Райт Николас Томас - Новый Завет - Комментарии - модуль BibleQuote

Книги серии совмещают в себе глубоко личностный подход к новозаветному тексту и беспрецедентную готовность автора следовать в своих рассуждениях исключительно логике комментируемого отрывка. В итоге Новый Завет говорит сам за себя, но на понятном современному читателю языке. Качество этих комментариев определяется не количеством приводимых ответов, а характером поднимаемых вопросов. Автор указывает на острые проблемы и не боится нестандартных подходов и свежих трактовок.

Новый Завет - Популярный комментарий - Райт Николас Томас - модуль Цитата из Библии - BibleQuote7

Полная версия модуля для Цитата из Библии BibleQuote популярных комментариев к Новому Завету Николаса Томас Райта.

В модуль вошли книги из серии популярных комментариев на Новый Завет крупнейшего современного библеиста Н.Т. Райта. Модуль создан по книгам, выпущенным издательством ББИ в 2010, 2013 годах.

Новый Завет - Популярный комментарий - Райт Николас Томас - модуль Цитата из Библии - BibleQuote - История модуля

20.02.2010 - Евангелие Луки

21.02.2010 – Послание к Евреям

26.02.2010 - Послания Галатам, I и II Послания Фессалоникийцам

15.03.2010 - 1 и 2 Послания к Коринфянам

12.04.2010 - Послания к Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, Филимону

23.05.2010 - Евангелия Матфея, Марка, Иоанна, Деяния апостолов, Послания римлянам, 1,2 Тимофею, Титу

08.10.2013 - Откровение Иоанна, Послания Иакова, Петра, Иоанна, Иуды

08.10.2013 - полная версия модуля, предыдущая версия дополнена книгами Откровение Иоанна, Послания Иакова, Петра, Иоанна, Иуды. Пересмотрены тексты других книг, внесены усовершенствования - цитаты из книг Нового Завета выделены наклонным шрифтом.

Благодарность Eshatos, Владимир П, DikBSD, ElectroVenik за предоставленные тексты книг.

11/02/2019 - версия модуля, доработанная и адаптированная для BibleQuote7

Новый Завет - Популярный комментарий - Райт Николас Томас - модуль Цитата из Библии - BibleQuote - 1 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 4:13-18 Пришествие Господа

13 Но мы не хотим, чтобы вы оставались в неведении, братья, об умерших, дабы вы не были в печали, как прочие, не имеющие надежды.

14 Ибо, если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то таким жеобразом и усопших Бог приведёт чрез Иисуса с Ним.

15 Ибо это мы вам говорим словом Господним, что мы живые, остающиеся до пришествия Господа, отнюдь не опередим усопших,

16 потому что Сам Господь при призывном кличе, при гласе архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде;

17 затем мы живые, оставшиеся, вместе с ними восхищены будем на облаках для встречи с Господом в воздух, и тик всегда с Господом будем:

18 поэтому утешайте друг друга словами этими.

Как бы вы описали синий цвет слепому от рождения человеку? Если он никогда ничего не видел, то какможно объяснить ему, что такое цвет, не говоря уже о разнице между цветами?

Христианам трудно описывать новый мир, который Бог намеревается создать в тот день, когда Иисус придет снова и все преобразится. Задумаемся все же о том, как объяснить цвет слепому. Можно попытаться «перевести на другой язык» свой собственный опыт восприятия цвета, например, на язык звука или осязания. Красный цвет можно описать как жесткий, кричащий цвет, а светло-синий или зеленый уподобить мягкой подушке, или сказать, что последние два цвета ровные и льющиеся, как приятная мелодия. Желтый цвет попробуем описать как беспокойный, похожий на громкий и резкий звук. Конечно, все эти описания совершенно недостаточны, но так вы хоть что-то сможете сообщить слепому о том, что такое цвета и чем они различаются.

Теперь поставьте себя на место Павла, пытающегося объяснить фессалоникийцам, что произойдет при возвращении Господа. У него были причины для таких разъяснений: некоторые из фессалоникийских христиан умерли, и остальные пребывали в сомнениях относительно того, что стало с умершими и что будет с ними самими. Павел хочет, чтобы фессалоникийцы знали, какого рода печаль по усопшим подобает христианам, и не предавались таким необузданным проявлениям горя, какие были привычны на похоронах язычников.

Поэтому Павел стремится описать момент, в который Бог будет создавать новый мир. Единственно доступным для этой цели языком был язык образов. В наши дни ученые хотят найти способ описания момента зарождения нашей Вселенной; и они тоже вынуждены прибегать к яркому и метафорическому языку.

