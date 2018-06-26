Шнайдер - Во что мы верим - модуль BibleQuote
Введение в догматическое богословие, построенное как комментарий на Апостольский символ веры.
Издание адресовано богословам, философам и всем, кто интересуется вопросами веры в современном мире.
Шнайдер Т. Во что мы верим. Изложение Апостольского символа веры - Цитата из Библии
Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»).
М.: Библейско- богословский институт св. апостола Андрея, 2007. — 620 с.
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Шнайдер Т. Во что мы верим. Изложение Апостольского символа веры - Цитата из Библии - Содержание
О КОРНЯХ НАШЕГО СИМВОЛА ВЕРЫ
- Формулы веры и исповедания в Новом Завете
- Легенда об апостольском авторстве
- История возникновения нынешней формы текста
ЧАСТЬ I. ПЕРВАЯ СТАТЬЯ СИМВОЛА ВЕРЫ: ОТЕЦ
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Глава I. ВЕРУЮ В БОГА ОТЦА
- Систематические замечания о понятии «творение»
ЧАСТЬ 2.ВТОРАЯ СТАТЬЯ СИМВОЛА ВЕРЫ: СЫН
- Глава I. В ИСУСА ХРИСТА, ЕДИНОРОДНОГО ЕГО СЫНА, ГОСПОДА НАШЕГО
- Глава II. ЗАЧАТОГО ОТ СВЯТОГО ДУХА, РОЖДЕННОГО ОТ ДЕВЫ МАРИИ
- Глава III. ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ПОНТИИ ПИЛАТЕ, РАСПЯТОГО, УМЕРШЕГО И ПОГРЕБЕННОГО
- Глава IV. СОШЕДШЕГО В ЦАРСТВО СМЕРТИ
- Глава V. ВОСКРЕСШЕГО В ТРЕТИЙ ДЕНЬ ИЗ МЕРТВЫХ, ВОСШЕДШЕГО НА НЕБЕСА
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Глава VI. СИДЯЩЕГО ОДЕСНУЮ БОГА ОТЦА ВСЕМОГУЩЕГО, ОТТУДА ПРИДЕТ СУДИТЬ ЖИВЫХ И МЕРТВЫХ
- Иисус одесную Бога
- Вознесение Иисуса и миссия церкви
- а.Миссия как реальность Вознесенного
- б.«Господство» любви
- Его пришествие в славе
- Суд над живыми и мертвыми
ЧАСТЬ 3. ТРЕТЬЯ СТАТЬЯ СИМВОЛА ВЕРЫ: СВЯТОЙ ДУХ
- Глава I. ВЕРУЮ В СВЯТОГО ДУХА
- Глава II. ...В СВЯТУЮ КАФОЛИЧЕСКУЮ ЦЕРКОВЬ
- Глава III. ОБЩЕНИЕ СВЯТЫХ
- Глава IV. ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ
- Глава V. ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ
- Глава VI. И ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ
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