплетничать и злословить о других столь сильно, что они предпочитают по-своему трактовать рассказанное в этой книге, чтобы оправдать свой грех лашон-ара. Они выдирают цитаты из контекста и опираются на них, не выполняя всех необходимых условий. По этому поводу наши мудрецы, комментируя стих Танаха (Ошеа 14:10): "Прямы пути Всевышнего, праведники пойдут по ним, а преступники на них споткнутся", - сказали, что правда не скроется от того, кто ее ищет.