Начало описания, предпринятого Павлом, перекликается с ранними христианскими символами веры, провозглашавшими, что «Иисус умер и воскрес» (стих 14). Это короткое утверждение сообщает не только о прошлом, но также открывает будущее тех, кто следует за Иисусом. И они тоже, если «умрут во Христе», то есть в единстве с ним, воскреснут снова. Бог «приведет их через Иисуса». Павел не уточняет, где или в каком состоянии находятся умершие. Достаточно знать, что Бог заботится о них, и когда Иисус придет снова, они будут вместе с Иисусом.

Но для такого содержания требуется более красочный язык. В этом месте читатели часто испытывают затруднение, подобное тому, которое возникнет у слепого, если он действительно отождествит красное с твердым, а желтое - с острым. Ведь тогда он начнет думать, что все твердые объекты — красные, а острые предметы, вроде ножей и вилок, — желтые. Павел хочет, чтобы читатель понял: те христиане, которые будут живы в великий день второго Пришествия, не будут иметь каких-то преимуществ перед христианами, умершими раньше. Он пытается объяснить это, используя один из образов, который можно истолковать неправильно, как и наше сравнение цвета с другими качественными характеристиками. Это неправильное истолкование привело к тому, что многие христиане начали думать, будто бы здесь дано буквальное описание грядущих событий.

Павел соединяет вместе несколько образов, заимствованных их Ветхого Завета, и говорит (стихи 16-17), что Господь придет с неба, сопровождаемый различными впечатляющими знаками. Мертвые воскреснут, а живые (Павел здесь использует местоимение «мы», предполагая, что он со своими соратниками доживет до описываемых событий) будут «восхищены на облаках для встречи с Господом в воздухе». Эти два стиха оказали большое влияние на некоторые христианские круги, где такое «восхищение» приняло форму чуть ли не главной христианской надежды. Сторонники этой идеи учат, что христиане будут неожиданно забраны из своих домов, офисов, автомобилей и самолетов, а все остальные люди окажутся оставлены.

Понять этот фрагмент в таком духе — все равно, что спутать красное с твердым, а желтое с острым. В первую очередь нам надо понять, что такое воскресение. Оно означает, что принадлежащие к народу Божьему люди снова обретут тела и будут жить с Богом и для Бога в новом искупленном мире, созданном Богом. Но это совсем не означает некое бестелесное существование в воздушном пространстве, как не означает и того, что живые христиане будут физически схвачены и унесены на небо, где они якобы останутся навсегда. Тогда они бы не встретились с теми воскрешенными, которые восстанут из могил и получат новые тела.

Когда Павел пишет о «сходящем» Иисусе, он не хочет сказать, что в настоящий момент Иисус находится где-то наверху над нами. Небеса, где находится Иисус, — это не какое-то месторасположение в нашем пространстве, но другое измерение. Примененный Павлом глагол «сходит» — это рискованная метафора. Все метафоры рискованны, когда речь идет о будущем. В других случаях (например, Кол 3:4) Павел просто говорит о «явлении» Иисуса, о появлении из скрытого до той поры небесного мира, о том, что земля и небо наконец-то сойдутся, увидят друг друга. В том фрагменте, который мы сейчас рассматриваем, апостол прибегает к помощи дополнительных образов, напоминающих о подъеме Моисея на гору, о трубном звуке в момент получения Закона и о схождении Моисея с горы. Эти образы также могут быть неправильно истолкованы читателями поздней эпохи.

Когда Павел говорит, что христиане будут «восхищены на облаках», то не имеет в виду буквальный подъем в вертикальном направлении. Этот язык заимствован из 7-й главы Книги Пророка Даниила, где некто, «подобный сыну человеческому», претерпев страдания, поднимается на облаках к Богу, который прославляет его. Трудно представить себе более впечатляющий образ, в частности, для фессалоникийцев, которые тоже подверглись преследованиям и ожидали окончательного оправдания от Бога. Говоря о встрече с Господом, Павел, конечно, не хочет сказать, что христиане так и останутся вместе с ним где-то между небом и землей. Использованный здесь образ отражает историческую ситуацию, когда римские граждане, живущие в колонии, выходят навстречу прибывшему с визитом императору, а затем проводят его в сам город, где живут.

Павел применил в этом отрывке доступные ему способы разъяснения грядущего события. Сейчас другие времена, и мы можем выбирать иные способы. Для нас понятнее, когда речь идет о «явлении» Христа (и Павел сам иногда говорит именно так), а не «схождении». Но главная идея все та же: мы можем быть уверены в будущем, приготовленном Богом для тех христиан, которые умерли до возвращения Христа. Конечно, будет горе — но будет и надежда. Наступит день, когда Бог выправит все кривое, а горе обратит в радость. В этот день Иисус будет в центре происходящего, и новый мир Божий, наконец, откроется нашему взору. Умершие и живые получат от Бога обновленные тела, чтобы радостно служить Богу в новом творении.