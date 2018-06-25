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Ратцингер Йозеф (Бенедикт XVI) - Богословие - модуль BibleQuote

Ратцингер Йозеф (Бенедикт XVI) Богословие
Категория BIBLEQUTE MODULES, Theology mod
Секулярная природа демократического конституционного государства не демонстрирует имманентной политической системы как таковой, то есть внутренней слабости, которая бы представляла в когнитивном или мотивационном отношении угрозу самостабилизации. Но это не исключает существования внешних причин. Выходящая из-под контроля модернизация вполне может ослабить демократические узы и истощить ту солидарность, которая необходима демократическому государству, хотя оно и не может ее требовать для себя правовым путем. Если это произойдет, то возникнет именно та констелляция, которую имеет в виду Бёкенфёрде: превращение граждан богатых и мирных либеральных обществ в разрозненные, действующие лишь в собственных интересах, монады, использующие свои субъективные права лишь в качестве оружия друг против друга. Свидетельства разрушения гражданской солидарности видны в широком контексте политически неконтролируемой динамики всемирной экономики и всемирного общества.

Ратцингер Йозеф (Бенедикт XVI) Богословие - Цитата из Библии - BibleQuote

Модуль Цитата из Библии BibleQuote с богословскими трудами Йозефа Ратцингера, папы Бенедикта XVI.
В модуль вошли труды папы Бенедикта XVI (Йозефа Ратцингера):
  • Диалектика секуляризации. Диалог Юргена Хабермаса и Йозефа Ратцингера
  • Ценности в эпоху перемен. О соответствии вызовам времени
  • В начале сотворил Бог... О творении и грехопадении
  • Вера - Истина - Толерантность. Христианство и мировые религии
  • Введение в христианство
  • Иисус из Назарета

Ратцингер Йозеф (Бенедикт XVI) Богословие - Цитата из Библии - BibleQuote - Диалектика секуляризации 3. Когда рвутся социальные узы...

Рынки, которые невозможно демократизировать, в отличие от государственных органов власти, во всё большей степени берут на себя функции регулирования в тех областях жизни, которые до сих пор поддерживались либо политически, либо через дополитические формы коммуникации. В результате всё очевиднее становится переориентация на механизмы действия, направленные на достижение успеха, на определенные собственные преференции, причем не только в частной жизни. Сокращается и пространство, где действует общественная легитимизация.
Уход граждан в частную жизнь усиливается ввиду того, что демократическое формирование мнения и воли обескураживающе утрачивает свои функции. Оно продолжает в некоторой мере функционировать лишь на национальной сцене, а потому уже не касается процессов решения, перешедших на уровни наднациональные. Надежды на политическую формирующую силу международного сообщества тают, следствием чего стала тенденция к деполитизации граждан. Перед лицом конфликтов и кричащей социальной несправедливости в весьма «фрагментированном» мировом сообществе с каждой новой ошибкой усугубляется разочарование, а такие ошибки постоянно совершаются на выбранном после 1945 года пути к конституционализации международного права.

Постмодернистские теории подходят к этим кризисам с позиций критики разума, а значит не как к следствию избирательной исчерпанности всё еще сохраняющегося в западном модерне потенциала разума, а как к логическому результату программы саморазрушительной духовной и общественной рационализации. Правда, радикальный скепсис в отношении разума изначально чужд католической традиции, но католичеству вплоть до 60-х годов минувшего столетия трудно было уживаться с секулярным мышлением гуманизма, просвещения и политического либерализма. Поэтому и сегодня вызывает резонанс утверждение, что «полинялому» модерну поможет выбраться из тупика только религиозное стремление к трансцендентному. В Тегеране один коллега задал мне вопрос: не является ли европейская секуляризация с точки зрения культурного компаративизма и социологии религии как раз особым путем, требующим корректировки? Это напоминает о настроениях, царивших в Веймарской республике, о Карле Шмитте, Мартине Хайдеггере и Лео Штраусе.

Я предпочитаю не заострять, с точки зрения критики разума, вопрос: может ли амбивалентный модерн покоиться на базе одних лишь секулярных сил коммуникативного разума?

Лучше рассматривать его без лишней драматизации как открытый эмпирический вопрос. Это не значит, что я хочу превратить феномен сохранения религии в продолжающем секуляризоваться обществе в простой социальный факт. Философия должна всерьёз подойти к этому феномену как бы изнутри, должна увидеть в нем когнитивный вызов. Но прежде чем я перейду к обсуждению этой проблемы, мне хочется хотя бы упомянуть напрашивающееся тут ответвление диалога: радикализируя критику разума, философия пришла и к саморефлексии над собственными религиозно-метафизическими истоками и порой позволяла вовлечь себя в беседы с богословием, которое в свою очередь искало контакта с философскими попытками послегегелевской саморефлексии разума
10.07.12 - модуль в формате UTF-8 для BQ6 и Андроид

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Рейтинг 5.0 / 5
Добавлено 25.06.2018
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