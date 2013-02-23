Юнгеров - Обзор книг Нового Завета - Библеистика - модуль BibleQuote

Юнгеров Павел Александрович

(1856-1921) — русский православный библеист, исследователь ветхозаветных книг. По окончании Самарской духовной семинарии поступил в Казанскую духовную академию, которую блестяще окончил в 1879 г. Тогда же защитил диссертацию «История и значение пророческого служения в иудейском народе» и начал преподавательскую деятельность в академии. Юнгеров посвятил свою педагогическую и научную работу исагогике, экзегезе и переводу книг Ветхого Завета.

Работая как переводчик Ветхого Завета, Юнгеров, в отличие от создателей синодального перевода, основывался на Септуагинте. Лишь во вторую очередь он обращался к масоретскому тексту и славянскому переводу. Свои переводы священных книг Юнгеров предварял краткими вводными статьями, в которых рассматривал главным образом филологические проблемы и указывал литературу. Переводы были снабжены подстрочными примечаниями. Этот труд Юнгерова Глубоковский охарактеризовал как «великий научно-церковный подвиг».

Содержание модуля:

Введение в Ветхий Завет Кн. 1

Понятие об Историко-критическом Введении в Священные ветхозаветные книги

История происхождения Священной ветхозаветной письменности

История канона священных ветхозаветных книг

История ветхозаветного канона в Церкви

История канона священных ветхозаветных книг

Внешняя история текста

Внутренняя история ветхозаветного текста

История переводов ветхозаветных книг

История толкования ветхозаветных книг

Введение в Ветхий Завет Кн. 2

Введение в ветхозаветные книги

Подлинность Пятикнижия

Книга Иисуса Навина, Книга Судей, Книга Руфь

Книги Царств

Книги Паралипоменон

Первая книга Ездры, Книга Неемии, Книга Есфирь

Книга Иова, Псалтирь, Книга Притчей, Книга Екклезиаст

Пророческие книги

Неканонические книги

Неканонические дополнения в канонических ветхозаветных книгах