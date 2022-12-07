Библия - немецкий язык - Лютера 1545 - Schlachter-Bibe - модуль BibleQuote
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Библия - перевод Лютера - 1545
Новый завет Лютер перевёл в период с декабря 1521 по март 1522 года в Вартбургском замке.
Использовался греческий текст — Textus Receptus в издании Эразма Роттердамского 1516 года.
От использования официально принятого в католической церкви латинского перевода — Вульгаты — Лютер сознательно отказался.
В сентябре 1522 года текст переведенного им Нового Завета был напечатан в типографии Мельхиора Лоттата в Виттенберге, получив неофициальное название «Сентябрьской Библии» или «Сентябрьского завета» (Septembertestament).
В 1534 году впервые вышел полный текст Библии Лютера (Ветхий и Новый Завет).
Итак, Лютер использовал для своего перевода опять Текстус Рецептус с сомнительными рукописями... Но теперь, в Мюнстере создана научная реконструкция текста Нового Завета Несле-Аланда, которая не содержит ошибок греческого издания Эразма Роттердамского.
Модуль проиндексирован номерами Стронга.
Библия на немецком языке Schlachter-Bibel 2000 Neu
Новый Завет Шлехтер Библии появился в 1999 году как пересмотренное издание, а три года спустя, обработки был завершен Ветхий Завет.
Франц Ойген Шлехтер, его перевод Библии был опубликован в 1905 году в качестве первой немецкой Библии, 20 Века.
Шлехтеру, который был тогда проповелником Евангелическо общества в Биле и Берне, удалось создать перевод разговорного языка и душе попечительской ориентации.
В 1951 году опубликовано пересмотренное издание Женевского Библейского Общества.
Будучи убеждены в ценности этого перевода, Женевское Библейское общество сохранило особый характер и стилизованные формулировки оригинала.
В то же время, Шлехтер Библия более точно отражают основной текст в ключевых местах.
Пересмотренный перевод Шлехтер Библии, был написан таким образом, что бы воспроизвести слово Божие точно и четко понятным читателю языком вечные слова Библии.
Текст по состоянию на май 2003 года 3 Издание 2004 года (новое немецкое правописание)
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