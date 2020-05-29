Карташёв - История Русской Церкви - модуль BibleQuote
Книги, модуль Цитата из Библии BibleQuote Антона Карташёва по истории церкви. Очерки по истории Русской Церкви - Вселенские соборы.
Книги Антона Карташёва по истории церкви
Карташёв Антон Владимирович - Очерки по истории Русской Церкви
Том I
- Эпоха догосударственная
- Деление на периоды
- Период Киевский, или до-Монгольский
- Московский период
- Юго-западная митрополия от разделения Русской Церкви в 1458 году до Брестской унии 1596 года
Том II
- Патриарший Период (1586-1700)
- Учреждение Патриаршества
- Внутренняя жизнь Церкви
- Осуществление Брестской Унии и самозащита Православия
- Присоединение Киевской Митрополии к Московской
- Период Синодальный
- Церковь при Петре Великом
- Высшее Церковное управление и отношения Церкви к государству. Св. Синод после Петра Великого
- Приходское духовенство
- Духовная школа
- Царствование Павла I (1796-1801 гг.)
Карташёв Антон Владимирович - Вселенские соборы
"Вселенские соборы" — фундаментальный исторический труд, вышедший из-под пера этого замечательного и тонкого мыслителя. История знаменитых вселенских соборов показана в контексте социально-политической и культурной жизни уникальной эпохи перехода от поздней античности к раннему Средневековью, когда закладывались экономические, социальные, политические и духовные основы европейской цивилизации.
Настоящее издание представляет несомненный интерес для всех, кто изучает историю религии и церкви. знакомит с важнейшими страницами истории христианской церкви — периодом формирования ее канонических норм и становления христианства как мировой религии.
- I Вселенский собор в Никее 325 г.
- II Вселенский собор в Константинополе 381 г.
- III Вселенский собор 431 г.
- IV Вселенский собор 451 г. в Халкидоне
- Император Юстиниан I Великий (527-565 гг.) и V Вселенский собор
- VI Вселенский собор (680-681гг.)
- VII Вселенский собор 787 г.
Анто́н Влади́мирович Карташёв (23 (11) июня 1875, Кыштым, Пермская губерния — 10 сентября 1960, Ментона) — последний обер-прокурор Священного синода; министр исповеданий Временного правительства, либеральный теолог, историк русской церкви, церковный и общественный деятель. Как последний обер-прокурор подготовил самоликвидацию института обер-прокуратуры и передачу полноты церковной власти Поместному собору Православной российской церкви 1917—1918 годов.
Можно скачать книги и
29.06.12 - Новый модуль "Карташёв А. В. История Церкви" в формате ANSI для BibleQuote 5/6 и Андроид - вошли "Очерки истории Русской Церкви" и "Вселенские соборы".
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