Карташёв - История Русской Церкви - модуль BibleQuote

Книги, модуль Цитата из Библии BibleQuote Антона Карташёва по истории церкви. Очерки по истории Русской Церкви - Вселенские соборы.

Книги Антона Карташёва по истории церкви

Карташёв Антон Владимирович - Очерки по истории Русской Церкви

Том I

Эпоха догосударственная

Деление на периоды

Период Киевский, или до-Монгольский

Московский период

Юго-западная митрополия от разделения Русской Церкви в 1458 году до Брестской унии 1596 года

Том II

Патриарший Период (1586-1700)

Учреждение Патриаршества

Внутренняя жизнь Церкви

Осуществление Брестской Унии и самозащита Православия

Присоединение Киевской Митрополии к Московской

Период Синодальный

Церковь при Петре Великом

Высшее Церковное управление и отношения Церкви к государству. Св. Синод после Петра Великого

Приходское духовенство

Духовная школа

Царствование Павла I (1796-1801 гг.)



Карташёв Антон Владимирович - Вселенские соборы

"Вселенские соборы" — фундаментальный исторический труд, вышедший из-под пера этого замечательного и тонкого мыслителя. История знаменитых вселенских соборов показана в контексте социально-политической и культурной жизни уникальной эпохи перехода от поздней античности к раннему Средневековью, когда закладывались экономические, социальные, политические и духовные основы европейской цивилизации.

Настоящее издание представляет несомненный интерес для всех, кто изучает историю религии и церкви. знакомит с важнейшими страницами истории христианской церкви — периодом формирования ее канонических норм и становления христианства как мировой религии.

I Вселенский собор в Никее 325 г.

II Вселенский собор в Константинополе 381 г.

III Вселенский собор 431 г.

IV Вселенский собор 451 г. в Халкидоне

Император Юстиниан I Великий (527-565 гг.) и V Вселенский собор

VI Вселенский собор (680-681гг.)

VII Вселенский собор 787 г.

Анто́н Влади́мирович Карташёв (23 (11) июня 1875, Кыштым, Пермская губерния — 10 сентября 1960, Ментона) — последний обер-прокурор Священного синода; министр исповеданий Временного правительства, либеральный теолог, историк русской церкви, церковный и общественный деятель. Как последний обер-прокурор подготовил самоликвидацию института обер-прокуратуры и передачу полноты церковной власти Поместному собору Православной российской церкви 1917—1918 годов.

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29.06.12 - Новый модуль "Карташёв А. В. История Церкви" в формате ANSI для BibleQuote 5/6 и Андроид - вошли "Очерки истории Русской Церкви" и "Вселенские соборы".