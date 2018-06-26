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Шнайдер - Во что мы верим - модуль BibleQuote

Теодор Шнайдер - Во что мы верим - BibleQuote
Категория BIBLEQUTE MODULES, Theology mod, Apologetics mod
Введение в догматическое богословие, построенное как комментарий на Апостольский символ веры.
Издание адресовано богословам, философам и всем, кто интересуется вопросами веры в современном мире.

Шнайдер Т. Во что мы верим. Изложение Апостольского символа веры - Цитата из Библии

Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»).
М.: Библейско- богословский институт св. апостола Андрея, 2007. — 620 с.
11.07.12 Модуль в формате UTF-8 для BQ6 и Андроид

Шнайдер Т. Во что мы верим. Изложение Апостольского символа веры - Цитата из Библии - Содержание

О КОРНЯХ НАШЕГО СИМВОЛА ВЕРЫ
  • Формулы веры и исповедания в Новом Завете
  • Легенда об апостольском авторстве
  • История возникновения нынешней формы текста
ЧАСТЬ I. ПЕРВАЯ СТАТЬЯ СИМВОЛА ВЕРЫ: ОТЕЦ
  • Глава I. ВЕРУЮ В БОГА ОТЦА
    • Систематические замечания о понятии «творение»
ЧАСТЬ 2.ВТОРАЯ СТАТЬЯ СИМВОЛА ВЕРЫ: СЫН
  • Глава I. В ИСУСА ХРИСТА, ЕДИНОРОДНОГО ЕГО СЫНА, ГОСПОДА НАШЕГО
  • Глава II. ЗАЧАТОГО ОТ СВЯТОГО ДУХА, РОЖДЕННОГО ОТ ДЕВЫ МАРИИ
  • Глава III. ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ПОНТИИ ПИЛАТЕ, РАСПЯТОГО, УМЕРШЕГО И ПОГРЕБЕННОГО
  • Глава IV. СОШЕДШЕГО В ЦАРСТВО СМЕРТИ
  • Глава V. ВОСКРЕСШЕГО В ТРЕТИЙ ДЕНЬ ИЗ МЕРТВЫХ, ВОСШЕДШЕГО НА НЕБЕСА
  • Глава VI. СИДЯЩЕГО ОДЕСНУЮ БОГА ОТЦА ВСЕМОГУЩЕГО, ОТТУДА ПРИДЕТ СУДИТЬ ЖИВЫХ И МЕРТВЫХ
    • Иисус одесную Бога
    • Вознесение Иисуса и миссия церкви
    • а.Миссия как реальность Вознесенного
    • б.«Господство» любви
    • Его пришествие в славе
    • Суд над живыми и мертвыми
ЧАСТЬ 3. ТРЕТЬЯ СТАТЬЯ СИМВОЛА ВЕРЫ: СВЯТОЙ ДУХ
  • Глава I. ВЕРУЮ В СВЯТОГО ДУХА
  • Глава II. ...В СВЯТУЮ КАФОЛИЧЕСКУЮ ЦЕРКОВЬ
  • Глава III. ОБЩЕНИЕ СВЯТЫХ
  • Глава IV. ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ
  • Глава V. ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ
  • Глава VI. И ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ
Книгу вы можете также прочесть на Эсхатосе здесь
Просмотров 1 748
Рейтинг 5.0 / 5
Добавлено 26.06.2018
Rate this publication:
5.0/5 (7)

Comments (4 comments)

апологет 11 years ago
Спасибо за труд, хорошая книга. Благословений!
Владимир П 13 years ago
Мне понравилась, хорошая книга, просто, кратко и живо...
G
gloria 14 years ago
Спасибо!
V
Vahram 14 years ago
Спасибо !!!

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