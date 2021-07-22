Любкер - Реальный словарь классических древностей - словарь BibleQuote

Идея создания "Словаря" появилась в Германии у Б. Г. Тойбнера, основателя известной лейпцигской книжной фирмы "Тойбнер". Он обратился к Любкеру, и тот при помощи видных ученых - Классена, Экштейна, Йессена, Кейля, Штолля и многих других - подготовил словарь в декабре 1854 г. В сентябре 1860 г. вышло второе издание, вскоре третье и четвертое. В число новых сотрудников этого издания позднее вошли профессора Ланге, Филиппи и др. В 1877 и 1882 гг. вышли новые издания, под редакцией Эрлера, со многими дополнениями и улучшениями.

В апреле 1882 г. был начат перевод "Словаря" на русский язык. Перевод подготовили автор "Греческо-русского словаря для гимназий" профессор A. Д. Вейсман, преподаватели классических гимназий и Санкт-Петербургского университета Э. А. Верт, Ф. Т. Гельбке, Л. А. Георгиевский, А. И. Давиденков, B. А. Канский, О. Ю. Клеменчич, И. В. Ливанов, Н. В. Рубинский, И. А. Смирнов, П. В. Никитин. Главным редактором всего "Словаря" первоначально был А. И. Георгиевский, впоследствии эту работу возглавили Ф. Т. Гельбке, П. В. Никитин и М. В. Пустонский, а затем Φ. Φ. Зелинский, Л. А. Георгиевский, В. А. Канский, М. С. Куторга.

При издании словаря мы изменили порядок статей. Статьи расположены в алфавитном порядке по русским написаниям названий статей (с использованием транскрипции или, при наличии перевода термина, - с использованием переведенных названий). В оригинале использован перевод греческого названия на немецкий язык, и именно в этом порядке (в соответствии с немецким алфавитом) приведен перечень статей в бумажном издании.

Август

Augustus

1. имя императоров. Когда в жизни Римского государства обнаружились элементы, указывающие на то, что республиканский образ правления должен замениться императорским единовластием, то надобно было произвести эту перемену со сколь возможно меньшим нарушением прежнего строя и со стороны форм, и со стороны названий. Цезаря Октавиана нельзя было назвать ни гех, ни dictator, a между тем хотелось почтить его за его государственные заслуги каким-либо соответствующим этим заслугам именем, титулом. Сам он желал принять имя Romulus, как второй основатель Рима (Suet. Oct. 7), но оставил это, заметив в римлянах боязнь того, что, принимая это имя, он стремится присвоить себе царскую власть. Dio Cass. 53, 16. Когда же народ открыто приветствовал его именем А. при его триумфе, то сенат в нарочно для того собранном заседании торжественно решил, по почину Л. Мунация Планка, поднести Октавиану имя А. Хотя могущество его не возрастало с принятием этого титула (Dio Cass. 53, 18), но имя А. дало более наглядное внешнее обозначение неприкосновенности и недосягаемости его особы, которой он, правда, уже пользовался в силу своей tribunica potestas. Теперь особа его была священной и достойной обоготворения, почему греки и переводили Augustus словом σεβαστός. Dio Cass. 56, 30. Ov. fast. 1, 607 сл. На ту же высоту поставил Август и супругу свою Ливию в глазах своих подданных, дав ей имя Augusta, что впоследствии делали почти все императоры. От А. это имя перешло ко всем последующим императорам, с той только разницей, что после него это было уже не действительное имя, а выражение обозначаемого им, этим именем, свойства. Dio Cass. 46, 47. Оно ставилось постоянно за собственным именем императора, напр. Tiberius Augustus.

Первые императоры, следующие за А., еще медлили некоторое время, — пока нуждались в народном расположении для упрочения нового престола, — принимать как это, так и другие почетные императорские имена (Caesar, Imperator, pater patriae, dominus, deus), даже в том случае, когда они подносились им сенатом. Но ни один из них, однако, не упорствовал на этом первоначальном отказе. Вскоре всякий император, как только получал императорское достоинство, принимал имя А., уже не дожидаясь решения сената; если германские войска, возвысив своего предводителя Вителлия до императорского трона, не желали еще отнимать у сената права украсить его титулами, то восточные войска вскоре после того не сочли нужным соблюсти эту осторожность и приветствовали своего Веспасиана и императором, и А. в одно время. Понятно, что в одно и то же время мог существовать только один Август, и это имя никогда не переходило на предполагаемых наследников. Как скоро в одно и то же время идет речь о двух, то они имели одинаковые права и были оба действительно царствующими императорами, как это впервые случилось в царствование Марка и Вера. Даже Тит, бывший, по желанию отца, равным ему по полновластию, мог только по смерти его принять титул А. Как много значило это имя в отношениях к подданным, явствует прямо из того, что Тиберий чрезвычайно сдержанно и деликатно отклонял невыносимо надменное вмешательство в государственные дела матери своей Ливии Августы, точно так же из того, что позднее Пертинакс упорно отказывался от постановления сената назвать его супругу Augusta, «потому что она вследствие этого могла бы легко сделаться слишком притязательной». Dio Cass. 78, 8. Овидий (Ov. fast. 1, 107 слл.) производит это имя от augur = освященный релегией, но он обращает внимание, в то же время, на близкое отношение augustus к augere, что сохранилось в немецком государственном титуле «Mehrer des Ruichs». Титул «Allzeit Mehrer» происходит из позднейшего semper Augustus;

2. см. Octavianus., «Октавиан».

Любкер - Реальный словарь классических древностей - словарь BibleQuote

В 3 томах. — М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2001.

ISBN 5-224-01511-1

Оригинал: Friedrich Lübker. Reallexikon des Klassischen Altertums, Leipzig, 1914.