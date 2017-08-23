Адамс - Душепопечение и консультирование - модуль BibleQuote
Христианский служитель должен желать (и быть способным) брать на себя всю ответственность по выполнению задачи, к которой призвал его Бог: служить людям, страдающим от мучений и скорбей по причине собственных грехов.
Сущность ответа Писаний заключается в том, что Бог жертвенной любовью возлюбил во Христе Свою Церковь, и Церковь взаимно должна возлюбить Бога и своего ближнего (вывод закона).
Особая миссия служителя заключается в том, чтобы провозглашать Благую Весть и служить Словом Божьим людям, которых возрождает Святой Дух. Служитель очень озабочен тем, как отвечает своей любовью христианин на любовь Бога. По своему призванию он должен быть пастором-учителем, который верно ведет стадо Божье по пути праведности и питает его «всяким словом, исходящим из уст Божьих».
В его задачу входит служить Словом в проповеди и душепопечении таким образом, чтобы труждающиеся, обремененные, голодные и заблудшие овцы безопасно находили все необходимое.
Две функции — душепопечение и проповедь — соответствуют назначению пастора и учителя. Сказать, что по своей сущности христианский служитель является душепопечителем и проповедником, значит согласиться, что он призван выполнять эти служения в качестве своих непосредственных обязанностей в церкви.
Джей Адамс - Душепопечение и консультирование - Модуль Цитата из Библии - BidleQuote
Модуль составлен по текстам книг Джея Адамса по душепопечению и консультированию, по проблемам семьи и брака.
Джей Адамс - Душепопечение и консультирование - Модуль Цитата из Библии - BidleQuote - Содержание модуля
В модуль Цитата из Библии - BidleQuote вошли изданные на русском языке книги Джей Адамса:
- Учебник по христианскому душепопечению
- Мудрый душепопечитель
- Брак, развод и повторный брак в Библии
- Проницательность и творчество
- Прощены, чтобы прощать
- Руководство по церковной дисциплине
- Жизнь христианина в семье
- Христос и ваши проблем
Джей Адамс - Душепопечение и консультирование - Модуль Цитата из Библии - BidleQuote - Все христиане извлекают пользу из Его душепопечения
Конечно же, Святой Дух опекал апостолов уникальным образом, позволив им безошибочно вспомнить слова и дела Иисуса и воспроизвести все это в форме безошибочного письменного откровения. Этот уникальный вид душепопечения прекратился с завершением новозаветного канона, как только его цель была достигнута. Тем не менее, обычное служение душепопечения Святого Духа продолжается и после смерти Апостолов. И сейчас, используя это письменное откровение в проповеди, чтении, толковании и применении в Церкви Христа, Святой Дух проводит Свое служение душепопечения. Именно Он возрождает и дает веру избранным (1 Кор. 12:3), и именно Он дает верующему разумение (1 Кор. 2: 9-16) и силы жить согласно воле Божьей, открытой в Писаниях. Польза от Писаний заключается в достижении этих двух целей (2 Тим. 3:15–16). Точно так двумя родственными целями всемирной евангелизации являются проповедь Евангелия и созидание уверовавших (Мтф. 28:19–20). Все истинные верующие принимают крещение (или «помазание») Святого Духа во время возрождения и, следовательно, извлекают пользу от Его душепопечения (1 Иоан. 2:20, 27). Но принципы душепопечения изложены в Писаниях апостолов, и, давая возможность Своей Церкви «извлекать» пользу из Писаний (1 Иоан. 4:6), Дух опекает ее сегодня.
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