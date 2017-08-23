Адамс - Душепопечение и консультирование - модуль BibleQuote

Христианский служитель должен желать (и быть способным) брать на себя всю ответственность по выполнению задачи, к которой призвал его Бог: служить людям, страдающим от мучений и скорбей по причине собственных грехов.

Сущность ответа Писаний заключается в том, что Бог жертвенной любовью возлюбил во Христе Свою Церковь, и Церковь взаимно должна возлюбить Бога и своего ближнего (вывод закона).

Особая миссия служителя заключается в том, чтобы провозглашать Благую Весть и служить Словом Божьим людям, которых возрождает Святой Дух. Служитель очень озабочен тем, как отвечает своей любовью христианин на любовь Бога. По своему призванию он должен быть пастором-учителем, который верно ведет стадо Божье по пути праведности и питает его «всяким словом, исходящим из уст Божьих».

В его задачу входит служить Словом в проповеди и душепопечении таким образом, чтобы труждающиеся, обремененные, голодные и заблудшие овцы безопасно находили все необходимое.

Две функции — душепопечение и проповедь — соответствуют назначению пастора и учителя. Сказать, что по своей сущности христианский служитель является душепопечителем и проповедником, значит согласиться, что он призван выполнять эти служения в качестве своих непосредственных обязанностей в церкви.