Комментарий к новозаветным книгам - модуль BibleQuote

Нам может показаться напрасной тратой места то, что Новый Завет начинается с родословия (генеалогии), но то, каким образом составлено генеалогическое дерево Иисуса, “показывает, что оно вплетает несколько важных нитей в изображение [Матфеем] Иисуса в качестве Мессии” (Франс, стр. 71). Эта генеалогия не была задумана как летопись предков, но как резюме истории искупления.

Слово “родословие” (или “книга рождения”, ПК) переведено с biblos geneseos. Biblos (только здесь в Мат.) это обычное греческое слово для обозначения “книги”. Geneseos это форма родительного падежа единственного числа от слова genesis со значением “рождение” или “происхождение” (ст. 18; Быт. 2:4; 5:1). “Но почему Матфей выбрал genesis как ключевое существительное в начальных строках двух первых абзацев? Внимания заслуживает вероятность того, что этим словом он хотел вызвать ассоциации с первой книгой иудейских священных писаний. Возможно, Матфей хотел напомнить своим читателям, что в Иисусе Христе Бог сотворил новое начало” (Хаэр, стр. 7). “Следовательно, возможно, что употребление этого словосочетания в начале Евангелия намеренно наводит на мысль, что пришествие Иисуса вводит “новое сотворение” или, по крайней мере, новую эру для человечества и мира” (Хилл, стр. 75).

“Иисус” (латинская форма греческого слова Iesous, которое, в свою очередь, было эллинизированной формой иудейского Jeshua), будучи распространенным именем1, несло в себе значительный смысл. Библейские имена часто переступали рамки простого наименования и обозначали характерные черты своих носителей (напр., Быт. 25:25-26; 32:27-28). Имя “Иисус” означает “Иегова есть спасение” или “Спаситель”. Соответственно, это имя подходит для Того, кто пришел “спасти людей Своих от грехов их” (1:21). Интересно отметить, что в этом Евангелии имя “Иисус” употребляется только в повествовании; никто не употребляет это имя при обращении к Нему.

“Христос” происходит от cheir, что означает “рука”. “Первоначально это слово означало потирание рук при помазании; затем оно стало означать “помазанный” (Фостер, I, стр. 12). Иудейский эквивалент, messiah (Иоан. 1:41; 4:25), относился к обычаю использовать елей (масло) для посвящения человека на особое служение. Во времена Ветхого Завета помазание (Ис. 45:1) принимали пророки (3 Цар. 19:16), священники (Исх. 28:41) и цари (1 Цар. 16:3,13; Суд. 9:8). В Новом Завете титул “Христос” употребляется практически как имя собственное.

“Сын Давидов” и “сын Авраамов” включают в себя условие, которое будет доказано в 1:2-16. “Сын” в сочетании с родительным падежом в данном случае указывает на линейность происхождения, а не прямое происхождение сына от отца. В этом смысле Иисус был “сыном” каждого мужчины, перечисленного в этом родословии. Особо выделяя Давида и Авраама, Матфей напоминает об особых обещаниях, данных этим людям.

То, что Иисус представлен сыном Давида, имеет особое значение, потому что Мессия должен был произойти от Давида (22:42; Лук. 1:32-33; 2 Цар. 7:12-16; 1 Пар. 17:11-14; Пс. 88:4-30). “Сын Давидов” употребляется в Евангелии от Матфея восемь раз для обозначения Иисуса (9:27; 12:23; 15:22; 20:30-31; 21:9,15). Прослеживая Его происхождение от Давида, Матфей показывает правомерное предъявление Христом права на то, чтобы быть “Царем Иудейским” (2:2; 27:37).

“Сын Авраамов” встречается в Евангелии от Матфея только в этом стихе. Если Иисус произошел от Давида, то его происхождение от Авраама не требует доказательств. Но его именование сыном Авраама не просто указывает на очевидное; оно отсылает нас к ветхозаветному обещанию, в котором Бог пообещал благословение для “всех народов” (Быт. 12:3; 22:18) через Авраама (классический пример верующего человека, Рим. 4:16 и след.) и его семя (Гал. 3:16,29). Обратите внимание на то, что Матфей начинает и заканчивает это Евангелие, подчеркивая факт всеобщего благословения (28:19). Привлекая внимание к происхождению Иисуса от Давида и Авраама, Матфей подразумевает, что Христос был исполнением всего, что ожидалось от Семени патриарха и Сына царя.

Комментарий к новозаветным книгам - модуль BibleQuote - Содержание

Киров, 1997 – 2003.

Авторы комментариев: Кеннет Л. Чембли, Энсил Дженкинс, Берт Гроувз, Джон. У. Робертс, Реймонд К. Келси, Рой Х. Ланьер мл., К. С. Мозер, Говард Уинтерс, Билл Джексон, Чарльз Эдвард Крауч, Леон Крауч, Дж. Л. Кахельман мл.

В данный модуль вошли комментарии американских богословов к 18-ти книгам Нового Завета, переведенные Л. Голубевым. В модуле нет комментариев к 9-ти новозаветным книгам: Ин., Деян., Еф., Флп., 1-2 Тим., Тит., Флм., Евр. Модуль необходимо разместить в папке Commentaries программы BibleQuote.