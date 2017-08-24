Чо - Даниила - Откровение - Комментарии - модуль BibleQuote

В модуль BibeQuote - Комментарии Давида Йонги Чо - вошли комментарии южнокорейского пастора на книги Даниила и Откровение.

Йонги Чо - Даниила - Откровение - Комментарии - BibleQuote

Книга пророка Даниила — это ветхозаветная параллель книги Откровение из Нового Завета. Сам Даниил не понимал до конца содержания своего пророчества о последних днях, но он, верно, записал то, что получил от Бога. Еще в 600 году до Р.Х. Даниил написал книгу замечательно точных предсказаний о вещах, которые произойдут в последние дни, а также обрисовал в общих чертах историю человечества. Пророчества Даниила говорили о событиях, которые наступили через века после смерти пророка. Эти пророчества сбылись в истории настолько точно, что современные критики, не верящие в существование подлинных пророчеств, утверждают, что все исполнившиеся предсказания могли быть составлены только после событий, которые они описывают, а это не ранее, чем Маккавейский период (второе столетие до Р.Х.). Но благодаря руководству Духа Святого мы уверены, что такие предположения о невозможности пророчеств ошибочны. Мы, живущие в это апокалипсическое время, должны хорошо знать, как объяснять знамения времен. Моим сильнейшим желанием было написать толкование книги Даниила с тех пор, как я написал толкование книги Откровение. Я благодарю Бога за исполнение моей мечты. Я чувствую себя так, как будто выплатил, по крайней мере, частично, очень большой долг. Это толкование книги Даниила было написано для обычных читателей, в популярном стиле, как проповедь, а не для специалистов в академическом стиле, как было написано толкование книги Откровение. Мое искреннее желание заключается в том, чтобы эта книга стала руководством, которое принесет мудрость людям, живущим в последнее время, чтобы они могли более пылко служить Господу. Первое издание этой книги впервые вышло на корейском языке в августе 1976 года. Откровение Иоанна Откровение Иисуса Христа

Век Церкви

Вознесение Церкви

Книга за семью печатями

Великая скорбь: часть I

Великая скорбь: часть II

Тысячелетнее царство и великий суд

Новое небо и новая земля

Слово пророчества

Йонги Чо - Даниила - Откровение - Комментарии - BibleQuote - Откровение Иоанна Богослова

Книга за семью печатями

В 5 главе книги Откровение сцена небесного поклонения сменяется сценой подготовки к великой скорби и суду.

I. Свиток с семью печатями (5:1)

«И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и от-вне, запечатанную семью печатями. И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин, раскрыть сию книгу и снять печати ее? И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее» (5:1-3). Иоанн горько плакал, потому что не было достойного открыть запечатанную книгу.

А. Искупление земли

Что это за книга? И снова мы должны быть осторожны, потому что если мы неправильно истолкуем этот отрывок, то упустим значение всей книги Откровение.

Мы можем предположить, что запечатанная книга важна и значима, исходя из того, что ее необходимо было открыть, но не было никого достойного сделать это. Запечатанная книга... Печатные книги появились сравнительно недавно. Теперь даже и открытки с шелкографией на заказ - не проблема, не то, что печатная книга. Но во времена Иоаанна печатных книг не было - это был свиток... Этот свиток является документом, подтверждающим право собственности. В ветхозаветное время Бог дал следующее повеление израильтянам относительно земли, которой они должны были овладеть в Ханаане:

«Землю не должно продавать навсегда, ибо Моя земля: вы пришельцы и поселенцы у Меня; по всей земле, владения вашего дозволяйте выкуп земли» (Левит 25:23-25).

Если кто-то покупал часть земли своего ближнего, эта земля становилась его собственностью. Однако, если приходил ближайший родственник первого владельца и хотел выкупить эту землю, нынешний владелец должен был принять это требование, независимо от того, насколько он хотел владеть этой землей. Этот закон был назван «законом искупления (выкупа) земли».

Контракт, описывающий продажу собственности, является документом, подтверждающим право собственности. После того как был записан первый пункт этого контракта, свиток скатывали и запечатывали с помощью воска и печати. Затем записывался второй пункт, и следовала та же самая процедура запечатывания, и так после каждого пункта. Цель всего этого в том, чтобы защитить контракт от подделки. Запечатанный таким образом оригинал относили в храм, где он хранился в архиве. Копию контракта не запечатывали, ее помещали на стойке в храме для освидетельствования документа.

Если родственник первого владельца прочитал условия этого контракта и хотел выкупить землю, он мог пойти к нынешнему владельцу. Если он приводил доказательства своего родства и просил разрешить ему выкупить землю, нынешний владелец земли должен был пойти ему навстречу. Прежде всего, родственник давал то количество серебра и золота, которое было указано в контракте. Затем он шел в архив храма, находил свиток с оригиналом контракта и снимал с него печати. Открывая одну печать, он проверял, чтобы условия контракта были соблюдены. Затем он снимал следующую печать и проверял снова. Все это время рядом с ним находились свидетели из числа почтенных и уважаемых людей, старейшин его деревни.

После того как исполнение условий контракта было подтверждено свидетелями, объявлялось, что земля переходила во владение нового собственника, а свиток сжигался. На этом передача земли полностью завершалась.

В. Свиток с семью печатями в руке Бога

Какого типа был свиток в руке Божьей? Это был документ, подтверждающий право собственности на эту землю. Прежде чем Адам впал в грех, Бог дал ему право господствовать над землей. Когда вошел грех, земля развратилась и стала владением сатаны. Он сделал абсолютно законное предложение Иисусу в Евангелии от Луки 4:5-7:

«И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты поклонишься мне, то все будет Твое».

Адам передал свое господство над миром сатане, фактически подписав документ, подтверждающий право собственности на эту землю перед Богом. И как же дьявол использует свою власть над землей? Он разжигает кровавые войны, провоцирует грабежи, оскорбления и подстрекает к убийствам. Именно поэтому Павел сказал: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» (Римлянам 8:22-23).

Таким образом, чтобы человечество имело надежду на освобождение, кто-то должен был выкупить этот мир.

II. Никто не способен открыть запечатанный свиток (5:2-4)

А. Способность

Тот, кто мог открыть свиток, должен был быть близким родственником первоначального «владельца» мира. Поэтому тот, кто мог выкупить мир у дьявола, должен был быть человеком. Но как могли грешные люди, потомки Адама, сделать это? Кроме того, кто бы ни выкупал землю, он должен был хотеть этого и иметь возможность заплатить достаточную цену.

Кто же тогда имел эти четыре признака: 1) был человеком; 2) не являлся потомком Адама; 3) был способен выкупить землю; 4) желал заплатить эту цену?

Его нельзя было найти на небесах, так как ангелы не являются нашими родственниками. Такогочеловека нельзя было обнаружить среди обычных, смертных грешников. И он, конечно, не мог быть найден под землей, где обитают бесы и нечистые духи, так как они были бы последними, кто имел бы желание выкупить эту землю.

Б. Плач Иоанна

Так как не нашлось никого способного открыть книгу и посмотреть ее, Иоанн горько плакал, поскольку понял, что не было никакой надежды для людей на земле. Он также плакал из-за собственного бессилия в этой ситуации, потому что он также был членом падшего человечества.