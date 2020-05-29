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Карташёв - История Русской Церкви - модуль BibleQuote

Очерки по истории Русской Церкви - Вселенские соборы - Карташёв Антон
Категория BIBLEQUTE MODULES, History mod
Книги, модуль Цитата из Библии BibleQuote Антона Карташёва по истории церкви. Очерки по истории Русской Церкви - Вселенские соборы.

Книги Антона Карташёва по истории церкви

Карташёв Антон Владимирович - Очерки по истории Русской Церкви

Том I

  • Эпоха догосударственная
  • Деление на периоды
  • Период Киевский, или до-Монгольский
  • Московский период
  • Юго-западная митрополия от разделения Русской Церкви в 1458 году до Брестской унии 1596 года

Том II

  • Патриарший Период (1586-1700)
  • Учреждение Патриаршества
  • Внутренняя жизнь Церкви
  • Осуществление Брестской Унии и самозащита Православия
  • Присоединение Киевской Митрополии к Московской
  • Период Синодальный
  • Церковь при Петре Великом
  • Высшее Церковное управление и отношения Церкви к государству. Св. Синод после Петра Великого
  • Приходское духовенство
  • Духовная школа
  • Царствование Павла I (1796-1801 гг.)


Карташёв - Вселенские соборыКарташёв Антон Владимирович - Вселенские соборы

"Вселенские соборы" — фундаментальный исторический труд, вышедший из-под пера этого замечательного и тонкого мыслителя. История знаменитых вселенских соборов показана в контексте социально-политической и культурной жизни уникальной эпохи перехода от поздней античности к раннему Средневековью, когда закладывались экономические, социальные, политические и духовные основы европейской цивилизации.
Настоящее издание представляет несомненный интерес для всех, кто изучает историю религии и церкви. знакомит с важнейшими страницами истории христианской церкви — периодом формирования ее канонических норм и становления христианства как мировой религии.
  • I Вселенский собор в Никее 325 г.
  • II Вселенский собор в Константинополе 381 г.
  • III Вселенский собор 431 г.
  • IV Вселенский собор 451 г. в Халкидоне
  • Император Юстиниан I Великий (527-565 гг.) и V Вселенский собор
  • VI Вселенский собор (680-681гг.)
  • VII Вселенский собор 787 г.
Анто́н Влади́мирович Карташёв (23 (11) июня 1875, Кыштым, Пермская губерния — 10 сентября 1960, Ментона) — последний обер-прокурор Священного синода; министр исповеданий Временного правительства, либеральный теолог, историк русской церкви, церковный и общественный деятель. Как последний обер-прокурор подготовил самоликвидацию института обер-прокуратуры и передачу полноты церковной власти Поместному собору Православной российской церкви 1917—1918 годов.
Можно скачать книги и
29.06.12 - Новый модуль "Карташёв А. В. История Церкви" в формате ANSI для BibleQuote 5/6 и Андроид - вошли "Очерки истории Русской Церкви" и "Вселенские соборы".

Просмотров 1 572
Рейтинг 5.0 / 5
Добавлено 29.05.2020
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5.0/5 (6)

Comments (1 comment)

G
gloria 14 years ago
Спасибо!

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